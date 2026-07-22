In quest'amichevole, i nostri esperti prevedono una vittoria del Napoli contro l'Arezzo, un clean sheet e al massimo tre reti.

Migliori pronostici di Napoli - Arezzo

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Allo stadio Comunale di Dimaro, i nostri esperti si aspettano una vittoria a zero del Napoli contro l'Arezzo e non più di tre reti.

Quote Napoli - Arezzo

I principali bookmaker propongono quote molto basse sul successo del Napoli contro l'Arezzo, ma i nostri esperti hanno esplorato altri mercati.

Napoli vs Arezzo Goldbet Planetwin365 Lottomatica No goal + Under 3.5 2.45 2.45 2.45 Vincente a zero team casa 1.82 1.82 1.82 1 + Under 3.5 + No goal 2.85 2.85 2.85

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Come arrivano i partenopei e gli amaranto al match

Allo stadio di Dimaro, cornice della prima parte della preparazione, il Napoli affronta l'Arezzo nella prima amichevole sotto la guida di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese non avrà ancora a disposizione Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Scott McTominay, Noa Lang e Mathias Olivera. Ai cinque reduci dal Mondiale si aggiungono Alessandro Buongiorno, il primo infortunato della stagione, e molto probabilmente Matteo Politano.

Dal canto suo, l'Arezzo, guidato oggi come allora da Cristian Bucchi, ritrova i partenopei a un anno esatto da un 2-0 contro i partenopei sempre a Dimaro. Nove mesi dopo, il 26 aprile scorso, gli amaranto avrebbero festeggiato il ritorno in Serie B dopo 19 anni. Nella prima amichevole di quest'estate i toscani a Rigutino hanno sconfitto una rappresentativa locale per 9-0.

Probabili formazioni di Napoli - Arezzo

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín, Spinazzola, Anguissa, Lobotka, Folorunsho, Neres, Hojlund, Lindstrom

Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marín, Spinazzola, Anguissa, Lobotka, Folorunsho, Neres, Hojlund, Lindstrom Arezzo: Nunziante, Martinez, Illanes, Chiosa, Coccia, Eklu, Sala, Manes, Arena, Cianci, Djamanca

In Napoli - Arezzo vedremo al massimo tre reti e un clean sheet?

Il Napoli cerca contro un Arezzo promosso in Serie B una rivincita dopo lo 0-2 incassato contro gli amaranto sempre a Dimaro il 22 luglio 2025. Ma è altrettanto vero che i partenopei, allora guidati da Antonio Conte, nelle prime quattro amichevoli si erano imposti esclusivamente nel 2-1 contro il Catanzaro. E che nelle prime cinque avevano incassato rispettivamente due reti anche contro lo Stade Brest (1-2) e contro il Girona (3-2).

Si era invece conclusa sull'1-1 l'uscita contro una Casertana che milita in Serie C. È vero che allora Massimiliano Allegri sedeva sulla panchina del Milan, ma la preparazione si era aperta con lo 0-1 dopo i tempi regolamentari contro l'Arsenal. E che prima dell'1-4 contro il Chelsea il "Diavolo" aveva visto il 4-2 contro il Liverpool, il 9-0 contro il Perth Glory e l'1-1 contro il Leeds United.

Allo stesso tempo, il Napoli dovrebbe scendere in campo senza McTominay e De Bruyne. Per quanto Allegri abbia a disposizione Rasmus Hojlund, Matteo Politano e David Neres, è difficile che alla prima uscita arrivino più di tre reti.

Per questi motivi, e nonostante il 9-0 dell'Arezzo contro la rappresentativa locale, il segno Under 3.5 + no goal rientra fra quelli realistici.

Scommessa 1: No goal + Under 3.5 a quota 2.45 su Goldbet

A Dimaro i partenopei vinceranno contro gli amaranto?

È vero che un anno fa era tornato sulla panchina del Milan, ma al di là del 9-0 contro il Perth Glory Allegri aveva incontrato esclusivamente squadre di Premier League. In tutto ciò, fra lo 0-1 contro l'Arsenal e l'1-4 contro il Chelsea, aveva raccolto il 4-2 contro il Liverpool e l'1-1 contro il Leeds, che sicuramente sono qualitativamente superiori all'Arezzo che torna in cadetteria dopo 19 anni.

Col senno di poi lo 0-2 subìto dal Napoli contro l'Arezzo è arrivato dopo la prima di cinque prove poco convincenti, nelle quali i partenopei non avevano mai trovato un clean sheet e avevano concesso due reti anche contro lo Stade Brest e il Girona poi retrocesso. Inoltre, erano arrivati il 2-1 contro il Catanzaro e l'1-1 contro la Casertana.

Dunque, il segno Vincente a zero team casa rientra fra quelli plausibili nella sfida fra il Napoli e l'Arezzo.

Scommessa 2: Vincente a zero team casa a quota 1.82 su Planetwin365

Dunque, il Napoli s'imporrà contro l'Arezzo con al massimo tre gol?

Dunque, un anno fa Allegri con il Milan, prima dell'1-4 contro il Chelsea, in tre uscite contro squadre della Premier aveva concesso quattro reti, di cui due nel 4-2 contro il Liverpool, oltreché rispettivamente una contro l'Arsenal e contro il Leeds United, che a sua volta era seguito al 9-0 contro il Perth Glory.

Viceversa, nelle prime uscite con il Napoli deve fare i conti con le assenze sia di Scott McTominay sia di Kevin De Bruyne. Se lo scozzese non aveva disputato le prime amichevoli di un anno fa, il belga era sceso in campo nello 0-2 contro l'Arezzo, nel 2-1 contro il Catanzaro e nell'1-2 contro il Brest. Il debutto di McTominay era arrivato nell'1-1 contro la Casertana, seguito dal 3-2 contro il Girona e dal 4-0 contro il Sorrento.

Tutto sommato, la combo 1 + under 3.5 + no goal è da tenere d'occhio per l'amichevole fra Napoli e Arezzo.