Il calciatore marocchino si scusa: «Ho commesso un errore... ma non dubitate del mio amore»

Shadi Riad, difensore della nazionale marocchina, ha presentato le sue scuse ai tifosi degli «Leoni dell’Atlante» dopo aver «commesso un errore», secondo le sue stesse parole, mettendo «mi piace» alle foto dei festeggiamenti del Senegal per la vittoria della Coppa d’Africa 2025.

Nonostante la decisione della Commissione d'Appello della Confederazione Africana di Calcio (CAF) di assegnare al Marocco il titolo continentale a titolo provvisorio, il Senegal ha deciso di portare il caso davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) e di festeggiare la coppa due volte, nelle partite amichevoli disputate durante la pausa di marzo, rispettivamente contro il Perù e il Gambia.

Diversi giocatori della nazionale marocchina si sono trovati al centro di una tempesta mediatica, dopo aver interagito con i post dei loro colleghi senegalesi.

Secondo il sito marocchino Hesport, la crisi è scoppiata dopo che alcuni giocatori hanno messo "mi piace" ai post delle stelle della nazionale senegalese durante i festeggiamenti per il titolo, alla cerimonia allo Stade de France, nonostante la legittimità dell'incoronazione sia ancora oggetto di una controversia legale internazionale.

Il sito ha riferito che le immagini diffuse hanno mostrato il coinvolgimento di stelle come Ismail Sibari, Chadi Riad ed Elias Ben Seghir, oltre a Samir El Morabit, Osama Terghaline e Yassine Kichta, in questa vicenda, il che ha intensificato le critiche del pubblico nei loro confronti.

Dopo che Sibari ha chiarito di aver messo "mi piace" alle foto per errore, è stata la volta di Shadi Riad di chiarire la sua posizione.

Riad ha scritto sul suo account Instagram: «Ho commesso un errore, mi scuso e capisco la frustrazione del popolo marocchino».

Il difensore del Crystal Palace ha aggiunto: «Dai 14 anni difendo questa maglia, quindi non dubitate nemmeno per un istante del mio amore per questa patria. Sempre Marocco».