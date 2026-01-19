"Non è giusto interrompere la partita", Sadio Mane spiega perché ha impedito al Senegal di abbandonare il campo dopo il controverso rigore assegnato al Marocco nella finale della Coppa d'Africa

Mane, che all'età di 33 anni vanta 126 presenze in nazionale, ha dichiarato che non parteciperà più alla Coppa d'Africa: "Sono molto felice, ma come ho già detto, per quanto riguarda la Coppa d'Africa, per me è finita. Resterò con la squadra fino ai Mondiali, ma dopo sarà finita".
Thiaw spera che Mane possa essere convinto a cambiare idea: "Il Paese non è d'accordo [con la sua decisione] e nemmeno io lo sono. Vogliamo tenerlo con noi il più a lungo possibile. Lui rappresenta l'Africa, il mondo, e quando diciamo che è una sua decisione, non è solo sua, ma appartiene al popolo del Senegal, che vuole vederlo continuare.
Considerando il suo esempio, abbiamo bisogno di persone come lui nel Paese. Ci dà delle lezioni, con la sua umiltà, la sua educazione, il modo in cui si impegna per il Senegal. Ha dato la sua vita affinché questa squadra potesse arrivare ai Mondiali del 2022, ha dato la sua vita per vincere la prima Coppa d'Africa e ottenere la prima stella. Se dovessi firmare un documento per consentire a questo giocatore di andarsene, direi 'no', e anche i suoi compagni di squadra direbbero 'no'".
Il Senegal è stato inserito nel Gruppo I dei Mondiali del 2026, dove affronterà la Francia, la Norvegia di Erling Haaland e la vincitrice di uno spareggio.