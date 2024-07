Zoom sur l'Espagne : pariez sur la Roja pour remporter la Coupe du monde en 2026 ?

La capacité de l'Espagne à remporter la Coupe du monde représente une excellente opportunité après qu'elle ait logiquement remporté l'Euro 2024.

L'Espagne a été de loin la meilleure équipe de l'Euro 2024, remportant tous ses matches avant de soulever le trophée. Elle a battu la Croatie, l'Allemagne, la France et l'Angleterre, et dispose d'une équipe jeune et talentueuse prête à remporter la Coupe du monde pour la deuxième fois en 2026.

Paris à prendre Cotes L'Espagne gagne la Coupe du monde 2026 7.00 L'Espagne gagne la Ligue des Nations 2024-25 5.80

Depuis la Coupe du monde 2022, l'Écosse et la Colombie sont les seules équipes à avoir battu l'Espagne.

La Roja a remporté tous ses matches de l'Euro 2024.

L'Espagne a atteint la finale de l'Euro des moins de 21 ans 2023.

L'âge des joueurs suggère une période de domination espagnole

Parmi les titulaires de l'Espagne à l'Euro 2024, Dani Carvajal, Aymeric Laporte et Alvaro Morata sont les seuls joueurs susceptibles d'atteindre leur apogée lors de la prochaine Coupe du monde. Fabian Ruiz et Rodri auront 30 ans, ce qui n'est pas un problème pour des joueurs à leur poste. Robin Le Normand aura 29 ans, tout comme Unai Simon.

Morata, s'il ne prend pas sa retraite, pourrait encore jouer les premiers rôles à 33 ans. Robert Lewandowski vient par exemple de marquer 26 buts en une saison à Barcelone, à 35 ans.

Nico Williams, Lamine Yamal, Pedri, Fermin Lopez, Gavi, Alex Baena, Alejandro Balde et Eric Garcia devraient tous progresser. Garcia est le plus âgé de ce groupe (23 ans), tandis que Yamal et Gavi sont encore très jeunes.

L'arrière droit et l'arrière central sont deux secteurs où l'Espagne doit se préparer pour la prochaine Coupe du monde. Garcia et Daniel Vivian sont deux options à côté de Le Normand. Hugo Novoa et Marc Pubill font partie des candidats à la succession de Carvajal et Jesus Navas.

Plus en avant, Ferran Torres n'aura que 25 ans en 2026 et pourrait concurrencer ou remplacer Morata en tant que numéro neuf. Dani Olmo, qui vient d'être nommé dans l'équipe du tournoi de l'Euro 2024, n'aura que 28 ans dans deux ans.

Le rôle de Luis de la Fuente dans ce succès ne peut être surestimé, même avec un effectif talentueux. Il voudra certainement rester pour la Coupe du monde après avoir obtenu un triomphe aussi retentissant à l'Euro.

L'Espagne a beaucoup à gagner

Williams et Yamal viennent de briller à l'Euro 2024, tourmentant certains des meilleurs défenseurs du monde. La saison dernière, seuls 11 joueurs de Liga ont délivré plus de passes décisives par match que Yamal. Pedri, son coéquipier à Barcelone et en Espagne, a égalé cette marque. Williams n'était pas loin derrière, tandis que Baena était le quatrième joueur de Liga dans cette catégorie.

Samuel Omorodion, Ferran Torres, Hugo Duro et Sergio Arribas figuraient tous dans le top 25 pour le nombre de buts (sans compter les pénaltys) par match.

Parmi les milieux de terrain, le Valencien Pepelu aura 27 ans lors de la Coupe du monde et vient de réaliser une excellente saison en tant que passeur et relayer, ce qui fait de lui une option solide en cas d'indisponibilité de Rodri ou de Fabian Ruiz.

L'équipe d'Espagne pour la Coupe du monde 2026 bénéficiera d'une grande continuité par rapport à l'équipe qui vient de remporter l'Euro. Les Espagnols de moins de 21 ans ont atteint la finale de l'Euro en 2023 et de nombreux Espagnols se sont montrés très performants au niveau national. Si de la Fuente reste aux commandes, l'Espagne devrait être favorite pour soulever le trophée au MetLife Stadium.