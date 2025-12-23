Il Napoli può aprire un ciclo? De Laurentiis migliore presidente della Serie A? Il Bologna è solo una favola? Il 3X3 di GOAL

Leonardo Gualano - Prima lo Scudetto, poi la Supercoppa Italiana, e tutto in pochi mesi: il 2025 destinato a essere ricordato come uno degli anni più importanti dell’intera storia del Napoli.

È dai tempi di Diego Armando Maradona che la compagine partenopea non metteva due trofei in bacheca nello stesso anno solare e, se quella è oggi ricordata come la squadra di quello che è stato probabilmente il più grande giocatore di ogni tempo, quella attuale resterà nella memoria di tutti soprattutto come il Napoli di Antonio Conte.

Il tecnico azzurro ha avuto il merito non solo di far letteralmente risorgere una compagine che, dopo lo Scudetto vinto con Luciano Spalletti in panchina, si era sciolta al punto di non riuscire ad andare oltre a un anonimo decimo posto in Serie A nella stagione successiva, ma l’ha plasmata sotto il profilo tecnico e caratteriale.

Conte ha inculcato nel suo gruppo quella forza e quelle idee che gli hanno consentito di essere più forte anche dei tanti infortuni che stanno condizionando questa stagione, ma i recenti titoli vinti devono rappresentare solo un punto di partenza.

Sì, perché il Napoli ha già avuto modo di trionfare in passato, ma forse non è mai riuscito realmente a costruire un ciclo vincente a lungo termine con un’unica guida in panchina. Una storia fatta di alti e bassi, di enormi soddisfazioni e delusioni, ma oggi ci sono tutti gli ingredienti per creare qualcosa di duraturo.

È stata creata una mentalità vincente, c’è un presidente che non ha mai lesinato in fatto di investimenti, una dirigenza solida e totalmente allineata, ma anche una rosa forte che, a causa dei tanti infortuni, non ha ancora espresso forse tutto il suo potenziale.

Gli ingredienti ci sono tutti, ora bisogna solo fare il passo successivo. Come spiegato da capitan Di Lorenzo dopo il trionfo contro il Bologna in Supercoppa: “Più vinci e più hai fame di trofei”.

Se si parla di fame, nessun allenatore è più indicato di Conte, ma ora tocca anche a lui fare uno step successivo. La sua carriera da allenatore racconta che l’esperienza più lunga è stata quella alla Juventus ed è durata tre anni. Di lì in poi, due annate al Chelsea, due all’Inter e una parentesi più breve al Tottenham, prima di abbracciare il progetto Napoli.

Starà anche a lui capire fin dove potrà spingersi all’ombra del Vesuvio. Porre fine a quello che è sin qui stato un percorso stupendo sarebbe un peccato: al Napoli ha già fatto la storia, ma può fare ancora di più.