La Coppa d'Africa assegnata a tavolino al Marocco, la reazione del Senegal: "Decisione ingiusta, ricorreremo al TAS"

Quando deciso dalla Commissione d'Appello della CAF, ovvero della Federazione calcistica africana, ha ovviamente portato ad una reazione del Senegal.

La Fédération Sénégalaise de Football infatti, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato il suo ricorso al TAS contro la revoca del titolo.

"La Federazione calcistica senegalese (FSF) è stata informata in data odierna della decisione emessa il 17 marzo 2026 dal Comitato d'Appello della Confederazione Africana di Calcio (CAF), nel caso DC23316. Tale procedura fa seguito al reclamo presentato durante la partita numero 52 della Coppa d'Africa TotalEnergies (AFCON), Marocco 2025, tra Senegal e Marocco.

Con questa decisione, il Comitato d'Appello della CAF ha dichiarato ammissibile e accolto il ricorso della Federazione calcistica reale marocchina (FRMF). In tal modo, l'organismo ha ribaltato la decisione emessa dalla Commissione Disciplinare della CAF, in quanto il diritto del ricorrente ad essere ascoltato non era stato rispettato durante il procedimento iniziale.

Il Comitato d'Appello ha inoltre stabilito che la condotta della squadra senegalese ha violato gli articoli 82 e 84 del Regolamento della Coppa d'Africa. Di conseguenza, la CAF ha dichiarato che la Federazione calcistica senegalese (FSF) ha violato l'articolo 82 e ha assegnato la partita a tavolino al Senegal, con un risultato ufficiale di 3-0 a favore della Federazione calcistica reale marocchina (FRMF), in conformità con l'articolo 84".