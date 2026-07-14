L'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo in crisi finanziaria: il club ha sospeso il calciomercato e ritardato il pagamento degli stipendi

Secondo Al-Riyadiyah, l’Al-Nassr sta affrontando una carenza di liquidità che ha colpito le operazioni quotidiane del club. Diversi giocatori della prima squadra hanno ricevuto solo parte degli stipendi di giugno, e il club sta ancora lavorando per saldare i pagamenti.

I problemi di liquidità sono emersi durante la preparazione estiva, generando incertezza nella rosa. Ciò avviene nonostante gli ingenti investimenti effettuati dal club negli ultimi anni, in particolare dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo.