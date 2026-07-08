Sorteggio Europa League Fase Campionato 2026/2027: data, orario, come funziona e dove vederlo in tv e streaming

Juventus e Milan: sono loro le due grandi deluse dell'ultimo campionato di Serie A, nonché le formazioni che, dopo aver mancato l'accesso alla Champions League, nel 2026/27 dovranno disputare l'Europa League.
La seconda competizione continentale per club, alla pari di Champions League e Conference League, per la terza stagione di fila si disputerà tramite un girone unico, la cosiddetta Fase Campionato, prima della fase a eliminazione diretta che porterà verso la finalissima.
Le avversarie delle 36 squadre qualificate alla fase campionato, e il calendario di ciascuna, verranno stabiliti tramite un sorteggio: ecco dunque tutte le informazioni su quando sarà l'evento, su come funziona e su come vederlo in tv e streaming.
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