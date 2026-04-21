L'ultima squadra a festeggiare la Supercoppa Italiana è stata il Napoli, a dicembre, a Ryad, con la squadra di Antonio Conte che ha battuto in finale il Bologna dopo aver eliminato in semifinale il Milan (l'Inter era l'altra squadra). Chi trionferà invece nella prossima Supercoppa?
Intanto sarà necessario capire quali e quanti squadre parteciperanno alla competizione. Dopo anni in cui si è giocato con il format delle final four, molto probabilmente dalla prossima stagione tornerà la Supercoppa a gara secca con solo la finale quindi.
Le semifinali di Coppa Italia possono decretare già quali saranno le squadre che si contenderanno il trofeo.