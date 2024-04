Vbet Euro 2024 : bonus, paris, offres spéciales…

Envie de jouer sur Vbet pour l'Euro 2024 ? Découvrez tout ce qu'il faut savoir avant de placer vos premiers paris.

Les cotes importantes pour l'Euro et comment elles sont déterminées

Vous n'avez encore jamais entendu parler d'une cote ? Il va très vite falloir apprendre sa définition. C'est un terme ô combien important dans le monde des paris sportifs. En la multipliant à la mise de départ, vous allez d'ailleurs connaître vos gains potentiels. Les cotes sont mises en place pour tous les paris. Elles définissent la chance de l'événement de passer, selon les bookmakers.

La cote minimale est de 1. Plus elle est proche de 1, plus le bookmaker considère qu'elle a des chances de passer. À l'inverse, plus elle s'éloigne de 1, plus le bookmaker pense que l'événement a peu de chances de se produire. Une cote sera disponible pour toutes les rencontres de l'Euro 2024. Il y en aura pour le résultat du match, pour le nombre de buts ou encore pour les buteurs.

Les opérateurs, comme Vbet, vont alors les mettre en place en fonction de diverses statistiques, comme les derniers résultats. Elles peuvent varier jusqu'au coup d'envoi du match. Ces cotes sont aussi présentes sur les paris long terme de l'Euro 2024. Vous allez pouvoir les retrouver concernant le vainqueur de la compétition.

Ci-dessous, les cotes affichées par Vbet pour parier sur les matchs de l'Euro 2024

Comment parier sur l'Euro 2024 avec Vbet ?

Il y a une première chose à comprendre avant de placer ses paris. Pour jouer en ligne, il faut avoir un compte sur un bookmaker. L'inscription sur Vbet est d'ailleurs très simple. Depuis n'importe quelle page du site, le futur client peut lancer la procédure.

Il suffit de cliquer sur l'onglet « s'inscrire » présent en haut à droite. Par la suite, il faut simplement indiquer toutes les informations demandées par le support. La donne est similaire sur n'importe quel bookmaker.

présent en haut à droite. Par la suite, il faut simplement indiquer toutes les informations demandées par le support. La donne est similaire sur n'importe quel bookmaker. Ensuite, le joueur peut réaliser son premier dépôt . Il a désormais tout ce qu'il faut pour placer son premier pari sur l'Euro 2024. La marche à suivre n'est pas compliquée :

. Il a désormais tout ce qu'il faut pour placer son premier pari sur l'Euro 2024. La marche à suivre n'est pas compliquée : Retrouvez l'Euro dans les compétitions disponibles : une fois que vous êtes dans l'onglet des paris sportifs, vous allez pouvoir retrouver toutes les disciplines sportives présentes sur Vbet. Vous n'aurez certainement aucun mal à retrouver le football. Ensuite, il faut sélectionner « Europe » pour retrouver l'Euro 2024.

: une fois que vous êtes dans l'onglet des paris sportifs, vous allez pouvoir retrouver toutes les disciplines sportives présentes sur Vbet. Vous n'aurez certainement aucun mal à retrouver le football. Ensuite, il faut sélectionner « Europe » pour retrouver l'Euro 2024. Cliquez sur la rencontre de l'Euro 2024 de votre choix : le client peut alors retrouver toutes les rencontres de la compétition européenne disponibles aux paris. Pour accéder à toutes les alternatives, il doit cliquer sur un match. Quand c'est le cas, il va retrouver des dizaines et des dizaines de paris.

: le client peut alors retrouver toutes les rencontres de la compétition européenne disponibles aux paris. Pour accéder à toutes les alternatives, il doit cliquer sur un match. Quand c'est le cas, il va retrouver des dizaines et des dizaines de paris. Ajoutez un pari à votre panier : il peut parfois être difficile de faire son choix, tant les paris sont nombreux. Quand vous êtes décidé, vous pouvez cliquer dessus. De façon automatique, il va rejoindre le panier. Le joueur doit réaliser la même procédure plusieurs fois, s'il souhaite réaliser un pari combiné.

: il peut parfois être difficile de faire son choix, tant les paris sont nombreux. Quand vous êtes décidé, vous pouvez cliquer dessus. De façon automatique, il va rejoindre le panier. Le joueur doit réaliser la même procédure plusieurs fois, s'il souhaite réaliser un pari combiné. Validez le pari : vous êtes pleinement satisfait du pari présent dans votre panier ? Vous pouvez désormais indiquer la mise, puis valider le pari. Il sera ensuite présent dans votre historique et vous pouvez attendre tranquillement le résultat de la rencontre.

Les bonus et promotions spéciales sur Vbet

Les bookmakers cherchent à profiter des grands événements sportifs pour attirer du monde. Ils vont donc tout faire pour lancer de nouvelles promotions. Cela sera certainement le cas durant l'Euro 2024.

Les joueurs de Vbet ne seront pas mis de côté. Il y a des promotions que l'on a l'habitude de retrouver depuis de longs mois déjà. Entre le Cash Out, le Re Bet ou les cotes boostées, il y a de quoi faire tout au long de la saison. Ces offres seront encore présentes durant l'Euro 2024.

Difficile aussi de ne pas mentionner le bonus de bienvenue. Cette offre n'est disponible que pour les nouveaux clients. Avec le code promo Vbet VBETGOAL, ils auront alors le droit à un premier pari remboursé s'il est perdant, dans la limite de 100€. Un montant qui sera remis en freebets. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur Vbet, il peut être rentable d'en profiter pour l'Euro 2024.

Enfin, les joueurs de Vbet peuvent aussi s'attendre à voir quelques promotions apparaître peu de temps avant l'entame de la compétition européenne. Le bookmaker ne manque pas d'en lancer lors des grandes occasions. Récemment, le bookmaker a permis à ses joueurs de remporter des freebets durant la CAN. Il a aussi pu le faire lors d'autres grands événements dans d'autres sports, comme le tennis. Cela sera très certainement le cas pour cet Euro 2024.

Les points forts de Vbet pour l'Euro 2024

Il y a de nombreux arguments qui peuvent vous pousser à réaliser une inscription sur Vbet pour l'Euro 2024. En premier lieu, ce bookmaker ne manque pas de régaler ses clients lors des grands événements sportifs. Il a pu le faire lors de la dernière CAN par exemple. Nul doute que des offres vont apparaître à l'approche de la compétition européenne.

Le parrainage sur Vbet

Il ne faut d'ailleurs pas oublier de mentionner qu'une offre de parrainage est disponible sur Vbet. Le parrain et le filleul vont alors se partager un montant de 75€. Une somme non-négligeable pour ceux qui se lancent sur l'opérateur, mais également pour ceux qui sont déjà inscrits.

Le Re Bet

Ce n'est pas une promo que l'on retrouve de partout. Le Re Bet permet de recharger une sélection ouverte, pour en faire un nouveau pari. Cela peut être un gain de temps considérable lorsque vous souhaitez en profiter pour un pari combiné de nombreuses sélections. En quelques clics, vous pourrez retrouver toutes les sélections dans votre panier.

Les cotes boostées

Autre atout : les cotes boostées de Vbet. Il est très simple de les retrouver depuis la page des paris sportifs. Avant même de mentionner les disciplines sportives, le bookmaker donne la possibilité d'accéder aux prochaines cotes boostées.

Les statistiques

Enfin, Vbet permet de retrouver une page de statistiques particulièrement alléchante. Il ne faudra pas manquer de la rejoindre après la première journée de la phase de poules de l'Euro 2024. Vous allez retrouver diverses informations sur une rencontre. Des informations qui peuvent être précieuses dans la réalisation de vos prochains paris.

Live streaming Vbet pour l'Euro

C'est devenu un argument pour plusieurs bookmakers ! Ils sont nombreux à mettre en place un service live streaming pour suivre les événements sportifs en vidéo. Certains proposent tout de même d'accéder à de grands événements, comme la Bundesliga ou la Serie A au football, les tournois du Grand Chelem au tennis ou encore la NBA en basket.

Est-ce qu'il est possible d'en profiter sur Vbet ? Pour le moment, il n'y a pas de live streaming sur ce bookmaker. Il ne sera donc pas envisageable de suivre des rencontres de l'Euro 2024 depuis le site de paris sportifs. D'ailleurs, il faut savoir que la compétition européenne ne sera disponible en streaming sur aucun bookmaker.

Les paris disponibles sur Vbet pour l'Euro 2024

En cas d'inscription sur Vbet, il ne sera pas difficile de trouver son bonheur tant les paris sont nombreux. Sur les rencontres, vous allez retrouver tous les paris que vous avez l'habitude de jouer tout au long de la saison européenne de football. Les paris sur la compétition risquent aussi de faire le bonheur de nombreux joueurs. Il y en a d'ailleurs quelques-uns qui sont particulièrement alléchants avant l'entame de la compétition :

Le vainqueur de la compétition : nul doute que vous allez être nombreux à tenter votre chance sur le vainqueur de l'Euro 2024. Les cotes sont particulièrement alléchantes avant l'entame de l'événement. Ici, rien de bien compliqué. Il faut pronostiquer la nation qui soulèvera le trophée !

: nul doute que vous allez être nombreux à tenter votre chance sur le vainqueur de l'Euro 2024. Les cotes sont particulièrement alléchantes avant l'entame de l'événement. Ici, rien de bien compliqué. Il faut pronostiquer la nation qui soulèvera le trophée ! Les vainqueurs de groupes : la phase de poules peut également être un excellent moyen de remporter de l'argent. Vbet donne la possibilité de parier sur la nation qui parviendra à terminer en tête de sa poule.

: la phase de poules peut également être un excellent moyen de remporter de l'argent. Vbet donne la possibilité de parier sur la nation qui parviendra à terminer en tête de sa poule. Le meilleur buteur de la compétition : à l'approche de l'Euro 2024, Vbet permettra également de miser sur le meilleur buteur de la compétition. Un pari très compliqué, mais avec des cotes toujours très élevées.

FAQ – Vbet Euro 2024

Comment jouer sur l'Euro 2024 avec Vbet depuis son téléphone ?

Tous les joueurs n'auront aucun mal à jouer depuis leur téléphone. Une application mobile Vbet est disponible sur Apple et Android. Les clients pourront se connecter à leur compte et retrouver les paris sur l'Euro 2024.

Quels types de paris sont disponibles pour l'Euro 2024 sur Vbet ?

On a déjà pu parler des paris long terme. Pour les rencontres, il y aura des dizaines et des dizaines de paris disponibles. Les plus connus, comme le résultat de la rencontre, le score exact, le pari avec handicap ou l'under/over, sont présents sur Vbet. On retrouve également d'autres paris, comme les buteurs, les combos ou les paris sur les minutes.