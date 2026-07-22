Le prossime ore potrebbero portare novità sul mercato dell’Al-Hilal di Riyadh.
Il club sta pianificando un’estate di rinnovo e ricambio per riscattarsi dopo la deludente stagione 2025-2026, chiusa con la sola King Cup.
Le prossime ore potrebbero portare novità sul mercato dell’Al-Hilal di Riyadh.
Il club sta pianificando un’estate di rinnovo e ricambio per riscattarsi dopo la deludente stagione 2025-2026, chiusa con la sola King Cup.
L'Al-Hilal ha fatto una nuova mossa per Harry Kane. Martedì sera il quotidiano "Al-Midan Al-Riyadi" ha rivelato che il club di Riyadh sta cercando di assicurarsi la stella inglese e attaccante del Bayern Monaco.
Il direttore tecnico Simon Francis è volato a Londra per chiudere l’affare.
Attualmente dirige il mercato estivo dell’Al-Hilal, ma nelle prossime settimane sarà sostituito dal direttore sportivo scozzese Richard Hughes.
Il direttore tecnico dell’Al-Hilal, Simon Francis, incontrerà a Londra l’agente di Harry Kane e il suo entourage, come confermato martedì da “Al-Midan Al-Riyadi”.
Durante l’incontro, Francis conoscerà le richieste economiche e i privilegi richiesti da Kane, con l’obiettivo di soddisfarli e ingaggiarlo nella prima squadra dell’Al-Hilal.
I colloqui definiranno anche la strategia di trattativa con il Bayern Monaco, cui Kane è legato fino al 30 giugno 2027.
Harry Kane è il punto di riferimento dell’attacco del Bayern Monaco dall’estate 2023, quando il 32enne attaccante inglese ha lasciato il Tottenham Hotspur.
Il trasferimento è costato al Bayern circa 95 milioni di euro e Kane ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.
In 147 presenze ha segnato 146 gol e fornito 33 assist.
Ha già vinto quattro titoli: due campionati tedeschi, una Coppa di Germania e una Supercoppa tedesca.
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L'Al-Hilal sta dominando il calciomercato estivo, soprattutto da quando il principe Al-Waleed bin Talal ne ha assunto ufficialmente la proprietà.
Il club ha puntato prima al mercato interno, chiudendo diversi accordi:
* Portiere: Mohammed Al-Owais.
* Terzino destro: Mohammed Al-Sarnoukh.
* Centrocampisti: Sabri Dahl, Abdullah Al-Anazi e Nawaf Al-Habashi.
Le ambizioni non finiscono qui: secondo fonti attendibili, martedì sera l’Al-Hilal ha raggiunto un accordo con il West Ham United per l’ala olandese Crysencio Summerville.