Saranno i Mondiali di Nico Paz, dai dubbi per l'infortunio al recupero totale: alla conquista dell'Argentina e della fiducia di Scaloni

Se è vero che per tutti c'è un "prima" e un "dopo" i Mondiali, per Nico Paz questa linea di demarcazione temporale rappresenta il vero e proprio passaggio tra una fase di pura espressione delle proprie potenzialità e la possibile (e probabile, visto il talento) consacrazione definitiva.

Sarà la Coppa del Mondo del gioiello dell'Argentina, questa volta senza alcun tipo di dubbio, neanche quelli legati al suo infortunio che, nelle ultime settimane, ha alimentato un po' di preoccupazione rivolta ai campi di Stati Uniti, Canada e Messico. Non c'è più bisogno di ansie varie. Ci sarà.

Lo ha confermato lui stesso in una delle notti che precedono l'avvio del Mondiale. Certo, lo aveva anche dichiarato Lionel Scaloni rassicurando tutti, ma se a parlare è Nico Paz forse, forse, le voci sul suo conto si spengono, lasciando spazio a un campo che (soprattutto nell'estate che, dal punto di vista del calciomercato, può cambiare la sua vita) segna un "prima" e un "dopo.