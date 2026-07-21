Ligue 1 : la tendance des buts à tenter absolument pour la première journée

Le combiné « Les deux équipes marquent & Plus de 2,5 buts » vaut clairement le coup d'être tenté pour le week-end d'ouverture de la Ligue 1, les six équipes concernées ayant terminé le dernier exercice sur la même dynamique offensive.

Affiches de la 1re journée de Ligue 1 Sélection Cote Marseille vs Strasbourg Les deux équipes marquent & plus de 2,5 buts 1,64 PSG vs Rennes Les deux équipes marquent & plus de 2,5 buts 1,66 Toulouse vs Lyon Les deux équipes marquent & plus de 2,5 buts 1,87

Cotes fournies par Unibet, correctes au moment de la publication et susceptibles d'évoluer.

Les tendances de la saison dernière peuvent-elles nous guider pour la reprise de la Ligue 1 ?

La Ligue 1 reprend à la fin du mois d'août, et plusieurs éléments indiquent que les filets devraient trembler sur plusieurs pelouses. Le Paris Saint-Germain a décroché son cinquième titre d'affilée en championnat, mais la promenade de santé n'a pas été de tout repos. Les Parisiens ont été poussés dans leurs retranchements cette fois-ci, ne s'imposant qu'avec six points d'avance –un écart bien plus serré que lors des exercices précédents.

Lens a été la sensation du dernier exercice en accrochant une deuxième place et en poussant le PSG dans ses derniers retranchements. Plus surprenant encore, Nantes et Metz ont été relégués en Ligue 2, un véritable coup de massue notamment pour les Canaris. De son côté, Nice a dû passer par les barrages de maintien et a sauvé sa peau après une victoire nette 4-1 à domicile contre Saint-Étienne.

De quoi présager une nouvelle saison captivante en Ligue 1, avec une dynamique de buts qui devrait se poursuivre, au moins sur trois affiches. Pour ce week-end de reprise, l'Olympique de Marseille accueille Strasbourg à l'Orange Vélodrome, Toulouse et Lyon s'affrontent au Stadium de Toulouse, tandis que le Paris Saint-Germain croise le fer avec le Stade Rennais au Parc des Princes.

Ces six formations ont régulièrement validé le marché « Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts » au cours de la saison écoulée, trouvant souvent le chemin des filets tout en concédant des buts à répétition. Par conséquent, cette journée de rentrée s'annonce particulièrement animée, et c'est exactement là que les parieurs peuvent tirer leur épingle du jeu.

Attention toutefois : une première journée de championnat n'est jamais le simple copier-coller du dernier exercice. Le mercato estival, les ajustements tactiques et la valse des entraîneurs peuvent très vite rebattre les cartes. Le remplacement d'Antoine Kombouaré par Liam Rosenior sur le banc du Paris FC est là pour nous rappeler que la Ligue 1 bouge en permanence, avant même le moindre coup d'envoi.

Marseille - Strasbourg : tous les ingrédients d'un choc d'ouverture explosif

C'est vendredi soir au Vélodrome que le coup d'envoi de la saison de Ligue 1 sera donné, et cette affiche est l'option la plus évidente pour tenter le combiné « Les deux équipes marquent et Plus de 2,5 buts ». À domicile, les Olympiens se sont hissés au même niveau que le PSG parmi les équipes les plus prolifiques pour le pari « Plus de 2,5 buts ». Sur leurs terres, 12 de leurs 17 rencontres de championnat ont dépassé la barre des 2,5 buts, soit un ratio impressionnant de 71 %.

Bruno Genesio est le nouvel homme fort du banc phocéen, et il espère voir ses hommes conserver cette même efficacité offensive cette saison. Les Marseillais ont terminé comme la meilleure attaque du championnat à domicile avec 41 réalisations (à égalité avec le PSG). De plus, 65 % de leurs matchs devant leur public se sont conclus par des buts de part et d'autre, contre seulement 35 % loin de leurs bases.

En face, Strasbourg affiche des chiffres similaires, en particulier sur le marché du « Les deux équipes marquent », validé dans 65 % de l'ensemble de ses rencontres de championnat. En déplacement, 11 de leurs 17 matchs ont vu le compteur dépasser les deux buts.

La fin de la saison dernière vient enfoncer le clou. L'OM a bouclé son exercice par un succès 3-1 face à Rennes, tandis que Strasbourg s'est imposé au terme d'un match complètement dingue contre Monaco (5-4). Lors de leurs deux duels en championnat l'an dernier, les deux clubs se sont quittés sur un 2-2 et un 2-1. Dans les deux cas, notre pari était gagnant.

PSG - Rennes : un historique récent sous haute tension au Parc

Les champions de France en titre sortent d'un exercice convaincant au Parc des Princes, finissant co-meilleurs attaquants à domicile avec 41 buts inscrits. Le PSG partage également une statistique avec Marseille : 71 % de ses matchs de championnat à domicile ont généré plus de 2,5 buts. Toutefois, avec une majeure partie des cadres parisiens engagés tardivement à la Coupe du monde, la fatigue pourrait peser dans les jambes.

Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery font partie des Tricolores sollicités en Amérique du Nord. Fabián Ruiz a lui aussi poussé l'aventure jusqu'au bout en soulevant le trophée suprême. Émoussés, ces éléments pourraient manquer à l'appel pour cette rentrée, ce qui offrirait une belle opportunité au Stade Rennais.

Les Rennais ont achevé la saison dernière sur une série de sept matchs consécutifs à plus de 2,5 buts, la plus longue du championnat. Hors de leurs bases, personne n'a autant validé le « Plus de 2,5 buts » que Rennes, avec 13 réussites sur 17 déplacements (76 %). En réalité, aucun autre club n'a vu le compteur dépasser les deux buts aussi souvent que les Rouge et Noir toutes pelouses confondues, avec 24 rencontres sur 34 terminées sur ce schéma.

Les hommes de Franck Haise ont inscrit 59 buts tout en en encaissant 50 au cours de la saison 2025/26, le « Les deux équipes marquent » passant lors de 20 de leurs 34 matchs. L'an passé, les confrontations directes se sont soldées par un succès 3-1 de Rennes à domicile et un cinglant 5-0 pour le PSG au Parc des Princes. Autant dire que les hommes de Luis Enrique n'ont rarement besoin qu'on les prie pour faire trembler les filets.

Toulouse - Lyon : un doublé pour raviver les esprits

Toulouse a dominé Lyon à deux reprises sur le score de 2-1 la saison dernière en championnat, privant directement les Gones d'une qualification directe pour la Ligue des champions cette année. Paulo Fonseca ne manquera certainement pas d'inciter ses joueurs à l'esprit de revanche en leur rappelant ce cuisant revers à répétition. Dès lors, on peut s'attendre à voir des Lyonnais surmotivés pour ce premier rendez-vous de la saison.

Ce double score exact a toute son importance car, sur l'ensemble de la saison, les statistiques brutes du « Les deux équipes marquent » sont un peu moins probantes ici que sur les deux autres affiches. Toulouse a vu les deux équipes marquer dans 16 de ses 34 matchs de championnat la saison passée, contre 17 sur 34 pour Lyon. L'argument majeur réside plutôt dans le profil du choc et dans la dynamique de fin d'exercice des Téfécés.

Si l'on met de côté leur ultime rencontre interrompue contre Nantes, Toulouse a bouclé son championnat sur quatre matchs consécutifs avec des buts des deux côtés. Leurs six dernières sorties ont toutes dépassé le seuil de 2,5 buts, pour un total impressionnant de 23 réalisations, soit une moyenne de 3,93 buts par match.

Du côté de l'OL, la dynamique de fin de saison était similaire : ses cinq ultimes rencontres se sont achevées avec au moins trois buts au tableau d'affichage. Seuls Monaco, Strasbourg et Rennes ont validé le pari combiné « Les deux équipes marquent & Plus de 2,5 buts » plus souvent en Ligue 1 la saison dernière que les 16 réussites sur 34 de Lyon. Miser sur ce marché a donc tout son sens, même si cela reste le combiné le moins évident des trois selon les bookmakers.

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