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Europa League drawGetty
Stefano Silvestri

Sorteggio Europa League Fase Campionato 2026/2027: data, orario, come funziona e dove vederlo in tv e streaming

Europa League
Juventus
Milan

Tutto sul sorteggio della prossima edizione di Europa League, competizione a cui parteciperanno anche Juventus e Milan: quando sarà l'evento nel quale verrà compilato il calendario del girone unico.

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Juventus e Milan: sono loro le due grandi deluse dell'ultimo campionato di Serie A, nonché le formazioni che, dopo aver mancato l'accesso alla Champions League, nel 2026/27 dovranno disputare l'Europa League.

La seconda competizione continentale per club, alla pari di Champions League e Conference League, per la terza stagione di fila si disputerà tramite un girone unico, la cosiddetta Fase Campionato, prima della fase a eliminazione diretta che porterà verso la finalissima.

Le avversarie delle 36 squadre qualificate alla fase campionato, e il calendario di ciascuna, verranno stabiliti tramite un sorteggio: ecco dunque tutte le informazioni su quando sarà l'evento, su come funziona e su come vederlo in tv e streaming.


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  • CHI PARTECIPA ALLA FASE CAMPIONATO: LE SQUADRE QUALIFICATE

    13 squadre si sono già qualificate per la Fase Campionato di Europa League, mentre le rimanenti vi approderanno o dopo aver superato i turni preliminari della competizione, o dopo essere retrocesse dai turni preliminari dalla Champions League.

    Di seguito, in ordine alfabetico, le squadre già qualificate:

    AZ

    Bournemouth

    Celta

    Crystal Palace

    Hoffenheim

    Juventus

    Leverkusen

    Marsiglia

    Milan

    Real Sociedad

    Rennes

    Sunderland

    Torreense

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  • COME FUNZIONA LA FASE CAMPIONATO

    Ciascuna delle 36 squadre qualificate per la Fase Campionato di Europa League, così come già accaduto nelle precedenti due stagioni, giocherà 8 partite.

    Le 8 partite in questione verranno suddivise tra casa e trasferta (4 a testa) e saranno determinate dal sorteggio della Fase Campionato.

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  • SORTEGGIO EUROPA LEAGUE: DATA E ORARIO

    Il sorteggio della Fase Campionato dell'Europa League 2026/27, diversamente da quelli dei turni precedenti, non andrà in scena a Nyon bensì nel Principato di Monaco. L'orario d'inizio dell'evento non è ancora stato comunicato ufficialmente.

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  • DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN TV E STREAMING

    Il sorteggio sarà visibile in diretta su Sky Sport e in particolare su Sky Sport 24: proprio Sky è l'emittente televisiva che anche nella prossima stagione deterrà i diritti dell'Europa League.

    Per quanto riguarda la diretta streaming, il sorteggio sarà trasmesso sempre tramite abbonamento su NOW.

    Un'alternativa per i clienti Sky è quella di scaricare e utilizzare, senza costi aggiuntivi, l'app SkyGo.

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