Une fin de saison à buts en Ligue 1 ?

En fin de saison, les dynamiques changent, et cela se traduit par une explosion offensive. C’est le moment pour capitaliser sur les over buts.

Alors que certaines équipes luttent pour leur survie ou une place européenne, d’autres, déjà fixées sur leur sort, abordent les rencontres avec relâchement. Ajoutez à cela les rotations d’effectifs de fin de saison et une intensité souvent moins élevée et obtenez des espaces qui se multiplient, des défenses ouvertes, et des filets qui tremblent beaucoup plus souvent qu’à l’accoutumée.

Paris Cotes Montpellier vs PSG : +3,5 buts 1.62 Toulouse vs Lens : +3,5 buts 2.52 Marseille vs Le Havre : +3,5 buts 2.17 Strasbourg vs Angers : +3,5 buts 2.48

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Des matchs sans enjeux mais des matchs ouverts

La 33e journée de Ligue 1 débute ce week-end et nous promet du spectacle. Bien que plus de la moitié des équipes ont encore des choses à jouer dans un championnat qui tient son suspens jusqu’au bout, d’autres ont sonné la fin de saison avant l’heure et devraient nous offrir des matchs sans enjeux, mais ouverts.

Deux affiches rentrent dans ce cas de figure ce week-end. D’abord Toulouse qui affronte Lens, deux équipes de milieu de tableau qui ne peuvent plus prétendre à l’Europe. Sans réelle pression, elles devraient jouer libérées, avec un football porté vers l’avant, ce qui pourrait offrir un match riche en occasions et en buts.

Puis Montpellier PSG : tandis que les Parisiens, déjà champions, devraient faire tourner à nouveau leur effectif, les Montpelliérains sont eux assurés de descendre en Ligue 2. Ce type de rencontre, entre une équipe décomplexée et une autre qui joue sans intensité maximale, est souvent propice aux buts. D’autant plus dans un duel qui oppose la meilleure attaque de Ligue 1 à la pire défense.

Historiquement, les dernières journées de Ligue 1 offrent toujours du spectacle. Entre multiplex animés et maintien in-extremis, on assiste toujours à des matchs à buts. Rien que la saison dernière, 31 buts ont été inscrits en 9 rencontres lors de la dernière journée, soit une moyenne de 3,44 buts par matchs.

Dans ce contexte de matchs sans réels enjeux, parier sur des over 2,5 ou des "les deux équipes marquent" apparaît comme une stratégie pertinente et rentable en cette fin de saison.

Une obligation de victoire qui libère l’attaque

Entre lutte pour le maintien et course à l’Europe, ce week-end de Ligue 1 s’annonce riche en enjeux et en spectacle.

À commencer par Marseille – Le Havre, une affiche opposant un candidat sérieux au podium et à la Ligue des Champions à une équipe toujours engagée dans la bataille pour le maintien. Des impératifs de résultats pour les deux formations, qui devraient offrir une rencontre rythmée, ouverte, et portée vers l’offensive. Chaque but pourrait faire basculer le destin de leur fin de saison.

Même scénario pour Strasbourg – Angers, où les Alsaciens visent l’Europe pendant que les Angevins jouent leur survie. Deux formations avec tout à gagner… et donc rien à perdre. De quoi envisager là aussi un match engagé, libéré, et potentiellement riche en buts.

En cette fin de saison, les opportunités sont nombreuses pour les parieurs. Les deux dernières journées Ligue 1 s’annoncent palpitantes et comptent bien nous offrir des buts et du spectacle. Les écarts de motivation entre les équipes créent des scénarios favorables : certaines jouent leur survie ou l’Europe, d’autres sont déjà en roue libre. Tout laisse donc à penser que des matchs plus ouverts, des buts en pagaille, et des surprises peuvent nous être offerts. Une période idéale pour viser les over buts, les deux équipes marquent, ou les outsiders motivés.