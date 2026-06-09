Dopo la prova di forza a Puebla, i big del calcio europeo hanno mostrato grande affiatamento. Oyarzabal, autore di una serie di gol, ha spiegato: "Sono felice e do il mio contributo. Vinciamo perché sappiamo cosa fare e ci fidiamo l’uno dell’altro".

L'altro marcatore, Pedri, ha aggiunto: "Era una partita per dare slancio alla squadra, e ci siamo riusciti. Non mi ero reso conto che qui in Messico mi volessero così bene".