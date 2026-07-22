L'Al-Hilal ha fatto una nuova mossa per Harry Kane. Martedì sera il quotidiano "Al-Midan Al-Riyadi" ha rivelato che il club di Riyadh sta cercando di assicurarsi la stella inglese e attaccante del Bayern Monaco.

Il direttore tecnico Simon Francis è volato a Londra per chiudere l’affare.

Attualmente dirige il mercato estivo dell’Al-Hilal, ma nelle prossime settimane sarà sostituito dal direttore sportivo scozzese Richard Hughes.