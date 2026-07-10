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Marco Trombetta

Amichevoli Inter, Juventus, Milan e Napoli: calendario, date, orari, risultati e dove vederle in tv

Serie A
Juventus
Milan
Inter
Napoli
Amichevoli

Tutte le amichevoli estive 2026 di Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma: contro chi giocano, dove, i risultati e come guardarle in tv e streaming.

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La lista delle amichevoli estive delle big di Serie A in vista della stagione 2026/2027.

Date, orari e avversarie delle partite di Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma.

  • AMICHEVOLI INTER: CALENDARIO E RISULTATI

    - domenica 26 luglio, ore 16.00, DAZN, Sky: Karlsruher-Inter

    - sabato 1 agosto, ore 18.00, DAZN, Sky: Manchester City-Inter

    - mercoledì 5 agosto, ore 18.00, DAZN, Sky: Milan-Inter

    - sabato 8 agosto, ore 13.00, DAZN, Sky: Juventus-Inter

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  • AMICHEVOLI JUVENTUS: CALENDARIO E RISULTATI

    - sabato 18 luglio, ore 15.30, DAZN, Sky: Basilea-Juventus

    - sabato 25 luglio, ore 16.00, DAZN, Sky: Standard Liegi-Juventus

    - venerdì 31 luglio, ore 18.00, DAZN, Sky: Juventus-Nizza

    - mercoledì 5 agosto, ore 13.45, DAZN, Sky: Chelsea-Juventus

    - sabato 8 agosto, ore 13.00, DAZN, Sky: Juventus-Inter

    - martedì 11 agosto, ore 16.00, DAZN, Sky: Juventus-Palermo

    - lunedì 17 agosto, DAZN, Sky: Juventus-Juventus Next Gen

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  • AMICHEVOLI MILAN: CALENDARIO E RISULTATI

    - sabato 25 luglio, ore 18.00, DAZN, Sky: Celtic-Milan

    - mercoledì 5 agosto, ore 18.00, DAZN, Sky: Inter-Milan

    - sabato 15 agosto, ore 16.00, DAZN, Sky: Manchester United-Milan

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  • AMICHEVOLI NAPOLI: CALENDARIO E RISULTATI

    - mercoledì 22 luglio, ore 18.00, Sky Primafila: Napoli-Arezzo

    - domenica 26 luglio, ore 18.00, Sky Primafila: Napoli-Carrarese

    - mercoledì 5 agosto, Sky Primafila; Napoli-Osasuna

    - sabato 8 agosto, Sky Primafila: Napoli-Celta Vigo

    - mercoledì 12 agosto, Sky Primafila: Napoli-Aris Salonicco

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  • AMICHEVOLI ROMA: CALENDARIO E RISULTATI

    - domenica 26 luglio, ore 17.30, DAZN: Cannes-Roma

    - sabato 1 agosto, ore 16.00, DAZN: Cardiff-Roma

    - martedì 4 agosto, ore 20.00, DAZN: Newport County-Roma

    - sabato 8 agosto, ore 16.00, DAZN: Brighton-Roma

    - mercoledì 15 agosto, ore 17.30, DAZN: Borussia Dortmund-Roma