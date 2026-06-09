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Mikel Oyarzabal - Spain vs Peru 2026Getty
Adhe Makayasa

Tradotto da

Sei goal di fila per Mikel Oyarzabal: la Spagna vince in amichevole contro il Perù, continua la striscia del suo bomber

M. Oyarzabal
Spagna
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La Spagna, favorita del torneo, ha completato gli ultimi preparativi in vista dei Mondiali con una convincente vittoria per 3-1 in amichevole contro il Perù a Puebla. L'attaccante della Real Sociedad Mikel Oyarzabal ha confermato il suo ottimo stato di forma personale segnando per la sesta partita internazionale consecutiva, infondendo fiducia alla "Roja" in vista della prossima competizione.

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  • La Roja domina l'ultima amichevole

    La squadra di Luis de la Fuente ha entusiasmato i tifosi in Messico, mostrando la propria superiorità a pochi giorni dal torneo. Oyarzabal ha aperto le marcature con un potente tiro dal limite dopo due minuti, poi Pedri ha raddoppiato su cross di Ferran Torres. Nella ripresa un errore del portiere Pedro Gallese, provocato da Yeremy Pino, ha chiuso il match, prima che Jairo Vélez segnasse il gol della bandiera per il Perù.

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  • Pedri & Mikel Oyarzabal - Spain vs Peru 2026Getty

    La squadra riflette sul momento positivo in fase realizzativa

    Dopo la prova di forza a Puebla, i big del calcio europeo hanno mostrato grande affiatamento. Oyarzabal, autore di una serie di gol, ha spiegato: "Sono felice e do il mio contributo. Vinciamo perché sappiamo cosa fare e ci fidiamo l’uno dell’altro".

    L'altro marcatore, Pedri, ha aggiunto: "Era una partita per dare slancio alla squadra, e ci siamo riusciti. Non mi ero reso conto che qui in Messico mi volessero così bene".

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  • De la Fuente gestisce le aspettative

    La prestazione dominante ha scatenato la febbre da Mondiali, con le maglie di Barcellona e Spagna in primo piano per celebrare la forte presenza catalana. Nonostante il clamore sui campioni del 2010, lo staff vuole tenere i giocatori con i piedi per terra prima dell’esordio.

    Sulle crescenti aspettative, il ct De la Fuente avverte: "Essere favoriti non basta. Crediamo nel nostro gioco, ma molte altre nazionali hanno la nostra stessa qualità".

  • Luis de la Fuente - Spain 2026Getty

    Si avvicina la prima partita della fase a gironi

    Con 25 gol in 53 presenze, Oyarzabal arriva al torneo come punta di diamante dell’attacco spagnolo, insieme a Ferran Torres e Borja Iglesias. La nazionale si riunirà ora al ritiro per affinare gli ultimi dettagli tattici in vista delle sfide che l’attendono. Il torneo inizia questo giovedì, ma la Roja esordirà contro Capo Verde il 15 giugno.

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