Mohammed Al-Bukairy, noto giornalista saudita, ha spiegato perché l’Al-Hilal ha rinunciato a Raphinha, attaccante del Barcellona, preferendo l’ala olandese Summerville. Il club aveva offerto una somma ingente per chiudere l’operazione.

In un post su «X» (ex Twitter), Al-Bukairy ha rivelato che l’Al-Hilal aveva offerto 80 milioni di euro al Barcellona, chiedendo in aggiunta il trasferimento di João Cancelo, allora in prestito ai catalani, e uno sconto di 20 milioni. La risposta spagnola, però, è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha bruciato i ponti di fiducia tra le due parti.

Secondo Al-Bukairy, le richieste eccessive del presidente del Barcellona Laporta sull’offerta da 80 milioni per Raphinha hanno creato tensione. La situazione è peggiorata quando Laporta ha insistito per portare l’offerta a 100 milioni.

La dirigenza dell’Al-Hilal ha visto in tale richiesta una forma di “ricatto” finanziario non giustificato dal valore tecnico e ha deciso di abbandonare la trattativa su Raphinha per cercare rapidamente un’alternativa di pari livello.