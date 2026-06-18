L'ascesa di Julian Quinones: l'eroe messicano dei Mondiali che ha battuto Cristiano Ronaldo nella corsa alla Scarpa d'Oro saudita

Prima di quel primo gol ai Mondiali, del boato dell’Azteca e della maglia verde, c’era un ragazzino che giocava a piedi nudi a Magui Payán.
Quinones sgattaiolava di casa per giocare senza il permesso dei genitori, rimaneva in campo così a lungo da saltare i pasti e continuava a giocare anche quando i pantaloncini si strappavano e sua madre doveva ricucirli.
Magui Payan non era un’accademia raffinata: era istinto, fuga, sopravvivenza. Il pallone non era solo svago; indicava che Quinones poteva superare i propri limiti.
César Valencia, suo mentore al Futbol Paz, ha detto a ESPN MX che giocare a piedi nudi ha forgiato non solo il suo amore per il calcio, ma anche il suo corpo. Forza di caviglia, tecnica di tiro, equilibrio e potenza derivano da quelle origini, secondo Valencia.
Al Futbol Paz non era solo un ragazzo talentuoso, ma un giocatore instancabile, soprannominato «Pantera» dai compagni. Per Valencia, però, quel nome non bastava: lo vedeva più leone, per il modo in cui attaccava la porta.