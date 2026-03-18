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Leonardo Gualano

La Coppa d'Africa assegnata a tavolino al Marocco, la reazione del Senegal: "Decisione ingiusta, ricorreremo al TAS"

La Federazione calcistica senegalese ha annunciato che farà ricorso al TAS, dopo la decisione di assegnare al Marocco la vittoria della finale di Coppa d'Africa a tavolino.

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Una delle svolte più clamorose della storia del calcio recente e non solo: il Marocco ha vinto la Coppa d'Africa e lo ha fatto a due mesi di distanza da una drammatica finale persa ai supplementari contro il Senegal.

Lo scorso 18 gennaio, a Rabat, ad imporsi furono i 'Leoni della Teranga' per 1-0 grazie ad una rete di Pape Gueye, ma nella serata del 17 marzo il Board d'Appello della CAF ha deciso di assegnare il trofeo al Marocco, in virtù di una vittoria per 3-0 a tavolino.

Alla base di tale scelta, quanto accaduto nei minuti finali dei 90' regolamentari e il caos che si scatenò quando venne assegnato un calcio di rigore a favore del Marocco.

  • UNA FINALE DALL'EPILOGO CONTROVERSO

    Come è noto, negli ultimi minuti della finale di Rabat, quando il punteggio era ancora ancorato sullo 0-0, al Marocco venne assegnato un contestato calcio di rigore che scatenò le proteste del Senegal.

    I giocatori, dopo la decisione del direttore di gara, deciso di abbandonare il terreno di gioco per diversi minuti, rientrando negli spogliatoi.

    Brahim Diaz poi fallì la trasformazione dal dischetto e il Senegal, una volta tornato in campo, trovò nel primo tempo supplementare il goal decisivo.

    Una vittoria sul campo dunque, ma secondo la CAF, quella decisione di lasciare il campo ha rappresentato una violazione dell'articolo 82 del regolamento.

    Da qui la decisione di trasformare l'1-0 in uno 0-3 a tavolino, che tanto ha fatto e sta facendo discutere a livello mondiale.

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  • IL COMUNICATO DEL SENEGAL

    Quando deciso dalla Commissione d'Appello della CAF, ovvero della Federazione calcistica africana, ha ovviamente portato ad una reazione del Senegal.

    La Fédération Sénégalaise de Football infatti, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato il suo ricorso al TAS contro la revoca del titolo.

    "La Federazione calcistica senegalese (FSF) è stata informata in data odierna della decisione emessa il 17 marzo 2026 dal Comitato d'Appello della Confederazione Africana di Calcio (CAF), nel caso DC23316. Tale procedura fa seguito al reclamo presentato durante la partita numero 52 della Coppa d'Africa TotalEnergies (AFCON), Marocco 2025, tra Senegal e Marocco.

    Con questa decisione, il Comitato d'Appello della CAF ha dichiarato ammissibile e accolto il ricorso della Federazione calcistica reale marocchina (FRMF). In tal modo, l'organismo ha ribaltato la decisione emessa dalla Commissione Disciplinare della CAF, in quanto il diritto del ricorrente ad essere ascoltato non era stato rispettato durante il procedimento iniziale.

    Il Comitato d'Appello ha inoltre stabilito che la condotta della squadra senegalese ha violato gli articoli 82 e 84 del Regolamento della Coppa d'Africa. Di conseguenza, la CAF ha dichiarato che la Federazione calcistica senegalese (FSF) ha violato l'articolo 82 e ha assegnato la partita a tavolino al Senegal, con un risultato ufficiale di 3-0 a favore della Federazione calcistica reale marocchina (FRMF), in conformità con l'articolo 84".

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  • "RICORREREMO AL TAS"

    "La Federazione calcistica senegalese denuncia questa decisione ingiusta, senza precedenti e inaccettabile, che getta un'ombra sul calcio africano.

    Per difendere i propri diritti e gli interessi del calcio senegalese, la Federazione presenterà al più presto ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna".

  • "IL NOSTRO IMPEGNO PER I VALORI DI GIUSTIZIA SPORTIVA"

    "La FSF ribadisce il suo incrollabile impegno per i valori di integrità e giustizia sportiva e terrà il pubblico informato sugli sviluppi della vicenda".

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