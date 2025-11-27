Fiorentina-AEK Atene 0-1, pagelle e tabellino: Fortini soffre, Gudmundsson è spento, Dzeko ci prova, Gacinovic decisivo, Pilios instancabile

Un ko che fa male per la classifica e per il morale. Dopo la sconfitta contro il Mainz nella precedente giornata di Conference League, la Fiorentina perde ancora questa volta contro l’AEK Atene. A decidere il match è la rete di Gacinovic al 35’.

La formazione greca inizia con un buon piglio e crea pericoli con Pilios sulla fascia sinistra: al 14’ la sua conclusione è ben parata da De Gea. La Fiorentina si sveglia e al 16’ va vicina al goal, con un colpo di testa di Dzeko deviato in angolo da Strakosha. Un minuto dopo la Viola trova la rete con Gudmundsson, che da due passi appoggia in rete su sviluppi di un corner. Il goal però viene annullato dal VAR per fuorigioco di Ranieri, autore dell’assist.

Al 35’ la formazione greca approfitta di una dormita generale della Fiorentina e passa in vantaggio: Pineda crossa dalla sinistra, Gacinovic è inspiegabilmente solo in mezzo e appoggia agevolmente alle spalle di De Gea. Un minuto dopo azione simile per l’AEK, con l’ex Jovic che però manda alto a due passi dalla porta.A inizio ripresa la Fiorentina si vede annullare (dopo una lunga revisione) un altro goal per fuorigioco: a segnare questa volta era stato Ranieri. Vanoli si gioca anche la carta Kean, ma andare a un passo dal goal è ancora l’AEK, con Zini che al 73’ colpisce il palo. Tre minuti più tardi è la Fiorentina a colpire un legno, con il colpo di testa di Dzeko che, leggermente deviato, sbatte sulla traversa. La replica dell’AEK è immediata e Jovic chiama De Gea a un grande intervento per deviare in angolo il suo pallonetto.