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Alessandro De Felice

Chi gioca la Supercoppa Italiana 2026? Final four o gara secca? Le squadre partecipanti e cosa succede se l'Inter vince Scudetto e Coppa Italia

Supercoppa di Lega
Serie A
Lazio
Coppa Italia
Inter

La Lazio di Sarri raggiunge l’Inter in finale di Coppa Italia: tra gara secca e Final Four, prende forma la prossima edizione della Supercoppa Italiana.

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La prossima Supercoppa Italiana 2026 resta in attesa dell’ufficialità sul format, ma campionato e Coppa Italia stanno già indirizzando il quadro delle partecipanti.

Dalla prossima stagione si dovrebbe tornare alla formula tradizionale della finale secca tra due squadre, dopo tre edizioni disputate con il modello Final Four.

Intanto l’Inter, guidata da Cristian Chivu, aveva già conquistato la finale battendo il Como, mentre la Lazio ha raggiunto i nerazzurri superando l’Atalanta ai calci di rigore nella semifinale di ritorno.

  • FINALE SECCA O FINAL FOUR?

    La Supercoppa Italiana dovrebbe abbandonare il format a quattro squadre utilizzato nelle ultime stagioni e tornare alla gara unica tra vincitrice dello Scudetto e vincitrice della Coppa Italia.

    Nelle recenti edizioni, invece, il torneo era riservato alle prime due classificate del campionato e alle due finaliste di Coppa Italia, con semifinali e finale.

    L’ultima squadra a conquistare il trofeo è stata il Napoli, che a dicembre a Riad ha battuto in finale il Bologna dopo aver eliminato in semifinale il Milan; l’altra semifinalista era l’Inter.

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  • SCUDETTO INTER VICINO: COSA CAMBIA PER LA SUPERCOPPA

    Sul fronte Serie A, l’Inter ha 12 punti di vantaggio su Milan e Napoli, 15 sulla Juventus e con sei giornate ancora da disputare.

    I nerazzurri potrebbero festeggiare già nel prossimo turno se il margine dovesse diventare irraggiungibile.

    Se l’Inter conquisterà matematicamente il titolo, sarà automaticamente una delle protagoniste della Supercoppa 2026 nel caso di ritorno alla formula tradizionale.

    In questo scenario, il nome della seconda partecipante dipenderebbe direttamente dall’esito della finale di Coppa Italia.

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  • LAZIO IN FINALE DI COPPA ITALIA: QUALIFICATA PER LA SUPERCOPPA?

    La vittoria ai rigori contro l’Atalanta consegna alla Lazio il pass per la finale del 13 maggio contro l’Inter e cambia anche il quadro della Supercoppa.

    Con i nerazzurri favoriti nella corsa Scudetto secondo la situazione attuale, i biancocelesti sono già in posizione privilegiata per giocarsi anche il prossimo trofeo d’inizio stagione.

    Se la Supercoppa sarà a due squadre e l’Inter vincerà il campionato senza conquistare la Coppa Italia, allora la finale opporrà Inter e Lazio.

    Se invece sarà la Lazio ad alzare la Coppa Italia, affronterà comunque i nerazzurri campioni d’Italia.


  • COSA SUCCEDE SE L’INTER FA DOUBLE

    L’Inter può infatti chiudere la stagione con campionato e Coppa Italia, centrando il double già riuscito in passato ad altri club italiani, con l’ultimo precedente della Juventus nel 2018.

    Secondo il regolamento, in caso di doppio successo nerazzurro il posto riservato alla vincitrice della Coppa Italia passerebbe alla finalista sconfitta.

    In questo caso sarebbe quindi la Lazio ad affrontare l’Inter nella Supercoppa Italiana 2026.


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  • SUPERCOPPA A 4 SQUADRE: CHI LA GIOCHEREBBE?

    Se invece venisse confermato il format Final Four, la situazione sarebbe diversa. Con Inter e Lazio finaliste di Coppa Italia, entrambe sarebbero qualificate di diritto.

    Gli altri due posti, secondo la classifica attuale, andrebbero alla seconda e alla terza di Serie A, oggi Milan e Napoli, con la Juventus immediatamente alle spalle e ancora in corsa.


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