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Nico Paz Argentina GOAL ITALYGetty
Antonio Torrisi

Saranno i Mondiali di Nico Paz, dai dubbi per l'infortunio al recupero totale: alla conquista dell'Argentina e della fiducia di Scaloni

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Il gioiello del Como giocherà senza alcun dubbio la Coppa del Mondo del 2026, all'inizio di un'estate che potrebbe decidere tutta la sua carriera calcistica.

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Se è vero che per tutti c'è un "prima" e un "dopo" i Mondiali, per Nico Paz questa linea di demarcazione temporale rappresenta il vero e proprio passaggio tra una fase di pura espressione delle proprie potenzialità e la possibile (e probabile, visto il talento) consacrazione definitiva.

Sarà la Coppa del Mondo del gioiello dell'Argentina, questa volta senza alcun tipo di dubbio, neanche quelli legati al suo infortunio che, nelle ultime settimane, ha alimentato un po' di preoccupazione rivolta ai campi di Stati Uniti, Canada e Messico. Non c'è più bisogno di ansie varie. Ci sarà.

Lo ha confermato lui stesso in una delle notti che precedono l'avvio del Mondiale. Certo, lo aveva anche dichiarato Lionel Scaloni rassicurando tutti, ma se a parlare è Nico Paz forse, forse, le voci sul suo conto si spengono, lasciando spazio a un campo che (soprattutto nell'estate che, dal punto di vista del calciomercato, può cambiare la sua vita) segna un "prima" e un "dopo.

  • NICO PAZ SALTA I MONDIALI O CI SARÀ? LE CONDIZIONI DELL'ARGENTINO

    "Ho letto tante bugie": Nico Paz non è contento. L'Argentina ha appena vinto in amichevole contro l'Islanda, per 3-0, ma non è molto felice di quanto vissuto nelle ultime settimane.

    Dalla fine del campionato di Serie A che ha consacrato il Como come una squadra "da" (e "di") Champions League si parla incessantemente delle sue condizioni fisiche, anche alla luce di un problema dovuto a una botta subita alla tibia in Verona-Como.

    C'è un fatto: Nico Paz le ultime gare le ha saltate, in effetti. Cesc Fabregas ha dovuto fare a meno di lui, rischiando di non sfruttare l'occasione, incredibile, di qualificarsi in Champions.

    Cioè: il trequartista argentino non stava bene. Questo è sicuro, ma la sua presenza ai Mondiali 2026 non è mai stata in dubbio.

    "Ho letto un sacco di bugie sul mio infortunio, si dicevano cose non vere", ha affermato dopo la partita contro l'Islanda.

    "Fin dal primo momento ho capito che non era niente di grave, che dovevo fare cautela giorno dopo giorno e per fortuna sono guarito", ha aggiunto.

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  • LA FIDUCIA DI SCALONI

    Anche Lionel Scaloni, come detto, aveva puntualizzato che la presenza del gioiello del Como non è mai stata in pericolo.

    "Abbiamo molti giocatori che non sono al 100%", aveva affermato dopo la sfida amichevole contro l'Honduras, tanto da ipotizzare alcuni cambi tra i convocati finali per i Mondiali.

    Cambi che, però, non avrebbero riguardato né Nico Paz, né Julian Alvarez: "Loro rimarranno", aveva spiegato.

    E alla prima occasione utile, ovvero la partita contro l'Islanda, Scaloni ha voluto ribadire il quantitativo importante di fiducia riposta sul trequartista del Como schierandolo da titolare. A riprova del fatto che sta bene.

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  • MA DOVE GIOCA NICO PAZ NELL'ARGENTINA?

    Chi dice che nel calcio non esistono più i trequartisti "puri" ha ragione, ma conoscete Nico Paz. Un giocatore "fuori dal tempo" che, però, sa adattarsi alla perfezione al gioco moderno.

    Contro l'Islanda, ad esempio, Scaloni lo ha schierato come seconda punta al fianco di José Manuel Lopez del Palmeiras, ma i compiti assegnati al gioiello argentino sono stati meno rigidi di quanto ci si può aspettare.

    "Mi danno tutta la fiducia del mondo per giocare come voglio", ha spiegato Nico Paz nel postpartita.

    Un elemento importante e che salvaguarda il talento puro di un giocatore che, ovviamente, non parte come titolare nelle gerarchie di Scaloni (nel corso dei mesi in Albiceleste è stato schierato anche esterno del tridente), ma che può ritagliarsi uno spazio cruciale, soprattutto in un torneo come i Mondiali.

  • TRA MONDIALI... E REAL MADRID

    Di riferimenti all'estate "della vita" di Nico Paz ne abbiamo già fatti abbastanza: le prossime saranno anche settimane importanti per definire il suo futuro.

    Facile rispondere alla Mirwan Suwarso, che ha ragione e che a margine del Festival della Serie A ha fatto capire di saperne quanto i cronisti circa la possibilità di tenere o meno l'argentino. Dipenderà dal Real Madrid, che può esercitare la recompra quando vuole.

    Dipenderà anche da José Mourinho e dai giocatori che chiederà al suo ritorno in Spagna. Dipenderà dai Mondiali. Dipenderà da tanti fattori. Ma una cosa è certa: ci sarà un "prima" e un "dopo" la Coppa del Mondo, per Nico Paz. Questo si sa già.

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