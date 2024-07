Top 4 de nouveau pour Brest en Ligue 1 ? Les Bretons peuvent-ils confirmer ?

Le Stade Brest a étonné le football français en 2023/24 en terminant dans les 4 premiers de Ligue 1. Peuvent-ils recréer la surprise en 2024/25 ?

Le Stade Brestois a étonné le football français en 2023/24 en terminant parmi les quatre premiers de la Ligue 1. Il s'agit du meilleur classement de l'histoire des Brestois en championnat. Sous la houlette du manager Eric Roy et du directeur sportif Gregory Lorenzi, la stratégie consistant à allier jeunesse et expérience et à former un groupe soudé a porté ses fruits.

Roy et ses joueurs ont pour mission d'imiter l'exploit de la saison dernière en 2024/25, tout en participant à la Ligue des champions de l'UEFA, la première fois que le club se qualifie pour une compétition européenne majeure dans son histoire.

Les 101 courses vers l'avant de Romain Del Castillo doivent être reproduits en 24/25 Les Brestois ont dépassé leur xG et xGA de 5 buts chacun en 23/24 Remplacer les 11,00 npxG + xAG de Steve Mounié et conserver les 9,0 npxG + xAG de Satriano est essentiel.

Paris Brest Ligue 1 Cotes Vainqueur 41 Podium 5.60 Top 4 4.40

Cotes fournies par Vbet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Les Brestois peuvent-ils garder un œil sur le titre de Ligue 1 ?

Actuellement, le Stade Brestois est évalué à 5.60 chez Vbet pour assurer un podium de Ligue 1.

Roy n'a utilisé que 22 joueurs lors de la saison 2023/24, préférant la synergie de l'équipe à la rotation de l'effectif. Cela devient un plus grand défi avec une campagne de Ligue des champions de l'UEFA - et potentiellement d'Europa League - à disputer en plus de leur saison nationale.

La forme de leur principal créateur, Romain Del Castillo, sera essentielle dans les deux compétitions. Le joueur de 28 ans a enregistré 101 courses vers l'avant la saison dernière. Seuls huit joueurs de Ligue 1 ont fait mieux que lui. Il s'est appuyé sur une saison 2022/23 encourageante pour briller davantage en 2023/24, avec huit buts et huit passes décisives. Garder le joueur de 28 ans en forme et en pleine possession de ses moyens sera une priorité absolue pour Roy.

La perte de l'attaquant Steve Mounié au profit d'Augsbourg sera lourdement ressentie. Il a contribué à 11,00 xG et xAG sans pénalty la saison dernière. Le prêt de Ludovic Ajorque en provenance de Mayence semble être un remplacement décent, avec une moyenne d'un but en trois matches pour Strasbourg entre 2018 et 2023. Eric Roy souhaite également conserver l'attaquant uruguayen Martin Satriano, prêté par l'Inter.

Si l'on considère les xG (48,3) et xAG (39,2) de Brest la saison dernière, ils ont réussi à surpasser les deux métriques de cinq buts. Il faut une ligne d'attaque clinique et de la chance en défense pour maintenir de telles statistiques.

Il est clair que plusieurs variables peuvent faire ou défaire la saison 2024/25 de Brest. C'est ce qui explique leur cote de 4.40 pour terminer dans le top 4.

Quelles sont les équipes candidates pour devenir le « prochain Brest » en 2024/25 ?

Bien qu'il ait terminé 10e à 15 points des Brestois la saison dernière, la cote du Stade Rennais est actuellement beaucoup moins élevé que Brest (3,13) pour terminer dans les quatre premiers. Les ventes récentes d'Enzo Le Fée, Martin Terrier et Jeanuel Belocian ont permis aux Rennais de renforcer considérablement leur effectif. Albert Gronbaek, Glen Kamara et Léo Ostigard ont signé ces dernières semaines.

En tant que géant relatif du football français, Marseille ne sera peut-être jamais un outsider comme Brest, mais il n'a pas été à la hauteur en 23/24. Une huitième place la saison dernière était dérisoire aux yeux de ses fans. Cependant, ils sont évalués à 1,34 pour une place parmi les quatre premiers cette fois-ci.

L'amélioration attendue de Marseille est probablement fondée sur les recrutements ambitieux de Mason Greenwood et Ismaël Kone en provenance de Manchester United et de Watford. Par ailleurs, l'expérimenté milieu de terrain danois Pierre-Emile Hojbjerg a été prêté par Tottenham.