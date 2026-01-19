Pubblicità
Pubblicità
Sadio Mane Senegal 2026 Africa Cup of NationsGetty
Chris Burton

"Non è giusto interrompere la partita", Sadio Mane spiega perché ha impedito al Senegal di abbandonare il campo dopo il controverso rigore assegnato al Marocco nella finale della Coppa d'Africa

Sadio Mané ha impedito ai compagni di abbandonare definitivamente il campo dopo il rigore assegnato al Marocco nella finale della Coppa d'Africa, poi vinta dal Senegal nei supplementari.

Pubblicità

Sadio Mane ha spiegato la sua decisione di impedire al Senegal di abbandonare il campo durante la caotica finale della Coppa d'Africa contro il Marocco, paese ospitante. 

Una serie di decisioni controverse ha fatto infuriare la squadra senegalese, con l'assegnazione di un rigore a seguito di un presunto fallo su Brahim Diaz che ha portato alcuni giocatori ad abbandonare il campo. 

L'ex stella del Liverpool Mane è riuscito a farli tornare e proseguire la partita, che ha poi visto il Senegal vincere la Coppa d'Africa.

  • IL SENEGAL AVEVA LASCIATO IL CAMPO

    L'attesissimo incontro, che vedeva in palio il titolo continentale, è stato brevemente interrotto dopo la concessione di un calcio di rigore. Una decisione discutibile, che ha favorito la squadra di casa, ha fatto infuriare giocatori e staff tecnico del Senegal.

    La partita è stata sospesa perché alcuni giocatori, guidati dall'allenatore Pape Thiaw, hanno lasciato il campo in segno di protesta. Mane, che ora gioca con Cristiano Ronaldo nell'Al-Nassr, squadra della Saudi Pro League, è rimasto in campo e ha discusso con gli arbitri.

    È riuscito a richiamare i suoi compagni, consentendo la ripresa del gioco. La decisione si è rivelata giusta, poiché Diaz ha sbagliato il rigore, calciando in modo bizzarro alla Panenka proprio al centro della porta, dritto verso Edouard Mendy, e il goal di Pape Gueye nei supplementari ha regalato la coppa al Senegal.

    • Pubblicità
  • Senegal Morocco Africa Cup of Nations 2026Getty

    PERCHÈ MANE HA RICHIAMATO I COMPAGNI IN CAMPO

    Dopo aver conquistato il secondo titolo AFCON del Senegal come capitano della sua nazionale, Mane ha spiegato ai giornalisti perché ha deciso di non alimentare ulteriori polemiche e ha consigliato ai suoi compagni di squadra di giocare nonostante la frustrazione.

    Ha dichiarato: "Quando hanno deciso di uscire e non giocare, sono rimasto e ho chiesto ad alcune persone: 'Cosa ne pensate? È una buona idea o no?'. Poi ho deciso di andare a riportare tutti in campo. Penso che sia la cosa migliore da fare.

    "Perché questo è solo calcio, penso che a volte l'arbitro possa commettere degli errori. La gente di tutto il mondo sta guardando. Potrebbe essere un rigore o meno, ma non è questa la cosa più importante. Ciò che conta è rispettare il gioco. Non è giusto interrompere una partita in questo modo".

    Thiaw ha invece dichiarato: "Non mi è piaciuto affatto aver detto ai miei giocatori di lasciare il campo. Chiedo scusa al calcio. Dopo averci riflettuto, li ho fatti tornare. A volte si può reagire nella foga del momento. Ma accettiamo gli errori dell'arbitro. Offriamo le nostre scuse al calcio".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • UN ESEMPIO DA LEADER

    Mane ha poi parlato di un episodio che ha fatto notizia in tutto il mondo: "Il calcio è qualcosa di speciale, il mondo lo guardava, il mondo ama il calcio e penso che il calcio sia un piacere, quindi dobbiamo dare una buona immagine del calcio.

    Penso che sarebbe folle non giocare questa partita perché l'arbitro ha assegnato un rigore e noi usciamo. Penso che sarebbe la cosa peggiore, soprattutto nel calcio africano. Preferisco perdere piuttosto che vedere accadere una cosa del genere al nostro calcio.

    Penso che sia davvero grave. Il calcio non dovrebbe fermarsi nemmeno per dieci minuti, ma cosa possiamo fare? Dobbiamo accettare quello che abbiamo fatto, ma la cosa positiva è che siamo tornati in campo e abbiamo giocato la partita, e quello che è successo, è successo".

    L'ex calciatore della nazionale marocchina Hassan Kachloul ha elogiato il comportamento di Mané su Channel 4: "Quello che mi è piaciuto più di tutto è stato Sadio Mané, l'unico giocatore della squadra senegalese. Questo dimostra che è un grande uomo. È tornato negli spogliatoi e ha riportato in campo quei giocatori. Mané è stato l'uomo che li ha riportati in campo".

  • Sadio Mane Senegal 2026 Africa Cup of NationsGetty

    MANE SI RITIRA DAL SENEGAL? LA SCELTA DOPO I MONDIALI

    Mane, che all'età di 33 anni vanta 126 presenze in nazionale, ha dichiarato che non parteciperà più alla Coppa d'Africa: "Sono molto felice, ma come ho già detto, per quanto riguarda la Coppa d'Africa, per me è finita. Resterò con la squadra fino ai Mondiali, ma dopo sarà finita".

    Thiaw spera che Mane possa essere convinto a cambiare idea: "Il Paese non è d'accordo [con la sua decisione] e nemmeno io lo sono. Vogliamo tenerlo con noi il più a lungo possibile. Lui rappresenta l'Africa, il mondo, e quando diciamo che è una sua decisione, non è solo sua, ma appartiene al popolo del Senegal, che vuole vederlo continuare.

    Considerando il suo esempio, abbiamo bisogno di persone come lui nel Paese. Ci dà delle lezioni, con la sua umiltà, la sua educazione, il modo in cui si impegna per il Senegal. Ha dato la sua vita affinché questa squadra potesse arrivare ai Mondiali del 2022, ha dato la sua vita per vincere la prima Coppa d'Africa e ottenere la prima stella. Se dovessi firmare un documento per consentire a questo giocatore di andarsene, direi 'no', e anche i suoi compagni di squadra direbbero 'no'".

    Il Senegal è stato inserito nel Gruppo I dei Mondiali del 2026, dove affronterà la Francia, la Norvegia di Erling Haaland e la vincitrice di uno spareggio.

  • Pubblicità
    Pubblicità
0