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John Elkann JuventusGetty Images
Lelio Donato

Juventus multata dall'UEFA per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario, nuovo accordo: come funziona e quanto devono pagare i bianconeri

Europa League
Juventus

La società bianconera non ha rispettato i parametri economici ma ha concordato un settlement agreement con l'UEFA. La Juventus dovrà comunque pagare una multa che potrebbe salire.

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La Juventus è stata sanzionata dall'UEFA per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario.

Una decisione che era attesa dalla società bianconera, chiamata a pagare subito una multa nonostante il nuovo accordo che prevede il rientro nei parametri stabiliti nel giro di un triennio.

Ma quanto deve pagare la Juventus? E come funziona il settlement agreement con l'UEFA?

  • PERCHÈ LA JUVE È STATA MULTATA DALL'UEFA

    La Juventus ha violato la “football earnings rule”, ovvero la regola che prevede un deficit aggregato massimo di 60 milioni di euro sui tre esercizi precedenti.

    La decisione nei confronti della società bianconera è stata comunicata ufficialmente dalla Prima Camera del Club Financial Control Body, l’organo di controllo finanziario dei club UEFA.

    L’analisi riguarda gli esercizi chiusi dalla Juventus nel 2023, 2024 e 2025.

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  • QUANTO DEVE PAGARE LA JUVE

    La Juventus ha concordato un settlement agreement con l'UEFA che prevede il pagamento di una multa da 6 milioni di euro.

    I bianconeri dovranno rientrare nei parametri stabiliti entro la stagione 2028/29, in caso contrario dovranno versare altri 14 milioni di euro.

    Cosa che la Juventus in una nota ha spiegato di poter evitare.

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  • LA JUVE RISCHIA SANZIONI SPORTIVE?

    Nel caso in cui la Juventus non rientrasse nei parametri non sono escluse sanzioni più pesanti, anche di carattere sportivo.

    I club sottoposti a settlement agreement accettano infatti di "essere soggetti a una restrizione sulla registrazione di nuovi giocatori nella Lista A per le competizioni UEFA per club. Tale misura sarà condizionata o incondizionata per ogni stagione coperta dal periodo di validità dell'accordo, a seconda del rispetto da parte del club delle condizioni stabilite nell'accordo stesso".

    Inoltre devono "raggiungere obiettivi intermedi annuali e, in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi, essere soggetti all'applicazione di misure finanziarie e sportive condizionali (ad esempio, da una restrizione più severa sulla registrazione di nuovi giocatori nella Lista A fino all'esclusione dalla successiva competizione UEFA per club a cui il giocatore si qualificherà)".

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