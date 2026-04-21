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Bologna FC 1909 v FC Internazionale - Supercoppa Italiana SemifinalGetty Images Sport
Andrea Ajello

Chi giocherà la Supercoppa 2026? Format e partecipanti, le squadre che possono qualificarsi

Supercoppa di Lega
Inter
Atalanta
Como
Lazio

Con il campionato vicino alla conclusione e la Coppa Italia alle sue fasi finali ecco il quadro delle possibili partecipanti alla prossima Supercoppa Italiana.

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L'ultima squadra a festeggiare la Supercoppa Italiana è stata il Napoli, a dicembre, a Ryad, con la squadra di Antonio Conte che ha battuto in finale il Bologna dopo aver eliminato in semifinale il Milan (l'Inter era l'altra squadra). Chi trionferà invece nella prossima Supercoppa?

Intanto sarà necessario capire quali e quanti squadre parteciperanno alla competizione. Dopo anni in cui si è giocato con il format delle final four, molto probabilmente dalla prossima stagione tornerà la Supercoppa a gara secca con solo la finale quindi.

Le semifinali di Coppa Italia possono decretare già quali saranno le squadre che si contenderanno il trofeo.

  • SUPERCOPPA ITALIANA 2026: IL FORMAT

    Nell'ultima edizione, come accade ormai da qualche anno, la Supercoppa Italiana è stata disputata con il format delle final four, ovvero quattro club che si sfidano in semifinale e poi le vincenti in finale.


    Dalla prossima edizione invece, a meno di sorprese, si dovrebbe tornare al vecchio formato della Supercoppa. Ovvero solamente due squadre che giocherebbero la finale secca. Una novità che ovviamente cambia anche come si qualificheranno le squadre.

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  • SUPERCOPPA 2026: CHI SI QUALIFICA

    Nell'ultima edizione di Supercoppa si sono qualificate le prime due squadre in classifica del campionato 2024/2025 (Napoli, Inter) e le finaliste di Coppa Italia (Bologna, Milan).

    Se sarà confermato il ritorno a due sole partecipanti, allora a contendersi la Supercoppa saranno la vincitrice del campionato e la vincitrice della Coppa Italia.

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  • SUPERCOPPA 2026: LE SQUADRE CHE PARTECIPERANNO

    Ancora bisogna aspettare per conoscere con certezza chi parteciperà alla prossima Supercoppa visto che il campionato non è stato ancora vinto. Vista la situazione in classifica però, l'Inter sarà a meno di clamorosi colpi di scena una delle due squadre che parteciperanno alla prossima edizione e l'ufficialità si avrà quando sarà aritmetica la vittoria dello scudetto. E l'altra?


    La sfidante dei nerazzurri sarà la vincente della Coppa Italia e quindi una tra Como, Atalanta e Lazio.

  • COSA SUCCEDE SE L'INTER VINCE ANCHE LA COPPA ITALIA

    L'Inter però, essendo ancora dentro la Coppa Italia potrebbe vincere oltre al campionato anche la seconda competizione più importante italiana. Uno scenario già successo in passato (l'ultima volta alla Juventus nel 2018).


    In questo caso, si qualificherebbe alla Supercoppa la finalista di Coppa Italia e quindi una tra Lazio e Atalanta.

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