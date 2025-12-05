Pronostic Toulouse vs Strasbourg, un match indécis nous attend

+

Notre spécialiste a analysé cette quinzième journée de Ligue 1 et vous dévoile son pronostic Toulouse vs Strasbourg. Une rencontre pleine de surprises.

Les meilleurs paris pour Toulouse Strasbourg

Notre expert a analysé cette rencontre déterminante dans la course aux premières places. Découvrez ses trois choix et son pronostic Toulouse Strasbourg :

Victoire de Toulouse (remboursé si match nul) ⭐ à la cote de 1,66 sur Unibet, soit une probabilité de 60,2 % que Toulouse remporte la rencontre et le pari est remboursé en cas de match nul.

Moins de 2,5 buts ⭐ à la cote de 1,73 sur Unibet, soit une probabilité de 57,8 % que la rencontre se termine avec 2 buts ou moins.

Emersonn Da Silva ou Frank Magri buteur ⭐ à la cote de 1,88 sur Unibet, soit une probabilité de 53,2 % de voir un des deux attaquants de Toulouse marquer.

Notre pronostic Toulouse vs Strasbourg voit Toulouse remporter la rencontre 2 buts à 0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Ce match de la quinzième journée au Stadium de Toulouse nous promet une rencontre assez fermée. Les Toulousains sont parmi les équipes les plus irrégulières du championnat et viennent d’enchaîner une défaite à domicile contre Angers, par un match nul au Vélodrome contre Marseille. La différence de motivation est importante selon l’adversaire, que ce soit à la maison ou à l’extérieur.

Pour Strasbourg, c’est la première fois de la saison qu’ils se retrouvent dans une situation délicate avec des problèmes en interne et des résultats en baisse. Avec trois défaites lors des quatre derniers matchs, les joueurs de Liam Rosenior ont perdu quelques places au classement et se retrouvent huitième, à seulement 5 points de leur adversaire de ce samedi.

Les effectifs probables pour Toulouse Strasbourg

Composition attendue de Toulouse : Restes - McKenzie, Cresswell, Nicolaisen - Sidibé, Vossah, Casseres, Methalie - Messali, Magri, Emersonn

Composition attendue de Strasbourg : Penders - Doukouré, Sarr, Chilwell - Doué, El Mourabet, Barco, Moreira - Amo-Ameyaw, Enciso - Panichelli

Toulouse pour profiter de la méforme adverse

Toulouse a réussi à montrer une motivation supplémentaire lorsqu’ils jouent contre des grosses écuries de Ligue 1. Face à Strasbourg, ils auront l’occasion de montrer un meilleur visage afin de performer face à une équipe européenne et qui joue le haut du classement. Ils pourraient surfer sur leur résultat du Vélodrome pour offrir une belle confrontation et empêcher les Strasbourgeois de repartir avec les 3 points.

Malgré un bilan intéressant à l’extérieur, Strasbourg est en plein doute. Après la blessure d’Emanuel Emegha en début de saison, le capitaine a fait des siennes avec des propos blessants pour les supporters et pour le club. Une suspension interne a été décidée et il manquera ce match. Une grosse perte et peut être le début de tension après deux défaites d'affilée en championnat qui pourrait leur coûter des points sur ce match.

Pronostic 1 Toulouse vs Strasbourg : Victoire de Toulouse (remboursé si match nul) - cote de 1,66 sur Unibet

Un match fermé avec deux équipes assez muettes

Pour cette rencontre, Toulouse et Strasbourg ont montré qu’ils savent protéger leurs cages. Les deux équipes présentent un total de 19 buts encaissés en 14 journées de championnat joués. Cette solidité peut rendre quelques matchs un peu ennuyeux, mais le résultat est le principal de chaque match.

Toulouse est aussi peu prolifique en terme de buts, mais bien plus précis à domicile. Ce qui permet de voir cette rencontre tourner à leur avantage et de trouver le chemin des filets. De l’autre côté, les Strasbourgeois savent jouer à La Meinau, mais ont toujours présenté des difficultés à l’extérieur avec 15 buts encaissés sur 7 matchs, donc une moyenne de plus de 2 buts pris à chaque rencontre.

Pronostic 2 Toulouse vs Strasbourg : Moins de 2,5 buts - cote de 1,73 sur Unibet

Les buteurs Toulousains à l’ouvrage

Cet été, les Toulousains ont misé sur quelques paris issus de la data. L’arrivée de Emersonn s’est déjà montré prolifique tant l’attaquant apporte depuis son arrivée dans le groupe de Carles Martinez Novell. Souvent associé à Franck Magri, les deux attaquants forment une paire qui peut marquer à tout moment.

L’attaquant Camerounais vient d’être appelé par le nouveau sélectionneur du Cameroun pour disputer la CAN qui débute le 21 décembre. Il voudra continuer de montrer son talent pour glaner une place de titulaire ou dans la rotation pour jouer cette compétition et c’est la rencontre idéale pour le faire. Il faudra compter sur le Brésilien et le Camerounais pour faire trembler les filets ce samedi.