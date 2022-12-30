Mounique Vilela

Corrispondente di calcio brasiliano ed europeo

Giornalista specializzata in giornalismo sportivo e nel business dello sport. Da oltre dieci anni vivo intensamente il calcio, analizzando i principali campionati del mondo. Oggi mi dedico alla produzione di contenuti ottimizzati in ottica SEO sulla Champions League, Premier League, Brasileirão e La Liga. La mia esperienza unisce passione per il gioco e un approccio analitico.

La mia storia con il calcio:I miei primi ricordi calcistici sono legati alla mia famiglia. Mio padre portava mio fratello alle partite a São Januário e al Maracanã, e io volevo sempre accompagnarli. Con il sostegno di mia madre, alla fine cedeva. La festa delle tifoserie sugli spalti mi ha fatto nascere la voglia di lavorare nel calcio per trasmettere questa emozione ad altre persone.

Specialità:SEO applicato al giornalismo sportivo.

Il mio ricordo calcistico preferito:Il mio primo derby al Maracanã è stato una domenica di Pasqua. Durante il pranzo, mio padre decise di portarmi alla finale della Taça Guanabara. Ricordo ancora il tragitto e il prepartita ascoltato alla radio. È stato allora che ho capito che il calcio è molto più di un semplice gioco.