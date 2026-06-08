







Come vedere Olanda-Uzbekistan con una VPN

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Olanda-Uzbekistan: data e orario

L'Olanda affronta l'Uzbekistan in un'amichevole internazionale, l'ultima prova generale prima dell'inizio della Coppa del Mondo 2026. Ronald Koeman porta gli Oranje in campo con un obiettivo preciso: ritrovare quella solidità e quella cattiveria agonistica che sono mancate nell'ultima uscita.

Il peso della sconfitta per 0-1 contro l'Algeria del 3 giugno pesa ancora sulle spalle della squadra olandese. Koeman non ha nascosto la sua insoddisfazione, criticando apertamente la mancanza di aggressività e disciplina dei suoi, con Donyell Malen finito nel mirino dopo aver fallito diverse occasioni nitide prima che gli algerini trovassero il gol vittoria nel finale.

Con l'esordio mondiale nel Girone F contro il Giappone fissato per il 14 giugno, il tempo stringe. Koeman non ha ancora definito la formazione titolare e questa partita rappresenta l'occasione forse decisiva per sciogliere gli ultimi dubbi.

Fuori dal campo, il ritiro olandese non è stato privo di notizie. Virgil van Dijk ha dichiarato la sua sorpresa per l'esonero di Arne Slot dal Liverpool, mentre Denzel Dumfries ha completato il trasferimento al Real Madrid dopo che il club spagnolo ha esercitato la clausola rescissoria. Entrambi i giocatori restano però a piena disposizione di Koeman per il torneo.

L'Uzbekistan arriva a questa sfida dopo un percorso recente altalenante. I Lupi Bianchi, prima nazionale dell'Asia Centrale a qualificarsi per una Coppa del Mondo, hanno perso 2-0 contro il Canada appena il 2 giugno e cercano risposte concrete prima di affrontare il Girone K contro Colombia, Portogallo e DR Congo.

Per gli uomini di Koeman, vincere con convinzione sarebbe il modo migliore per presentarsi al Mondiale con la giusta mentalità. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in TV e in live streaming.

Formazioni





Stato di forma

L'Olanda si presenta a questa partita con un bilancio di due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite. Il risultato più recente è la sconfitta per 0-1 contro l'Algeria il 3 giugno, in amichevole. Prima di quel ko, gli Oranje avevano pareggiato 1-1 con l'Ecuador il 31 marzo e battuto la Norvegia 2-1 a fine marzo. Nelle qualificazioni mondiali UEFA, la squadra aveva travolto la Lituania 4-0 e pareggiato 1-1 con la Polonia. Complessivamente, nelle ultime cinque gare, l'Olanda ha segnato otto gol e ne ha subiti tre.

L'Uzbekistan ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è la sconfitta per 2-0 contro il Canada il 2 giugno. A marzo i Lupi Bianchi avevano battuto il Venezuela e il Gabon, quest'ultimo con il punteggio di 3-1, mentre a gennaio avevano pareggiato 2-2 con la Cina. Nelle cinque gare considerate, l'Uzbekistan ha segnato cinque reti e ne ha incassate quattro.

Precedenti

Non sono disponibili dati storici sugli scontri diretti tra Olanda e Uzbekistan. Questa sezione verrà aggiornata qualora le informazioni sui precedenti incontri tra le due nazionali dovessero rendersi disponibili.

Classifica









Guida passo passo alla VPN per guardare Olanda-Uzbekistan oggi

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