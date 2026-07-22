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Harry Kane Bayern MonacoGetty Images
أحمد فرهود

L'Al-Hilal sogna in grande: missione a Londra per chiudere l'accordo con Harry Kane!

Al Hilal
Bayern Monaco
H. Kane
1ª Divisione
Bundesliga

Una notizia bomba sul mercato saudita...

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Le prossime ore potrebbero portare novità sul mercato dell’Al-Hilal di Riyadh.

Il club sta pianificando un’estate di rinnovo e ricambio per riscattarsi dopo la deludente stagione 2025-2026, chiusa con la sola King Cup.

  • FBL-KSA-HILAL-ITTIHAD-FANSAFP

    Un importante dirigente dell'Al-Hilal è a Londra: ecco perché!

    L'Al-Hilal ha fatto una nuova mossa per Harry Kane. Martedì sera il quotidiano "Al-Midan Al-Riyadi" ha rivelato che il club di Riyadh sta cercando di assicurarsi la stella inglese e attaccante del Bayern Monaco.

    Il direttore tecnico Simon Francis è volato a Londra per chiudere l’affare.

    Attualmente dirige il mercato estivo dell’Al-Hilal, ma nelle prossime settimane sarà sostituito dal direttore sportivo scozzese Richard Hughes.

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  • Harry Kane Bayern Munich 2025-26Getty

    A Londra per convincere Kane

    Il direttore tecnico dell’Al-Hilal, Simon Francis, incontrerà a Londra l’agente di Harry Kane e il suo entourage, come confermato martedì da “Al-Midan Al-Riyadi”.

    Durante l’incontro, Francis conoscerà le richieste economiche e i privilegi richiesti da Kane, con l’obiettivo di soddisfarli e ingaggiarlo nella prima squadra dell’Al-Hilal.

    I colloqui definiranno anche la strategia di trattativa con il Bayern Monaco, cui Kane è legato fino al 30 giugno 2027.

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  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    Il percorso di Harry Kane con il Bayern Monaco

    Harry Kane è il punto di riferimento dell’attacco del Bayern Monaco dall’estate 2023, quando il 32enne attaccante inglese ha lasciato il Tottenham Hotspur.

    Il trasferimento è costato al Bayern circa 95 milioni di euro e Kane ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

    In 147 presenze ha segnato 146 gol e fornito 33 assist.

    Ha già vinto quattro titoli: due campionati tedeschi, una Coppa di Germania e una Supercoppa tedesca.

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  • Crysencio Summerville Goal OnlyGoal AR

    Un mercato molto vivace per l’Al-Hilal quest’estate

    L'Al-Hilal sta dominando il calciomercato estivo, soprattutto da quando il principe Al-Waleed bin Talal ne ha assunto ufficialmente la proprietà.

    Il club ha puntato prima al mercato interno, chiudendo diversi accordi:

    * Portiere: Mohammed Al-Owais.

    * Terzino destro: Mohammed Al-Sarnoukh.

    * Centrocampisti: Sabri Dahl, Abdullah Al-Anazi e Nawaf Al-Habashi.

    Le ambizioni non finiscono qui: secondo fonti attendibili, martedì sera l’Al-Hilal ha raggiunto un accordo con il West Ham United per l’ala olandese Crysencio Summerville.

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