Ancora bisogna aspettare per conoscere con certezza chi parteciperà alla prossima Supercoppa visto che il campionato non è stato ancora vinto. Vista la situazione in classifica però, l'Inter sarà a meno di clamorosi colpi di scena una delle due squadre che parteciperanno alla prossima edizione e l'ufficialità si avrà quando sarà aritmetica la vittoria dello scudetto. E l'altra?





La sfidante dei nerazzurri sarà la vincente della Coppa Italia e quindi una tra Como, Atalanta e Lazio.