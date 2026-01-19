Pubblicità
Africa Cup of Nations Winners and losers GFXGOAL
Mark Doyle

I verdetti della Coppa d'Africa 2025: la leggenda vivente Sadio Mane, la clamorosa protesta del Senegal e l'ennesima delusione per Mohamed Salah

GOAL passa in rassegna i protagonisti della Coppa d'Africa 2025, tra cui Mohamed Salah, il Marocco e Sadio Mane che ha vinto il trofeo dopo aver evitato un clamoroso finale.

La Coppa d'Africa ha spesso vissuto momenti complicati. Ma la finale dell'edizione 2025 è stata diversa da qualsiasi cosa avessimo mai visto prima, anche se non in senso positivo. 

Al 93° minuto di una partita tesa ma sostanzialmente priva di eventi a Rabat, il Senegal ha visto annullare un goal di Ismaila Sarr per un fallo di Abdoulaye Seck su Achraf Hakimi. Pochi istanti dopo, al Marocco è stato assegnato un rigore dopo un intervento del Video Assistant Referee (VAR), che aveva individuato un leggero strattone alla maglia di Brahim Diaz da parte di El Hadji Malick Diouf. 

Ne è seguito il caos, con l'allenatore del Senegal Pape Thiaw che ha portato la maggior parte dei suoi giocatori indignati fuori dal campo dopo diversi minuti di proteste, per poi tornare - sempre dopo diversi minuti - su richiesta dell'attaccante Sadio Mane.

Ma non è finita qui: l tentativo di rigore alla "Panenka" di Brahim Diaz è stato facilmente parato da Edouard Mendy e il Senegal ha vinto la partita grazie a uno straordinario goal di Pape Gueye nei tempi supplementari.

La finale non sarà stata una grande partita di calcio, ma le emozioni non sono certo mancate. GOAL passa in rassegna tutti i principali vincitori e vinti della Coppa d'Africa.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    MANE EROE DEL SENEGAL

    Prima dell'arrivo di Sadio Mane, il Senegal non aveva mai vinto la Coppa d'Africa. Ora ha alzato il trofeo due volte negli ultimi cinque anni, e Mane è il principale artefice di questo successo.

    Il 33enne rimane ovviamente un calciatore di grande talento. Lo ha dimostrato con i suoi goal, i suoi assist e la sua costante creatività in Marocco. Mane però è anche un leader, il tipo di personaggio che dà l'esempio e che gli altri seguono. Non è stata quindi una sorpresa vederlo ordinare ai suoi compagni di squadra di tornare in campo dopo la loro furiosa reazione dopo il rigore assegnato nei minuti di recupero nella finale di domenica.

    Quindi, anche se la vista del Senegal che lasciava il campo a Rabat ha lasciato l'amaro in bocca alla fine di questa Coppa d'Africa, è stato bello vedere Mane premiato tardivamente per le sue prestazioni e la sua sportività con il premio "Man of the Competition" (Miglior giocatore del torneo).

    "Il calcio è qualcosa di speciale", ha detto l'ex ala del Liverpool dopo aver ricevuto il premio per la seconda volta. " Il mondo ci stava guardando, quindi dobbiamo dare una buona immagine del calcio. Penso che sarebbe folle non giocare questa partita perché l'arbitro ha fischiato un rigore e noi usciamo dal campo. Penso che sarebbe la cosa peggiore, soprattutto nel calcio africano. Preferisco perdere piuttosto che vedere succedere una cosa del genere al nostro calcio".

    Se prima c'era qualche dubbio, ora non c'è più: Sadio Mane è una leggenda vivente.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    IL FOLLE RIGORE DI BRAHIM DIAZ

    È davvero ingiusto definire Brahim Diaz un "perdente", anche se usiamo questo termine esclusivamente nel contesto della Coppa d'Africa 2025. L'attaccante del Real Madrid ha disputato una stagione fantastica (almeno fino ai quarti di finale) e, a 26 anni, sembrava che l'ex bambino prodigio fosse finalmente diventato un giocatore maturo. Il capocannoniere del torneo ha segnato in cinque partite consecutive e, cosa ancora più importante, l'ex nazionale spagnolo sembrava perfettamente a suo agio in Marocco.

    Se un giorno Brahim potrà guardare con orgoglio alle sue prestazioni alla Coppa d'Africa 2025, quel giorno sembra ancora molto lontano. Il piccolo attaccante ha avuto l'occasione di vincere un importante torneo internazionale che molti sognano, e l'ha sprecata nel modo più ridicolo possibile.

    C'è chi dirà che un "Panenka" può essere la scelta migliore in determinate circostanze, ma, come Brahim ora sa bene, a costo di un prezzo che probabilmente pagherà per sempre, non c'è modo peggiore di sbagliare un rigore. Con un solo stupido calcio di rigore, Brahim "ha gettato al vento tutti i suoi momenti di gloria", come ha giustamente sottolineato l'ex attaccante della Nigeria Daniel Amokachi su BBC Sport.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 48-EGY-CIVAFP

    L'ENNESIMA DELUSIONE DI SALAH

    Mohamed Salah è stato il primo ad ammettere che l'Egitto non aveva affatto la squadra più forte dell'AFCON. Era solo uno dei tre Faraoni che giocavano in Europa e, come lui stesso ha sottolineato con un ampio sorriso, non poteva nemmeno più vantarsi di essere un titolare fisso nella sua squadra.

    Tale umiltà e umorismo caratterizzavano la squadra di Hossam Hassan. I giocatori andavano tutti d'accordo, al punto che Salah l'ha descritta come "il miglior ritiro internazionale" a cui avesse mai partecipato.

    L'unità dell'Egitto, unita alla qualità di Salah, non è stata sufficiente per superare il traguardo. L'ala del Liverpool è stato direttamente coinvolto in cinque goal in Marocco, il suo miglior risultato di sempre in una Coppa d'Africa nonostante abbia raggiunto la finale sia nel 2017 che nel 2021, ma l'Egitto è stato atroce nella semifinale contro il Senegal e Salah è stato anonimo. Il fatto che una partita terribile a Tangeri sia stata decisa dal suo nemico giurato, Mane, ha solo gettato una luce ancora più sfavorevole sul capitano dei Faraoni.

    Salah ha ancora solo 33 anni, ovviamente. Avrà almeno un'altra possibilità di vincere la Coppa d'Africa nel 2027 (e probabilmente un'altra nel 2028), ma difficilmente avrà un'occasione migliore per sollevare il trofeo. E il problema non è tanto l'età di Salah, quanto il fatto che nella rosa di Hassan non c'era un solo giocatore sotto i 24 anni, il che significa che questa non è una squadra in ascesa, ma in transizione.

    L'Egitto sarà anche la nazione di maggior successo nella storia della Coppa d'Africa, ma ora c'è una possibilità molto concreta che la carriera del suo più grande giocatore di sempre venga considerata un fallimento.

  • Morocco-vs-Tanzania-match-at-the-African-Cup-of-Nations-2025-16tAFP

    LA TANZANIA SCRIVE LA STORIA

    Miguel Angel Gamondi ha assunto la guida della nazionale della Tanzania solo un paio di settimane prima dell'inizio della Coppa d'Africa, ma è comunque riuscito a portare una squadra classificata al 112° posto nella classifica mondiale alla fase a eliminazione diretta per la prima volta nella storia del Paese. Di conseguenza, sebbene l'argentino non fosse molto soddisfatto di alcune decisioni arbitrali nella partita degli ottavi di finale persa contro il Marocco, ha avuto solo parole di elogio per i suoi giocatori.

    "Il Paese dovrebbe essere orgoglioso di loro", ha dichiarato Gamondi. " Abbiamo adottato un ottimo approccio tattico e abbiamo cercato di attaccare e giocare. La verità è che sono soddisfatto del livello che abbiamo dimostrato".

    Le Taifa Stars non hanno effettivamente vinto nessuna partita nel torneo, ma i pareggi con Uganda e Tunisia sono stati sufficienti per qualificarsi come quarta e ultima terza classificata per differenza reti. Gamondi ritiene che convincere i giocatori ad abbandonare la loro "mentalità da perdenti" sia stata di per sé una vittoria.

    "Non aspiriamo più solo a una partecipazione onorevole", ha dichiarato. " Crediamo nella nostra capacità di arrivare lontano". E hanno tutte le possibilità di farlo se al veterano Gamondi sarà permesso di costruire sulle solide basi che ha rapidamente gettato in Marocco.

  • MOROCCO-CASABLANCA-AFCON-FOOTBALL-MAL-TUNAFP

    IL FALLIMENTO DELLA TUNISIA

    La Tunisia aveva a portata di mano un posto nei quarti di finale della Coppa d'Africa. Era in vantaggio per 1-0 sul Mali, ridotto in 10 uomini, al sesto minuto dei tempi supplementari, quando è arrivata la catastrofe. Yassine Meriah ha toccato il pallone con la mano in area e il rigore trasformato da Lassine Sinayoko ha permesso alle Aquile di portare la partita ai tempi supplementari e poi ai calci di rigore, dove hanno vinto, lasciando Sami Trabelsi in stato di shock.

    "C'è grande delusione e dolore dopo la nostra eliminazione dalla competizione", ha ammesso l'allenatore. "Avevamo il controllo della partita, ma sfortunatamente dopo aver segnato è successo qualcosa di incomprensibile e abbiamo commesso un errore. È vero che avremmo potuto qualificarci, dato che i nostri avversari hanno giocato in 10 dalla fine del primo tempo, ma non è successo.

    I giocatori hanno dato tutto quello che avevano in una partita che abbiamo controllato ampiamente e non possiamo biasimarli. La responsabilità della sconfitta è dell'allenatore".

    La Federcalcio tunisina ha concordato e Trabelsi è stato licenziato meno di 24 ore dopo, appena quattro mesi dopo aver aiutato la nazionale a qualificarsi per i Mondiali senza subire un solo goal.

  • Osimhen-LookmanGetty/GOAL

    OSIMHEN TRA GOAL E LITIGI

    Guardando la Nigeria sconfiggere agevolmente sia la Tunisia che l'Algeria nella sua corsa verso le semifinali della Coppa d'Africa, era impossibile non chiedersi come mai le Super Aquile, ricche di stelle, non fossero riuscite a qualificarsi per i Mondiali. La loro sconfitta in semifinale contro il Marocco, terribilmente docile, ha dimostrato che c'è qualcosa che non va nell'ultima "generazione d'oro" del Paese. Il talento c'è senza dubbio, ma ci sono seri interrogativi sul loro temperamento.

    In questo senso, Victor Osimhen incarna il problema della Nigeria. C'è un motivo per cui attualmente gioca in Turchia, e non ha nulla a che vedere con la mancanza di abilità.

    Osimhen è un attaccante eccezionale, come ha dimostrato ancora una volta in Marocco, ma è anche un personaggio molto particolare, capace di passare dal festeggiare con un compagno di squadra al rimproverarlo un attimo dopo. È un vero peccato, perché Osimhen ha molte qualità, ma il suo litigio in campo con Ademola Lookman è stata l'immagine più significativa della campagna della Nigeria.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 44-CIV-BFAAFP

    LA RIVINCITA DI DIALLO

    La maggior parte dei giocatori deve lasciare il Manchester United per rimettere in carreggiata la propria carriera. Amad Diallo, invece, aveva solo bisogno di allontanarsi per un po'.

    Ad essere onesti, il 23enne era stato senza dubbio uno dei migliori giocatori dello United prima di partire per la Coppa d'Africa, anche se questo non significa molto. In Marocco, però, Amad ha dimostrato di essere di un altro livello, vincendo tre premi come miglior giocatore della partita su quattro presenze da titolare e segnando più goal (tre) di quanti ne avesse realizzati in 16 presenze con il suo club in questa stagione.

    Il motivo della differenza di rendimento era piuttosto ovvio: essere schierato nella sua posizione preferita dall'allenatore della Costa d'Avorio Emerse Fae. "Gioco come terzino quando sono allo United. Qui gioco come ala destra", ha detto Amad.

    Sembra che Michael Carrick, successore di Ruben Amorim allo United, abbia preso nota perché non è solo uno sviluppo positivo per Amad, ma per tutti all'Old Trafford.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 47-ALG-NIGAFP

    LE PROTESTE DELL'ALGERIA

    La Federazione calcistica algerina (FAF) ha chiesto pubblicamente alla CAF e alla FIFA di avviare un'indagine sulla gestione di Issa Sy della sconfitta nei quarti di finale contro la Nigeria. Tuttavia, il vero scopo della denuncia formale era quello di distogliere l'attenzione dalla prestazione insipida dei Guerrieri del Deserto, che per la prima volta in 11 anni non sono riusciti a mettere a segno un solo tiro in porta in una partita della Coppa d'Africa.

    Infatti, mentre metteva in discussione "la credibilità dell'arbitro africano", la FAF ha anche invitato i tifosi dei Fennecs a mantenere la fiducia nell'allenatore Vladimir Petkovic e nei suoi giocatori, sostenendo che "coesione, calma e sostegno" erano necessari per una squadra "in fase di ricostruzione".

    La dimostrazione di sostegno all'allenatore che ha guidato l'Algeria al ritorno ai Mondiali per la prima volta in 12 anni era perfettamente comprensibile e giustificata. Ma ll'attacco agli arbitri era del tutto ingiustificato, soprattutto perché lo stesso Petkovic ha ammesso che la squadra di gran lunga migliore quella sera era passata alle semifinali!

  • FBL-AFR-2025-MATCH 20-BEN-BWAAFP

    LA CRESCITA DEL BENIN

    La campagna di Yohan Roche non avrebbe potuto iniziare peggio, con il difensore che ha regalato a Theo Bongonda l'unico goal della partita nella partita d'esordio del Benin contro la Repubblica Democratica del Congo. Roche, però, ha reagito nel miglior modo possibile. Oltre a giocare un ruolo fondamentale nel mantenere la porta inviolata dei Cheetahs nella partita successiva, ha anche segnato il goal della vittoria che ha permesso al Benin di battere il Botswana per 1-0, registrando la prima vittoria in assoluto del Paese nella Coppa d'Africa e assicurandosi un posto nella fase a eliminazione diretta.

    "È motivo di immenso orgoglio", ha dichiarato Roche. " Eravamo consapevoli delle aspettative della gente e questo goal è particolarmente emozionante per me dopo le difficoltà della prima partita".

    Il Benin è stato poi eliminato agli ottavi di finale, ma solo dopo aver portato l'Egitto ai tempi supplementari, il che ha sottolineato i progressi compiuti dalla squadra negli ultimi tre anni sotto la guida dell'allenatore tedesco Gernot Rohr.

    "Quello che mi porto a casa da questa serata è l'atteggiamento dei giocatori, la loro solidarietà e il loro spirito combattivo", ha dichiarato Rohr. " È un aspetto molto positivo per il futuro dei Cheetahs".

  • FBL-AFR-2025-MATCH 11-GAB-MOZAFP

    L'INTERVENTO DEL GOVERNO GABONESE

    La campagna AFCON del Gabon non è andata bene. Una squadra che avrebbe dovuto almeno arrivare agli ottavi di finale è finita ultima nel proprio girone dopo aver perso contro Camerun, Costa d'Avorio e persino Mozambico. Ma nessuno avrebbe potuto prevedere come avrebbe reagito il governo gabonese all'uscita anticipata.

    Dopo la sconfitta per 3-2 contro la Costa d'Avorio che ha posto fine alle possibilità del Gabon di raggiungere la fase a eliminazione diretta, l'allora ministro dello sport Simplice-Desire Mamboula è apparso in televisione per leggere una dichiarazione in cui annunciava lo scioglimento dello staff tecnico di Thierry Mouyouma, la sospensione della nazionale e l'esclusione dei giocatori chiave Bruno Ecuele Manga e Pierre-Emerick Aubameyang a causa della "vergognosa prestazione delle Pantere alla Coppa d'Africa".

    Dopo un rimpasto di gabinetto, il divieto è stato revocato meno di due settimane dopo, ma non c'è stata tregua per Mouyouma e il suo staff tecnico. Infatti, il successore di Mamboula, Paul Ulrich Kessany, ha dichiarato il 13 gennaio che trovare un nuovo allenatore è una questione di grande "urgenza", dato che le qualificazioni per la prossima Coppa d'Africa inizieranno tra poco più di due mesi.

    Si può essere certi, tuttavia, che la FIFA seguirà da vicino la situazione, poiché qualsiasi ulteriore interferenza da parte del governo potrebbe comportare un'altra sospensione per il Gabon.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 36-MOZ-CMRAFP

    CONDE VINCE LA PRIMA PARTITA IN COPPA D'AFRICA

    Chiquinho Conde ha rappresentato il Mozambico per 15 anni come giocatore. Durante quel periodo, non ha conosciuto altro che la delusione in Coppa d'Africa. Come ha dichiarato a CAFOnline, "Abbiamo perso tutte le volte. Era scoraggiante e straziante perché ci impegnavamo sempre al massimo, ma non ottenevamo mai risultati".

    Conde non è riuscito a ottenere alcuna vittoria nemmeno come allenatore nella Coppa d'Africa 2023, con il Mozambico eliminato dopo due pareggi e una sconfitta. Questa volta, però, il Mozambico ha finalmente ottenuto la sua prima vittoria in una fase finale, battendo il Gabon in una delle partite del torneo, e grazie alla vittoria per 3-2 ad Agadir, i Mambas sono riusciti a qualificarsi agli ottavi di finale.

    "Raggiungere questo traguardo ora, con questa nuova generazione, significa tutto per me" , ha ammesso Conde. "Abbiamo creato un modello e lo abbiamo adattato alle qualità dei nostri giocatori. Abbiamo identificato i nostri punti deboli, soprattutto in difesa, e abbiamo iniziato cambiando la mentalità. All'inizio è stato difficile, ma abbiamo continuato a lavorare e i giocatori hanno iniziato a crederci.

    Abbiamo lavorato con principi rigorosi. Se qualcuno non li accettava, doveva andarsene. Il mio metodo è basato su struttura, duro lavoro e disciplina. Quindi, questo è speciale per noi. La nostra gente ne aveva bisogno. Hanno passato momenti difficili e noi abbiamo la responsabilità di renderli felici".

    Come prevedibile, la Nigeria si è rivelata un ostacolo troppo grande da superare per il Mozambico negli ottavi di finale, ma come ha subito sottolineato Conde: "Questi giocatori ora sono delle star. Hanno conquistato un posto nella storia del Mozambico".

  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    IL SOGNO SVANITO DEL MAROCCO

    Questo doveva essere il momento del Marocco. Avevano vinto la Coppa d'Africa solo una volta, nel lontano 1976. Il torneo era alla portata di una squadra che si era classificata quarta ai Mondiali del 2022 e che non perdeva una partita ufficiale in casa da 17 anni.

    "È una grande responsabilità, ma la accettiamo con orgoglio", ha dichiarato l'allenatore Walid Regragui poco prima che gli Atlas Lions iniziassero la loro campagna. "Ci sono tifosi che sognano questo trofeo in Marocco dal 1976, e l'unione sacra tra la squadra e i tifosi sarà fondamentale. Questa pressione deve essere positiva, e anche se dovesse diventare negativa, la gestiremo".

    Ma non è stato così. Il Marocco non è mai sembrato del tutto a suo agio nella fase a eliminazione diretta e ha avuto bisogno dei rigori per superare la Nigeria in semifinale. Ha offerto un'altra prestazione nervosa nella finale del torneo e, una volta che il talismano Brahim ha sprecato una ghiotta occasione per vincere la partita, la sconfitta dei padroni di casa ai supplementari è sembrata inevitabile.

    Il Marocco rimane una squadra di alto livello. Ha tutte le possibilità di superare il girone ai Mondiali, ma solo se riuscirà in qualche modo a lasciarsi alle spalle gli eventi di domenica. In 50 anni di sofferenza, non ha mai subito una sconfitta più dolorosa.

  • FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP

    IL COMPORTAMENTO DI THIAW E LA PROTESTA DEL SENEGAL

    Si può capire perché Pape Thiaw abbia momentaneamente perso la testa a Rabat. 

    Ma spiegare la sua reazione dopo il rigore assegnato al Marocco non la giustifica, poiché non c'era alcuna ragione per cui dovesse accompagnare i suoi giocatori fuori dal campo e negli spogliatoi. Ciò ha causato il caos in campo e sugli spalti, il che è stato ironico dato che l'allenatore del Senegal aveva criticato la nazione ospitante, il Marocco, per la mancanza di sicurezza nel loro hotel alla vigilia della partita.

    "I miei giocatori avrebbero potuto essere in pericolo", ha detto. "Questo tipo di cose non dovrebbe accadere tra due paesi fratelli". Ma nemmeno una vergognosa uscita dal campo, e per fortuna alla fine ha ammesso il suo errore poco dopo la conclusione della finale.

    "Non voglio ripassare tutti gli incidenti, ma mi scuso per il calcio", ha detto Thiaw, che dopo la partita ha avuto uno scontro con il suo omologo marocchino Regragui, a beIN Sports. "Dopo averci riflettuto, li ho fatti tornare [in campo]: si può reagire nella foga del momento. Accettiamo gli errori dell'arbitro. Non avremmo dovuto farlo, ma ormai è fatta e ora presentiamo le nostre scuse al calcio".

    Resta da vedere se queste scuse saranno sufficienti per evitare che l'allenatore, i suoi giocatori e la Federcalcio senegalese subiscano severe sanzioni da parte della CAF, dato che la squadra di Thiaw è stata senza dubbio responsabile di aver gettato discredito sull'intero torneo.

