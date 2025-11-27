Pubblicità
Pubblicità
gacinovic fiorentina aek atene 27 novembre 2025 conference leagueGetty Images
Nino Caracciolo

Fiorentina-AEK Atene 0-1, pagelle e tabellino: Fortini soffre, Gudmundsson è spento, Dzeko ci prova, Gacinovic decisivo, Pilios instancabile

Nuovo ko in Conference League per la Fiorentina: la squadra di Vanoli viene sconfitta al Franchi dall’AEK Atene. A decidere è la rete di Gacinovic nel primo tempo. Ai viola annullati due goal per fuorigioco.

Pubblicità

Un ko che fa male per la classifica e per il morale. Dopo la sconfitta contro il Mainz nella precedente giornata di Conference League, la Fiorentina perde ancora questa volta contro l’AEK Atene. A decidere il match è la rete di Gacinovic al 35’.

La formazione greca inizia con un buon piglio e crea pericoli con Pilios sulla fascia sinistra: al 14’ la sua conclusione è ben parata da De Gea. La Fiorentina si sveglia e al 16’ va vicina al goal, con un colpo di testa di Dzeko deviato in angolo da Strakosha. Un minuto dopo la Viola trova la rete con Gudmundsson, che da due passi appoggia in rete su sviluppi di un corner. Il goal però viene annullato dal VAR per fuorigioco di Ranieri, autore dell’assist.

Al 35’ la formazione greca approfitta di una dormita generale della Fiorentina e passa in vantaggio: Pineda crossa dalla sinistra, Gacinovic è inspiegabilmente solo in mezzo e appoggia agevolmente alle spalle di De Gea. Un minuto dopo azione simile per l’AEK, con l’ex Jovic che però manda alto a due passi dalla porta.A inizio ripresa la Fiorentina si vede annullare (dopo una lunga revisione) un altro goal per fuorigioco: a segnare questa volta era stato Ranieri. Vanoli si gioca anche la carta Kean, ma andare a un passo dal goal è ancora l’AEK, con Zini che al 73’ colpisce il palo. Tre minuti più tardi è la Fiorentina a colpire un legno, con il colpo di testa di Dzeko che, leggermente deviato, sbatte sulla traversa. La replica dell’AEK è immediata e Jovic chiama De Gea a un grande intervento per deviare in angolo il suo pallonetto.

  • PAGELLE FIORENTINA

    Fortini (5): soffre tanto prima Pilios e poi Zini, in generale non riesce mai a entrare nel match. Gudmundsson (5): parte bene e trova anche la rete poi annullata dal VAR, ma con il passare dei minuti si spegne.  Dzeko (6): ha il merito di provarci, Strakosha gli nega il goal nel primo tempo, nella ripresa colpisce la traversa.

    VOTI FIORENTINA (3-5-2): De Gea 6; Pongracic 5.5, Comuzzo 5.5, Ranieri 5.5 (80’ Viti s.v); Fortini 5 (80’ Fazzini sv), Mandragora 5.5, Nicolussi Caviglia 5.5 (79’ Fagioli s.v), Ndour 5.5 (64’ Kean 5.5), Parisi 5.5 (63’ Kouadio 5.5); Gudmundsson 5, Dzeko 6. All.: Vanoli.

    • Pubblicità

  • PAGELLE AEK ATENE

    Pilios (6.5): spinta continua sulla fascia sinistra, mette più volte in difficoltà Fortini e tiene sempre in apprensione la Viola. Gacinovic (6.5): la difesa della Fiorentina lo dimentica in occasione del goal, ma lui si inserisce con i tempi perfetti. Poi corsa e sostanza. Jovic (6): sbaglia un goal facile, poi ne sfora uno bellissimo in pallonetto.

    VOTI AEK ATENE (4-4-1-1): Strakosha 6.5; Rota 6, Moukoudi 6, Relvas 6, Pilios 6.5; Gacinovic 6.5 (82’ Grujic s.v), Pineda 6.5, Pereyra 6  (67’ Mantalos 5.5), Koita 5.5 (67’ Zini 6.5, 90’ Penrice s.v); Marin 6.5; Jovic 6. All.: Nikolic.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO FIORENTINA-AEK ATENE

    FIORENTINA-AEK ATENE: 0-1

    Marcatori: 35’ Gacinovic (A)

    FIORENTINA (3-5-2): De Gea 6; Pongracic 5.5, Comuzzo 5.5, Ranieri 5.5 (80’ Viti s.v); Fortini 5 (80’ Fazzini sv), Mandragora 5.5, Nicolussi Caviglia 5.5 (79’ Fagioli s.v), Ndour 5.5 (64’ Kean 5.5), Parisi 5.5 (63’ Kouadio 5.5); Gudmundsson 5, Dzeko 6. All.: Vanoli.

    AEK ATENE (4-4-1-1): Strakosha 6.5; Rota 6, Moukoudi 6, Relvas 6, Pilios 6.5; Gacinovic 6.5 (82’ Grujic s.v), Pineda 6.5, Pereyra 6 (67’ Mantalos 5.5), Koita 5.5 (67’ Zini 6.5, 90’ Penrice s.v); Marin 6.5; Jovic 6. All.: Nikolic. 

    Ammoniti: Gudmundsson (F), Pereyra (A), Pilios (A), Pongracic (F), Mandragora (F)

    Espulsi: 

    Arbitro: Jones

Coppa
AEK Atene crest
AEK Atene
AEK
OFI Crete crest
OFI Crete
OFI
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO