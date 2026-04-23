Chi gioca la Supercoppa Italiana 2026? Final four o gara secca? Le squadre partecipanti e cosa succede se l'Inter vince Scudetto e Coppa Italia

La Supercoppa Italiana dovrebbe abbandonare il format a quattro squadre utilizzato nelle ultime stagioni e tornare alla gara unica tra vincitrice dello Scudetto e vincitrice della Coppa Italia.

Nelle recenti edizioni, invece, il torneo era riservato alle prime due classificate del campionato e alle due finaliste di Coppa Italia, con semifinali e finale.

L’ultima squadra a conquistare il trofeo è stata il Napoli, che a dicembre a Riad ha battuto in finale il Bologna dopo aver eliminato in semifinale il Milan; l’altra semifinalista era l’Inter.