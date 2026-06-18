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Julian Quinones Mexico GFXGetty/GOAL

L'ascesa di Julian Quinones: l'eroe messicano dei Mondiali che ha battuto Cristiano Ronaldo nella corsa alla Scarpa d'Oro saudita

Coppa del Mondo
Analysis
Messico
J. Quinones
1ª Divisione
Storie
Messico vs Corea del Sud

Il giorno dopo aver segnato il primo gol dei Mondiali 2026, il nome di Julián Quiñones risuonava in Messico e faceva discutere in Colombia. Con la rete all’Estadio Azteca contro il Sudafrica, Quiñones è diventato il primo colombiano a segnare ai Mondiali con un’altra nazionale.

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Quinones lo ha fatto per il Messico, il Paese che lo ha accolto ai suoi esordi nel calcio professionistico, offrendogli carriera, casa, famiglia e, alla fine, la maglia della nazionale.

Nato a Magui Payan, in Colombia, è diventato calciatore in Messico. Ha iniziato tra il fango e i piccoli campi di Nariño, ha giocato nel Futbol Paz di Cali, poi ha varcato il confine di un Paese che non gli ha offerto solo un contratto, ma un futuro.

  • Il ragazzo che giocava a piedi nudi

    Prima di quel primo gol ai Mondiali, del boato dell’Azteca e della maglia verde, c’era un ragazzino che giocava a piedi nudi a Magui Payán.

    Quinones sgattaiolava di casa per giocare senza il permesso dei genitori, rimaneva in campo così a lungo da saltare i pasti e continuava a giocare anche quando i pantaloncini si strappavano e sua madre doveva ricucirli.

    Magui Payan non era un’accademia raffinata: era istinto, fuga, sopravvivenza. Il pallone non era solo svago; indicava che Quinones poteva superare i propri limiti.

    César Valencia, suo mentore al Futbol Paz, ha detto a ESPN MX che giocare a piedi nudi ha forgiato non solo il suo amore per il calcio, ma anche il suo corpo. Forza di caviglia, tecnica di tiro, equilibrio e potenza derivano da quelle origini, secondo Valencia.

    Al Futbol Paz non era solo un ragazzo talentuoso, ma un giocatore instancabile, soprannominato «Pantera» dai compagni. Per Valencia, però, quel nome non bastava: lo vedeva più leone, per il modo in cui attaccava la porta.

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  • FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP

    "Capace di realizzare l'impossibile"

    Il trasferimento in Messico ha cambiato tutto per Quinones. Arrivato ai Tigres nel 2016, ha trovato subito successo e ciò che la Colombia non gli aveva dato: tempo, visibilità e fiducia.

    Lo zio Jefferson Quinones, intervistato da LA FM dopo il 2-0 al Sudafrica, ha dichiarato: «Julian ha sempre dimostrato di poter realizzare l’impossibile. Oggi vive il suo grande sogno: giocare la prima Coppa del Mondo».

    Quinones non è il primo attaccante naturalizzato a portare le aspettative del Messico. In questo secolo anche Guillermo Franco e Rogelio Funes Mori hanno indossato la maglia verde, bianca e rossa senza segnare in un Mondiale. Quinones, invece, ci ha messo solo nove minuti.


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  • FBL-MEX-TIGRES-ATLASAFP

    Terra sacra

    Per una fortunata coincidenza, la nazionale colombiana si allena a Guadalajara, presso l’Academia Atlas FC. Per Quinones, quel luogo è sacro.

    Qui, dopo l’addio ai Tigres nel 2021, è diventato il re dell’Atlas. Qui un club che non vinceva da 70 anni ha spezzato la maledizione nell’Apertura 2021. E pochi mesi dopo ha ripetuto l’impresa. Due trionfi di fila: bicampeonato. Una squadra che aveva atteso settant’anni si ritrovò con due titoli in due tornei.

    Quinones è stato decisivo: nella finale del Clausura 2022 contro il Pachuca ha segnato all’andata, portando l’Atlas sul 2-0 e spianando la strada al secondo trionfo. Quel gol lo ha consacrato leggenda.

    Per questo il suo ritorno a Guadalajara giovedì, quando il Messico affronterà la Corea del Sud, sarà speciale: non è più solo l’ex attaccante dell’Atlas, ma la scintilla del Messico che torna nella città dei suoi trionfi.

    Ha donato ai tifosi dell’Atlas qualcosa che molti conoscevano solo tramite i racconti dei più anziani: titoli e notti in cui l’impossibile diventa realtà. Ora cerca di ripetere l’impresa con il Messico.


  • Al Nassr v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Superstar saudita

    Quinones ha lasciato il segno in Liga MX. Con Tigres, Lobos BUAP, Atlas e America ha segnato 75 gol e fornito 20 assist in 206 presenze in campionato; in tutte le competizioni messicane arriva a 88 gol.

    Quei gol gli sono valsi diversi trofei: ha vinto con i Tigres e è diventato “bicampeón” prima con l’Atlas e poi con l’América. Quando nell’estate 2024 è volato all’Al-Qadsiah, non era più solo un attaccante esplosivo e geniale, ma un vincitore capace di gestire il peso delle finali.

    Poi è arrivata l’Arabia Saudita, portando un riconoscimento diverso.

    Passato all’Al-Qadsiah per 16 milioni di dollari, il trasferimento più caro della storia della Liga MX, ha segnato 25 reti nella sua prima stagione.

    Nel 2025-26 è diventato capocannoniere con 33 gol in 31 partite, superando Ivan Toney e Cristiano Ronaldo grazie a una tripletta all’ultima giornata contro l’Al-Ittihad; ha poi segnato quattro reti in Coppa del Re.

    Dai tempi di Hugo Sánchez la nazionale non aveva un attaccante messicano che arrivasse ai Mondiali in una forma realizzativa simile. La Saudi Pro League non è la Liga e Quinones non è Hugo, ma la sensazione di vedere la palla finire in rete conta comunque.

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  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Vivere appieno il momento

    Raro vedere un calciatore sentirsi all’Estadio Azteca come a casa. Lo stadio spesso inghiottisce i giocatori. Altitudine, rumore, storia e aspettative pesano.

    Quinones, però, è parso subito a suo agio contro il Sudafrica. Ha creato occasioni ad ogni tocco, diretto e aggressivo ma mai frenetico. Consapevole dell’importanza del momento, non si è fatto intimidire. Al momento giusto ha fatto ciò che il Messico attendeva da anni dai suoi attaccanti: ha segnato.

    Quel primo gol ha cambiato l’atmosfera del torneo. Il Messico cercava una svolta, e Quinones l’ha offerta. Ora le speranze di arrivare in fondo a un torneo in casa dipendono dalla sua capacità di mantenere questo livello di prestazione.


  • Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Trasformare i sogni in realtà

    La storia di Quinones è complessa: non si tratta solo di rifiuto o convenienza. È colombiano, ha indossato la maglia della sua nazionale giovanile e resta legato a Magui Payan, ma ha anche scelto il Messico.

    «Chi non conosce la mia storia mi giudicherà sempre», ha detto a ESPN MX. «Ma non importa. Conta solo ciò che sento: un grande amore per il Messico».

    Lo capisce anche sua madre, Gloria: «Mi ha fatto male lasciarlo lì, ma sapevo che era per il suo sogno. Quando hai un sogno, puoi andare ovunque per realizzarlo».

    Oggi a quel sogno si aggiunge l’obiettivo in Coppa del Mondo. Lo seguono due Paesi: una madre colombiana, una maglia messicana, una Scarpa d’Oro saudita e uno stadio che sembra già parte della sua mappa personale. La versione migliore di Quinones potrebbe ancora emergere in questo torneo. 



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