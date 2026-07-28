5 palpites para os jogos de meio de semana da Série A do Brasileirão

Uma rodada anterior cheia de empates tornou o mercado de resultado final mais complicado de navegar. Por outro lado, o mercado de "Ambos Marcam" surge respaldado por tendências estatísticas.

Confronto Palpite Odds Internacional x Flamengo Vitória do Flamengo 1.74 Mirassol x Remo Ambos Marcam - Sim 1.91 Fluminense x Bahia Vitória do Fluminense 1.61 Corinthians x Athletico Paranaense Vitória do Corinthians 1.87 Coritiba x Cruzeiro Ambos Marcam - Sim 1.86

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As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Maratona de meio de semana exige escolhas criteriosas

Temos cinco palpites para os jogos de meio de semana da Série A do Brasileirão, enquanto a maratona de jogos segue a todo vapor. Três das dicas estão no mercado 1x2, com Flamengo e Fluminense voando alto na tabela e apresentando grandes atuações. Já o Corinthians conta com o retrospecto histórico a seu favor contra o adversário. Enquanto isso, as outras duas apostas baseiam-se em tendências do mercado de Ambos Marcam, construídas a partir dos dados de gols marcados e sofridos ao longo da temporada.

As seleções de Ambos Marcam seguem uma abordagem diferente. Mirassol e Cruzeiro oferecem perfis mais confiáveis em mercados de gols do que em apostas de resultado final. Vale a pena apostar neles porque marcam e sofrem gols com frequência, ou porque seus adversários fazem o mesmo. Contudo, seus resultados oscilantes tornam mais difícil confiar neles no mercado de vencedor da partida.

Internacional x Flamengo - Candidato ao título quer aproveitar o momento ruim do Inter

As duas equipes vivem realidades opostas na tabela da Série A. A fase recente é o fator-chave para o favoritismo dos visitantes. O Mengão conquistou quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos pelo campeonato, acumulando um aproveitamento de 80% no período.

Os donos da casa perderam quatro das suas últimas cinco partidas na competição, o que os aproximou da zona de rebaixamento. O saldo de gols ligeiramente superior é a única coisa que os mantém fora do Z-4. O Internacional sofreu nove gols nas últimas quatro partidas, tendo balançado as redes apenas duas vezes nessa sequência.

A equipe da casa cedeu um xG (gols esperados) de 2,80 contra o Athletico Paranaense. Para colocar esse número em perspectiva, a média de xG do Flamengo é de 1,50 por 90 minutos, comparada a 1,41 do Athletico Paranaense. O Rubro-Negro marcou 10 gols a mais que o Athletico fora de casa nesta temporada, com uma média de 1,90 gol por jogo.

Esses números reforçam o argumento para uma vitória visitante do Flamengo no meio de semana. O retrospecto do confronto direto também favorece os visitantes: o time carioca está invicto nos últimos três confrontos pelo Brasileirão contra o Internacional. Na temporada passada, o duelo equivalente terminou em 3 a 1 para o Flamengo, em Porto Alegre.

Fluminense x Bahia - Flu tem leve vantagem sobre concorrente do G-4

O desempenho do Fluminense dentro de casa é o principal motivo para apostar neles contra o Bahia no Maracanã. A tabela da Série A indica que o confronto deve ser equilibrado, e não unilateral. O Fluminense ocupa a quarta colocação, com 33 pontos, enquanto o Bahia aparece em sexto, com 31. Essa diferença de dois pontos também se reflete nos desempenhos recentes de ambas as equipes.

Ambos os times venceram duas das últimas cinco partidas por todas as competições. Os donos da casa perderam apenas um dos últimos 10 jogos e podem se aproveitar da falta de confiança do Bahia longe de seus domínios. O Bahia não venceu nenhum dos seus últimos quatro jogos como visitante no campeonato, sofrendo oito gols nesse período.

O Fluminense venceu 70% dos seus jogos em casa no Brasileirão, com apenas uma derrota. Enquanto isso, o aproveitamento do Bahia fora de casa é de 44%. O Tricolor das Laranjeiras leva vantagem no retrospecto recente do duelo, permanecendo invicto nos últimos quatro encontros. Venceu o último duelo em casa pelo campeonato por 2 a 0 e também saiu vitorioso em um amistoso entre as equipes realizado no início de julho.

No quesito gols, o time da casa marcou apenas um gol a mais que os visitantes. Por outro lado, ambas as equipes sofreram 25 gols em suas 20 partidas na Série A. Sendo assim, vale a pena apostar no fator casa como o diferencial para o Flu.

Mirassol x Remo - Defesas vulneráveis de ambos os lados

Mirassol e Remo estão atolados na zona de rebaixamento. Embora isso aumente a pressão sobre cada lado, também abre um ótimo caminho no mercado de "Ambos Marcam - Sim". Apenas um ponto separa os mandantes dos visitantes, embora o Mirassol tenha um jogo a menos.

Este duelo é uma oportunidade para ambas as equipes somarem pontos diretos contra um concorrente na luta contra a degola, o que pode resultar em um jogo movimentado e com gols. O retrospecto defensivo do Mirassol é o motivo mais claro para explorar esse mercado: o time ficou sem sofrer gols em apenas um dos 19 jogos e viu 63% de todas as suas partidas no campeonato terminarem com gols de ambos os lados.

O Leão da Alta Araraquarense teve 70% das suas partidas em casa batendo o mercado de Ambos Marcam - Sim. O Remo tem uma taxa menor de sucesso nesse mercado, com ambas as equipes marcando em 50% de seus 20 jogos na Série A. Contudo, a equipe foi vazada em 17 de 20 partidas.

O Remo conseguiu apenas uma partida sem sofrer gols em 10 jogos como visitante nesta temporada. Apenas o Vitória (24) sofreu mais gols longe de casa do que eles (21). Os únicos dois confrontos diretos registrados tiveram gols de ambas as equipes, incluindo o empate por 2 a 2 no jogo do primeiro turno. O fato de ambos os lados serem vazados com frequência mantém o Ambos Marcam muito forte na disputa.

Corinthians x Athletico Paranaense - Retrospecto joga a favor dos donos da casa

Ambas as equipes vêm de uma boa sequência recente, com os visitantes atualmente na terceira posição da tabela. Os donos da casa estão oito pontos atrás e têm a chance de diminuir essa diferença, além de carimbar as pretensões de título do Athletico. O time visitante vive boa fase, acumulando quatro vitórias consecutivas.

Enquanto isso, o Timão engatou uma sequência de quatro jogos sem perder, vindo de três vitórias seguidas. No papel, pode parecer fácil apostar em uma vitória do Athletico Paranaense, mas o seu retrospecto fora de casa preocupa. O Furacão venceu apenas três dos seus nove jogos longe de seus domínios nesta temporada, perdendo 56% dessas partidas.

Embora o Corinthians não seja imbatível na Neo Química Arena, o time não perde em seus domínios há cinco partidas consecutivas no campeonato. Historicamente, o Alvinegro leva vantagem, tendo vencido cinco dos últimos seis confrontos diretos, incluindo o duelo do primeiro turno desta temporada. Com isso, os mandantes têm ótimas chances de estragar os planos do Athletico.

Coritiba x Cruzeiro - Apostando em gols num duelo equilibrado

As duas equipes de meio de tabela ostentam campanhas muito parecidas. Ambas possuem o mesmo número de pontos, vitórias, empates e derrotas. O Coxa está apenas uma posição à frente, em 10º lugar, devido ao saldo de gols, que é superior por apenas dois gols.

Diante disso, é difícil apontar um favorito para a vitória, tornando o mercado de gols bem mais atraente. O Coritiba marcou 11 gols e sofreu 11 em casa nesta temporada. Além disso, o time mandante balançou as redes em sete jogos consecutivos diante da sua torcida. Contudo, também sofreu gols nas últimas três partidas em seu estádio, apesar de suas estatísticas de Ambos Marcam - Sim em casa serem de 56%.

Já pelo lado do Cabuloso, 65% de seus jogos no campeonato terminaram com ambas as equipes balançando as redes. Além disso, seis das suas nove partidas como visitante registraram gols dos dois lados. O Cruzeiro chega para este confronto vindo de uma sequência de sete jogos consecutivos sendo vazado.

As duas equipes estão empatadas em pontos e consolidadas no meio da tabela. Os desempenhos defensivos fracos têm impedido que ambos os times encostem na zona de classificação para a Copa Libertadores.

O Cruzeiro sofre uma média de 1,5 gol por jogo no campeonato, enquanto o Coritiba cede 1,35. Esses números defensivos indicam que ambas as equipes devem ter boas oportunidades no ataque.