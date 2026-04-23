Chi gioca la Supercoppa Italiana 2026? Final four o gara secca? Le squadre partecipanti e cosa succede se l'Inter vince Scudetto e Coppa Italia

La prossima Supercoppa Italiana 2026 resta in attesa dell’ufficialità sul format, ma campionato e Coppa Italia stanno già indirizzando il quadro delle partecipanti.
Dalla prossima stagione si dovrebbe tornare alla formula tradizionale della finale secca tra due squadre, dopo tre edizioni disputate con il modello Final Four.
Intanto l’Inter, guidata da Cristian Chivu, aveva già conquistato la finale battendo il Como, mentre la Lazio ha raggiunto i nerazzurri superando l’Atalanta ai calci di rigore nella semifinale di ritorno.