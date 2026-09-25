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Supercoppa di Lega, calendario e risultati

mercoledì 17 dicembre
Napoli badge
Napoli
NAP
2
Milan badge
Milan
MIL
0
FIN
giovedì 18 dicembre
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Bologna
BOL
1
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Inter
INT
1
FIN
rig 3 - 2
domenica 21 dicembre
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Napoli
NAP
2
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Bologna
BOL
0
FIN
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Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Kayserispor crestKayserispor86111531219
V
V
V
D
S
2Bursaspor crestBursaspor8611167919
V
D
V
V
V
3Igdir FK crestIgdir FK8512127516
D
V
V
V
V
4Batman Petrolspor crestBatman Petrolspor85121513216
S
S
V
V
V
5Sariyer crestSariyer8422119214
V
D
S
V
V
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