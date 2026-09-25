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Supercoppa di Lega
Supercoppa di Lega - Generale
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Supercoppa di Lega, calendario e risultati
Altro
mercoledì 17 dicembre
giovedì 18 dicembre
domenica 21 dicembre
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Classifiche
Altro
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|Kayserispor
|8
|6
|1
|1
|15
|3
|12
|19
|2
|Bursaspor
|8
|6
|1
|1
|16
|7
|9
|19
|3
|Igdir FK
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|16
|4
|Batman Petrolspor
|8
|5
|1
|2
|15
|13
|2
|16
|5
|Sariyer
|8
|4
|2
|2
|11
|9
|2
|14