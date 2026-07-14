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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

L'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo in crisi finanziaria: il club ha sospeso il calciomercato e ritardato il pagamento degli stipendi

C. Ronaldo
Al Nassr FC
1ª Divisione

L’Al-Nassr affronta una crisi di liquidità: stipendi della prima squadra in ritardo e mercato fermo. I problemi finanziari, emersi in precampionato, aggiungono incertezza ai campioni d’Arabia Saudita alla vigilia della nuova stagione.

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  • I ritardi nel pagamento degli stipendi

    Secondo Al-Riyadiyah, l’Al-Nassr sta affrontando una carenza di liquidità che ha colpito le operazioni quotidiane del club. Diversi giocatori della prima squadra hanno ricevuto solo parte degli stipendi di giugno, e il club sta ancora lavorando per saldare i pagamenti.

    I problemi di liquidità sono emersi durante la preparazione estiva, generando incertezza nella rosa. Ciò avviene nonostante gli ingenti investimenti effettuati dal club negli ultimi anni, in particolare dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo.

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  • Brozovic Al NassrGetty Images

    Mercato completamente bloccato

    La crisi finanziaria ha bloccato il mercato del club. La dirigenza cercava un sostituto di alto livello per Marcelo Brozović, partito ufficialmente la scorsa settimana, ma non ha potuto avviare trattative formali per il suo successore.

    Senza liquidità, la caccia a un nuovo centrocampista straniero è stata congelata a tempo indeterminato. Lo staff tecnico, reduce dal titolo in Saudi Pro League, aveva indicato il regista come priorità, ma ora rischia di partire con una rosa ridotta se la crisi non si risolverà presto.

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  • Per Postecoglou la strada è in salita

    I problemi segnalati sono una sfida per il nuovo allenatore Ange Postecoglou, che prepara l’Al-Nassr per quattro competizioni: Saudi Pro League, King’s Cup, Saudi Super Cup e AFC Champions League Elite.

    Senza stabilità finanziaria né nuovi acquisti, il club rischia di partire con lacune in rosa, mentre i rivali si rafforzano.

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  • Al Nassr v Gamba Osaka: AFC Champions League 2Getty Images Sport

    Il club è sotto pressione per risolvere la crisi

    Ora l’attenzione è sulla capacità della dirigenza dell’Al-Nassr di risolvere la presunta carenza di liquidità prima dell’inizio della stagione. Il club è sotto pressione per ripristinare la stabilità finanziaria e riavviare il calciomercato. Una rapida soluzione permetterebbe all’Al-Nassr di rafforzare la rosa e difendere il titolo in Saudi Pro League, continuando a competere in Asia. Finché ciò non avverrà, i preparativi per la nuova stagione resteranno incerti.

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