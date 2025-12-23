Napoli festeggia la vittoria della Supercoppa: l'accoglienza dei tifosi alla squadra dopo il ritorno in Italia

Il Napoli ha scritto un'altra pagina della sua storia vincendo la Supercoppa italiana, la terza. Ed è il secondo trofeo nel giro di pochi mesi dopo lo scudetto vinto a maggio.

Un altro successo in bacheca per gli azzurri e per Antonio Conte che si conferma una garanzia in Italia. La vittoria del Napoli sul Bologna in finale ottenuta con il risultato di 2-0 è stata già festeggiata dalla squadra dopo il triplice fischio, in campo e negli spogliatoi.

Ma non è finita qui perché ad attendere i giocatori a Capodichino c'erano i tifosi del Napoli, che hanno voluto celebrare la squadra e ringraziarli per il trofeo conquistato.