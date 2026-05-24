Europa League, la guida della nuova stagione: squadre, calendario e sorteggi dell'edizione 2026/2027

Tra metà giugno e fine agosto 2026 sono previsti i turni preliminari e i playoff di Europa League che determineranno le ultime qualificate al girone unico.

Le big, dunque anche le due italiane, conosceranno le proprie avversarie solamente il 28 agosto, al termine di tutte le gare preliminari.

Le squadre di scena in Europa League giocheranno dal 9 luglio in avanti, con le eliminate nei preliminari di Champions che prenderanno parte a quelli successivi di Europa League. Stesso discorso per la Conference, che 'rivecerà' le eliminate dei preliminari di EL.

Le italiane e in generale le 36 squadre di Europa League giocheranno la fase campionato da settembre a gennaio (16-17 settembre, 15 e 22 ottobre, 5 e 26 novembre, 10 dicembre, 21 e 28 gennaio).

La fase ad eliminazione diretta è prevista tra febbraio e maggio (spareggi a febbraio, ottavi a marzo, quarti ad aprile, semifinali ad aprile e maggio). La finalissima di Francoforte si giocherà il 26 maggio 2027.