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L'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo in crisi finanziaria: il club ha sospeso il calciomercato e ritardato il pagamento degli stipendi
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I ritardi nel pagamento degli stipendi
Secondo Al-Riyadiyah, l’Al-Nassr sta affrontando una carenza di liquidità che ha colpito le operazioni quotidiane del club. Diversi giocatori della prima squadra hanno ricevuto solo parte degli stipendi di giugno, e il club sta ancora lavorando per saldare i pagamenti.
I problemi di liquidità sono emersi durante la preparazione estiva, generando incertezza nella rosa. Ciò avviene nonostante gli ingenti investimenti effettuati dal club negli ultimi anni, in particolare dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo.
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Mercato completamente bloccato
La crisi finanziaria ha bloccato il mercato del club. La dirigenza cercava un sostituto di alto livello per Marcelo Brozović, partito ufficialmente la scorsa settimana, ma non ha potuto avviare trattative formali per il suo successore.
Senza liquidità, la caccia a un nuovo centrocampista straniero è stata congelata a tempo indeterminato. Lo staff tecnico, reduce dal titolo in Saudi Pro League, aveva indicato il regista come priorità, ma ora rischia di partire con una rosa ridotta se la crisi non si risolverà presto.
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Per Postecoglou la strada è in salita
I problemi segnalati sono una sfida per il nuovo allenatore Ange Postecoglou, che prepara l’Al-Nassr per quattro competizioni: Saudi Pro League, King’s Cup, Saudi Super Cup e AFC Champions League Elite.
Senza stabilità finanziaria né nuovi acquisti, il club rischia di partire con lacune in rosa, mentre i rivali si rafforzano.
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Il club è sotto pressione per risolvere la crisi
Ora l’attenzione è sulla capacità della dirigenza dell’Al-Nassr di risolvere la presunta carenza di liquidità prima dell’inizio della stagione. Il club è sotto pressione per ripristinare la stabilità finanziaria e riavviare il calciomercato. Una rapida soluzione permetterebbe all’Al-Nassr di rafforzare la rosa e difendere il titolo in Saudi Pro League, continuando a competere in Asia. Finché ciò non avverrà, i preparativi per la nuova stagione resteranno incerti.
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