I verdetti della Coppa d'Africa 2025: la leggenda vivente Sadio Mane, la clamorosa protesta del Senegal e l'ennesima delusione per Mohamed Salah

La Coppa d'Africa ha spesso vissuto momenti complicati. Ma la finale dell'edizione 2025 è stata diversa da qualsiasi cosa avessimo mai visto prima, anche se non in senso positivo.
Al 93° minuto di una partita tesa ma sostanzialmente priva di eventi a Rabat, il Senegal ha visto annullare un goal di Ismaila Sarr per un fallo di Abdoulaye Seck su Achraf Hakimi. Pochi istanti dopo, al Marocco è stato assegnato un rigore dopo un intervento del Video Assistant Referee (VAR), che aveva individuato un leggero strattone alla maglia di Brahim Diaz da parte di El Hadji Malick Diouf.
Ne è seguito il caos, con l'allenatore del Senegal Pape Thiaw che ha portato la maggior parte dei suoi giocatori indignati fuori dal campo dopo diversi minuti di proteste, per poi tornare - sempre dopo diversi minuti - su richiesta dell'attaccante Sadio Mane.
Ma non è finita qui: l tentativo di rigore alla "Panenka" di Brahim Diaz è stato facilmente parato da Edouard Mendy e il Senegal ha vinto la partita grazie a uno straordinario goal di Pape Gueye nei tempi supplementari.
La finale non sarà stata una grande partita di calcio, ma le emozioni non sono certo mancate. GOAL passa in rassegna tutti i principali vincitori e vinti della Coppa d'Africa.