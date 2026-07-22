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Crysencio SummervilleGetty

Summerville verso l'Al-Hilal, i retroscena: il gioco al rialzo del Barcellona per Raphinha ha convinto gli arabi a virare sull'olandese

C. Summerville
Al Hilal
Raphinha
M. Greenwood
1ª Divisione

Alla scoperta dei nuovi segreti dietro l'accordo "da record" del club

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L'Al-Hilal ha chiuso un colpo sensazionale: ha preso l'ala olandese Crysencio Summerville dal West Ham per circa 80 milioni di euro.

Nulla di casuale: le trattative con il Barcellona erano fallite e i sauditi sono intervenuti all’ultimo momento, soffiando il ventiquattrenne alla Roma.

  • Laporta spinge l'Al-Hilal a ritirarsi dall'accordo per Raphinha

    Mohammed Al-Bukairy, noto giornalista saudita, ha spiegato perché l’Al-Hilal ha rinunciato a Raphinha, attaccante del Barcellona, preferendo l’ala olandese Summerville. Il club aveva offerto una somma ingente per chiudere l’operazione.

    In un post su «X» (ex Twitter), Al-Bukairy ha rivelato che l’Al-Hilal aveva offerto 80 milioni di euro al Barcellona, chiedendo in aggiunta il trasferimento di João Cancelo, allora in prestito ai catalani, e uno sconto di 20 milioni. La risposta spagnola, però, è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha bruciato i ponti di fiducia tra le due parti.

    Secondo Al-Bukairy, le richieste eccessive del presidente del Barcellona Laporta sull’offerta da 80 milioni per Raphinha hanno creato tensione. La situazione è peggiorata quando Laporta ha insistito per portare l’offerta a 100 milioni.

    La dirigenza dell’Al-Hilal ha visto in tale richiesta una forma di “ricatto” finanziario non giustificato dal valore tecnico e ha deciso di abbandonare la trattativa su Raphinha per cercare rapidamente un’alternativa di pari livello.

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  • Crysencio SummervilleGetty

    "Summerville non era l'obiettivo principale"

    Al-Bakiri ha svelato i dettagli dell’accordo: il nome dell’ala olandese Crysencio Summerville, stella del West Ham United, è emerso mentre l’Al-Hilal cercava alternative, con le trattative con il Barcellona in stallo.

    Ha aggiunto: «Summerville non era l’obiettivo principale: i fondi erano destinati a Raphinha o a Mason Greenwood, poi passato al Fenerbaçe. La rapidità decisionale dell’Al-Hilal ha però fatto la differenza, orientando la scelta verso Londra grazie a informazioni precise sui movimenti dei concorrenti in Europa».

    Una fonte attendibile aveva avvisato il club che la Roma era vicina all’accordo per 50 milioni. A quel punto l’Al-Hilal è intervenuto con decisione, presentando un’offerta irrinunciabile da 80 milioni di euro, 30 in più rispetto a quella della Roma.

    Ha concluso: «Questa forte spinta economica ha convinto subito il West Ham e, in meno di un’ora, sono state firmate le prime carte per l’ingaggio dell’“ala olandese”».

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  • Il Mondiale ha aumentato la sua valutazione

    L’Al-Hilal non ha offerto una cifra così alta a caso: ha seguito con attenzione le recenti prestazioni di Summerville con la nazionale olandese.

    Il 24enne ha confermato il proprio valore come uno dei migliori talenti europei, brillando ai Mondiali 2026 con cinque gol in sei partite.

    La sua brillante prima apparizione internazionale lo ha proiettato in cima alla lista dei desideri dei principali club. Alla fine, la potenza finanziaria dell’Al-Hilal ha fatto la differenza.

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  • Crysencio Summerville Goal OnlyGoal AR

    Un futuro luminoso per il nuovo giocatore dell'Al-Hilal

    Prima del trasferimento, i numeri dell’olandese mostravano un giocatore in forte ascesa. Nella stagione 2023-2024 con il Leeds United ha segnato 21 gol e fornito 10 assist, vincendo il titolo di Miglior Giocatore della Stagione in seconda divisione inglese.

    La sua capacità di giocare sia a destra sia a sinistra lo rende l’acquisto ideale per potenziare le opzioni offensive di Simone Inzaghi, che vuole giovani pronti a lottare per titoli in Italia e in Europa.

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