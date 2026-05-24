Europa League, la guida della nuova stagione: squadre, calendario e sorteggi dell'edizione 2026/2027

La vittoria dell'Aston Villa è a dir poco fresca, ma con la conclusione dei campionati è già tempo di pensare alla prossima stagione di Europa League: stavolta Emery, il grande re del torneo, non ci sarà, impegnato nuovamente in Champions, a differenza di altri 36 colleghi.
Anche nell'edizione 2026/2027, infatti, l'Europa League vedrà al via 36 formazioni, che duelleranno nel girone unico per provare ad andare avanti fino a maggio, quando si disputerà la finalissima sul terreno del Waldstadion di Francoforte, Germania.
Nella fase campionato ci saranno due italiane, che proveranno a ripetere quanto fatto dall'Atalanta due anni fa, ovvero vincere un trofeo in passato dominato dalle squadre di Serie A e nel nuovo millennio al contrario conquistato solamente dalla Dea di Gasperini.