Juventus multata dall'UEFA per il mancato rispetto del Fair Play Finanziario, nuovo accordo: come funziona e quanto devono pagare i bianconeri

Nel caso in cui la Juventus non rientrasse nei parametri non sono escluse sanzioni più pesanti, anche di carattere sportivo.
I club sottoposti a settlement agreement accettano infatti di "essere soggetti a una restrizione sulla registrazione di nuovi giocatori nella Lista A per le competizioni UEFA per club. Tale misura sarà condizionata o incondizionata per ogni stagione coperta dal periodo di validità dell'accordo, a seconda del rispetto da parte del club delle condizioni stabilite nell'accordo stesso".
Inoltre devono "raggiungere obiettivi intermedi annuali e, in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi, essere soggetti all'applicazione di misure finanziarie e sportive condizionali (ad esempio, da una restrizione più severa sulla registrazione di nuovi giocatori nella Lista A fino all'esclusione dalla successiva competizione UEFA per club a cui il giocatore si qualificherà)".