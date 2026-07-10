Amichevoli Inter, Juventus, Milan e Napoli: calendario, date, orari, risultati e dove vederle in tv

La lista delle amichevoli estive delle big di Serie A in vista della stagione 2026/2027.
Date, orari e avversarie delle partite di Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma.
La lista delle amichevoli estive delle big di Serie A in vista della stagione 2026/2027.
Date, orari e avversarie delle partite di Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma.
- domenica 26 luglio, ore 16.00, DAZN, Sky: Karlsruher-Inter
- sabato 1 agosto, ore 18.00, DAZN, Sky: Manchester City-Inter
- mercoledì 5 agosto, ore 18.00, DAZN, Sky: Milan-Inter
- sabato 8 agosto, ore 13.00, DAZN, Sky: Juventus-Inter
- sabato 18 luglio, ore 15.30, DAZN, Sky: Basilea-Juventus
- sabato 25 luglio, ore 16.00, DAZN, Sky: Standard Liegi-Juventus
- venerdì 31 luglio, ore 18.00, DAZN, Sky: Juventus-Nizza
- mercoledì 5 agosto, ore 13.45, DAZN, Sky: Chelsea-Juventus
- sabato 8 agosto, ore 13.00, DAZN, Sky: Juventus-Inter
- martedì 11 agosto, ore 16.00, DAZN, Sky: Juventus-Palermo
- lunedì 17 agosto, DAZN, Sky: Juventus-Juventus Next Gen
- sabato 25 luglio, ore 18.00, DAZN, Sky: Celtic-Milan
- mercoledì 5 agosto, ore 18.00, DAZN, Sky: Inter-Milan
- sabato 15 agosto, ore 16.00, DAZN, Sky: Manchester United-Milan
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- mercoledì 22 luglio, ore 18.00, Sky Primafila: Napoli-Arezzo
- domenica 26 luglio, ore 18.00, Sky Primafila: Napoli-Carrarese
- mercoledì 5 agosto, Sky Primafila; Napoli-Osasuna
- sabato 8 agosto, Sky Primafila: Napoli-Celta Vigo
- mercoledì 12 agosto, Sky Primafila: Napoli-Aris Salonicco
- domenica 26 luglio, ore 17.30, DAZN: Cannes-Roma
- sabato 1 agosto, ore 16.00, DAZN: Cardiff-Roma
- martedì 4 agosto, ore 20.00, DAZN: Newport County-Roma
- sabato 8 agosto, ore 16.00, DAZN: Brighton-Roma
- mercoledì 15 agosto, ore 17.30, DAZN: Borussia Dortmund-Roma