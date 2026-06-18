L'ascesa di Julian Quinones: l'eroe messicano dei Mondiali che ha battuto Cristiano Ronaldo nella corsa alla Scarpa d'Oro saudita

Quinones ha lasciato il segno in Liga MX. Con Tigres, Lobos BUAP, Atlas e America ha segnato 75 gol e fornito 20 assist in 206 presenze in campionato; in tutte le competizioni messicane arriva a 88 gol.

Quei gol gli sono valsi diversi trofei: ha vinto con i Tigres e è diventato “bicampeón” prima con l’Atlas e poi con l’América. Quando nell’estate 2024 è volato all’Al-Qadsiah, non era più solo un attaccante esplosivo e geniale, ma un vincitore capace di gestire il peso delle finali.

Poi è arrivata l’Arabia Saudita, portando un riconoscimento diverso.

Passato all’Al-Qadsiah per 16 milioni di dollari, il trasferimento più caro della storia della Liga MX, ha segnato 25 reti nella sua prima stagione.

Nel 2025-26 è diventato capocannoniere con 33 gol in 31 partite, superando Ivan Toney e Cristiano Ronaldo grazie a una tripletta all’ultima giornata contro l’Al-Ittihad; ha poi segnato quattro reti in Coppa del Re.

Dai tempi di Hugo Sánchez la nazionale non aveva un attaccante messicano che arrivasse ai Mondiali in una forma realizzativa simile. La Saudi Pro League non è la Liga e Quinones non è Hugo, ma la sensazione di vedere la palla finire in rete conta comunque.