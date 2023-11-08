Corrispondente di calcio irlandese ed europeo

Bio:

Ryan Kelly è uno scrittore e redattore con oltre dieci anni di esperienza nei media calcistici. Ha scritto ampiamente sul calcio irlandese e sulle numerose peculiarità culturali che popolano l’immenso panorama del gioco, oltre ad approfondire temi come l’intricata, e sempre più esasperante, rete legale che compone il regolamento sull’idoneità FIFA. Durante la sua permanenza a GOAL, Kelly ha contribuito a vari livelli alla pianificazione e alla realizzazione della copertura editoriale di sette grandi tornei, aiutando inoltre allo sviluppo di una sezione shopping altamente informativa.

La storia calcistica di Ryan:

Cresciuto in Irlanda, Kelly si è nutrito delle imprese gloriose dei Boys in Green di Mick McCarthy, ricevendo - grazie al celebre “Caso Saipan” - una precoce introduzione agli effetti potenzialmente dirompenti del calcio sulla società. Mentre sviluppava un apprezzamento per gli standard feroci di Roy Keane guardando l’Irlanda in TV, Kelly assisteva anche ai lampi del genio sfortunato dell’icona del Derry City Liam Coyle nelle sue visite al Brandywell. Ispirato da quella coppia, e da altri talenti ribelli locali e internazionali, ha costruito una carriera giovanile rispettabile, pur senza mai avere il profilo del calciatore professionista. Nonostante ciò, Kelly ha vissuto un percorso ricco di trofei nel calcio a sei.

Aree di competenza:

Storia e cultura calcistica

Intersezione tra sport e politica

Comprensione del pubblico e produzione di contenuti mirati

Calcio irlandese