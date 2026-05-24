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europa league trophyGetty Images
Francesco Schirru

Europa League, la guida della nuova stagione: squadre, calendario e sorteggi dell'edizione 2026/2027

Europa League

Due squadre italiane proveranno a vincere l'Europa League, conquistata solo dall'Atalanta nel nuovo millennio: si parte nell'estate 2026, finale a maggio 2027.

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La vittoria dell'Aston Villa è a dir poco fresca, ma con la conclusione dei campionati è già tempo di pensare alla prossima stagione di Europa League: stavolta Emery, il grande re del torneo, non ci sarà, impegnato nuovamente in Champions, a differenza di altri 36 colleghi.

Anche nell'edizione 2026/2027, infatti, l'Europa League vedrà al via 36 formazioni, che duelleranno nel girone unico per provare ad andare avanti fino a maggio, quando si disputerà la finalissima sul terreno del Waldstadion di Francoforte, Germania.

Nella fase campionato ci saranno due italiane, che proveranno a ripetere quanto fatto dall'Atalanta due anni fa, ovvero vincere un trofeo in passato dominato dalle squadre di Serie A e nel nuovo millennio al contrario conquistato solamente dalla Dea di Gasperini.

  • LE SQUADRE QUALIFICATE (FIN QUI)

    Inghilterra: Bournemouth, Sunderland

    Italia: ?

    Spagna: Real Sociedad, Celta Vigo

    Germania: Hoffenheim

    Francia: Marsiglia, Rennes

    Olanda: AZ

    Resto d'Europa: ?

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  • REGOLAMENTO E SORTEGGI

    Ognuna delle 36 qualificate gioca otto partite, che verranno decise nel sorteggio di agosto. Il regolamento è lo stesso delle ultime stagioni, con quattro match in casa e quattro fuori, ragion per cui le sfidanti non verranno affrontate sia in patria che all'estero.

    Le prime otto del girone passano direttamente agli ottavi, mentre le squadre dal nono al ventiquattresimo prendono parte agli spareggi per determinare le altre otto qualificate. Le ultime sono eliminate dall'Europa League, senza poter retrocedere in Conference.

    Le qualificate sfidano due squadre presenti in ognuna delle quattro fasce, determinate in base al punteggio del Ranking UEFA, determinato in base ai risultati delle ultime annate europee.


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  • LE FASCE DEL SORTEGGIO (FIN QUI)

    Prima fascia: Bayer Leverkusen

    Seconda fascia: ?

    Terza fascia: ?

    Quarta fascia: ?


  • DATE E CALENDARIO DELL'EUROPA LEAGUE

    Tra metà giugno e fine agosto 2026 sono previsti i turni preliminari e i playoff di Europa League che determineranno le ultime qualificate al girone unico.

    Le big, dunque anche le due italiane, conosceranno le proprie avversarie solamente il 28 agosto, al termine di tutte le gare preliminari.

    Le squadre di scena in Europa League giocheranno dal 9 luglio in avanti, con le eliminate nei preliminari di Champions che prenderanno parte a quelli successivi di Europa League. Stesso discorso per la Conference, che 'rivecerà' le eliminate dei preliminari di EL.

    Le italiane e in generale le 36 squadre di Europa League giocheranno la fase campionato da settembre a gennaio (16-17 settembre, 15 e 22 ottobre, 5 e 26 novembre, 10 dicembre, 21 e 28 gennaio).

    La fase ad eliminazione diretta è prevista tra febbraio e maggio (spareggi a febbraio, ottavi a marzo, quarti ad aprile, semifinali ad aprile e maggio). La finalissima di Francoforte si giocherà il 26 maggio 2027.

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