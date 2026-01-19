"Non è giusto interrompere la partita", Sadio Mane spiega perché ha impedito al Senegal di abbandonare il campo dopo il controverso rigore assegnato al Marocco nella finale della Coppa d'Africa

L'attesissimo incontro, che vedeva in palio il titolo continentale, è stato brevemente interrotto dopo la concessione di un calcio di rigore. Una decisione discutibile, che ha favorito la squadra di casa, ha fatto infuriare giocatori e staff tecnico del Senegal.

La partita è stata sospesa perché alcuni giocatori, guidati dall'allenatore Pape Thiaw, hanno lasciato il campo in segno di protesta. Mane, che ora gioca con Cristiano Ronaldo nell'Al-Nassr, squadra della Saudi Pro League, è rimasto in campo e ha discusso con gli arbitri.

È riuscito a richiamare i suoi compagni, consentendo la ripresa del gioco. La decisione si è rivelata giusta, poiché Diaz ha sbagliato il rigore, calciando in modo bizzarro alla Panenka proprio al centro della porta, dritto verso Edouard Mendy, e il goal di Pape Gueye nei supplementari ha regalato la coppa al Senegal.