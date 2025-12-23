Pubblicità
Napoli SupercoppaGetty Images
Andrea Ajello

Napoli festeggia la vittoria della Supercoppa: l'accoglienza dei tifosi alla squadra dopo il ritorno in Italia

Dopo i festeggiamenti sul campo e negli spogliatoi ci sono quelli in città: decine di tifosi del Napoli hanno aspettato la squadra di Antonio Conte al suo ritorno da Riad.

Il Napoli ha scritto un'altra pagina della sua storia vincendo la Supercoppa italiana, la terza. Ed è il secondo trofeo nel giro di pochi mesi dopo lo scudetto vinto a maggio.

Un altro successo in bacheca per gli azzurri e per Antonio Conte che si conferma una garanzia in Italia. La vittoria del Napoli sul Bologna in finale ottenuta con il risultato di 2-0 è stata già festeggiata dalla squadra dopo il triplice fischio, in campo e negli spogliatoi.

Ma non è finita qui perché ad attendere i giocatori a Capodichino c'erano i tifosi del Napoli, che hanno voluto celebrare la squadra e ringraziarli per il trofeo conquistato. 

  • NAPOLI TORNATO IN ITALIA

    Il Napoli ha deciso di non rimanere la notte in Arabia Saudita ma di tornare immediatamente in Italia; una scelta dettata anche dall'avvicinarsi del prossimo impegno che vedrà gli azzurri affrontare la Cremonese domenica in trasferta. 

    L'aereo che ha riportato il Napoli in Italia è atterrato a capodichino attorno alle 7.30 del mattino. 

  • I FESTEGGIAMENTI IN CITTÁ

    Al triplice fischio, ma forse già un po' prima visto come è andata la partita, centinaia di tifosi del Napoli sono scesi per le strade della città per festeggiare il secondo trofeo in pochi mesi. 

    In particolare, come sempre avviene quando c'è da festeggiare un successo importante della squadra, i tifosi si sono riuniti a Piazza Plebiscito, luogo iconico per la città. 

  • L'ACCOGLIENZA ALL'AEROPORTO

    Alcuni tifosi però non si sono "fermati" ai festeggiamenti nella serata di ieri ma hanno deciso di tributare i giocatori e l'allenatore aspettandoli a capodichino. Circa un centinaio di tifosi presenti all'aeroporto fin dalle prime ore del mattino che hanno potuto salutare la squadra e fargli sentire la vicinanza al rientro in Italia. 

    Molti giocatori sono poi tornati a casa autonomamente mentre alcuni con il bus del Napoli. 

  • LUKAKU CON IL SIGARO: LA FESTA NEGLI SPOGLIATOI

    Ancora prima però i giocatori hanno festeggiato tra di loro all'interno dello spogliatoio dell'Al-Awwal Park di Riad. Cori, musica e balli da parte dei Campioni d'Italia che si sono scatenati dopo il trionfo.

    E c'è chi come Romelu Lukaku ha festeggiato con il sigaro, come aveva fatto un anno fa Sergio Conceicao, allora allenatore del Milan che aveva appena vinto la Supercoppa. 

