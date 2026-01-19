I verdetti della Coppa d'Africa 2025: la leggenda vivente Sadio Mane, la clamorosa protesta del Senegal e l'ennesima delusione per Mohamed Salah

È davvero ingiusto definire Brahim Diaz un "perdente", anche se usiamo questo termine esclusivamente nel contesto della Coppa d'Africa 2025. L'attaccante del Real Madrid ha disputato una stagione fantastica (almeno fino ai quarti di finale) e, a 26 anni, sembrava che l'ex bambino prodigio fosse finalmente diventato un giocatore maturo. Il capocannoniere del torneo ha segnato in cinque partite consecutive e, cosa ancora più importante, l'ex nazionale spagnolo sembrava perfettamente a suo agio in Marocco.

Se un giorno Brahim potrà guardare con orgoglio alle sue prestazioni alla Coppa d'Africa 2025, quel giorno sembra ancora molto lontano. Il piccolo attaccante ha avuto l'occasione di vincere un importante torneo internazionale che molti sognano, e l'ha sprecata nel modo più ridicolo possibile.

C'è chi dirà che un "Panenka" può essere la scelta migliore in determinate circostanze, ma, come Brahim ora sa bene, a costo di un prezzo che probabilmente pagherà per sempre, non c'è modo peggiore di sbagliare un rigore. Con un solo stupido calcio di rigore, Brahim "ha gettato al vento tutti i suoi momenti di gloria", come ha giustamente sottolineato l'ex attaccante della Nigeria Daniel Amokachi su BBC Sport.