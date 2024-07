Top 4 de Liga pour l'Athletic Bilbao en 2024/25 ? Une potentielle prolongation de Nico Williams ouvre les paris !

Alors qu'un transfert vers Barcelone ou le PSG semblait inévitable, il semble que Nico Williams pourrait rester à l'Athletic Bilbao en 2024-25.

Seuls les clubs de Madrid ont encaissé moins de buts attendus la saison dernière. Nico Williams se classe dans le 93e percentile en termes de portés de balle vers l'avant. Williams a délivré 11 passes décisives en Liga en 2023-24.

L'Athletic Bilbao a des atouts à faire valoir

L'Athletic Bilbao a terminé la saison dernière à la 5e place, avec huit points d'avance sur la sixième. Sa différence de buts attendue se situait confortablement dans le top 5. Seuls l'Atlético Madrid et le Real Madrid ont encaissé moins de buts attendus, les Merengues étant la seule équipe à avoir encaissé moins de buts.

Nico Williams a délivré 11 passes décisives la saison dernière et a poursuivi sur sa lancée avec un Euro spectaculaire. Il a enregistré 0,30 passe décisive attendue par match lors de la victoire de l'Espagne, ce qui lui a valu une place dans l'équipe du tournoi aux côtés de cinq de ses compatriotes.

L'avenir de l'Espagne est indéniablement brillant et le joueur de 22 ans est en passe de devenir l'une des plus grandes stars du football mondial. Gérone ne devrait pas reproduire sa troisième place de la saison dernière, ce qui laisse présager une lutte acharnée pour la dernière place dans les quatre premiers, aux côtés du Real Madrid, de l'Atlético et du FC Barcelone. L'Athletic Bilbao est le favori pour cette place avec la Real Sociedad.

Garder Williams, c'est élever les ambitions de Bilbao

À l'aube de ses 22 ans, Williams ne peut que s'améliorer. Il a martyrisé certains des meilleurs défenseurs du monde lors de l'Euro, et le modèle unique de l'Athletic Bilbao signifie qu'il n'y aurait pas de solution pour le remplacer directement s'il partait à Barcelone, au PSG, à Arsenal ou à Chelsea.

Si le Real et le FC Barcelone sont loin devant, il n'est pas impossible que l'Athletic Bilbao termine à la 3e place. L'Atlético a perdu Alvaro Morata. Gérone sera mis à l'épreuve par le retour de la Ligue des champions. La Real Sociedad a vendu Robin Le Normand à l'Atléti et s'est classée dans la moitié inférieure des buts attendus la saison dernière.

Il n'est pas irréaliste de voir l'Athletic terminer troisième en 2024-25 s'il parvient à conserver Williams. Des salaires importants sont viables dans leur modèle en raison du peu d'argent qu'ils dépensent en frais de transfert, de sorte que rivaliser avec Barcelone et le PSG sur ce front est plausible.

Nous pensons que les 2,50 sur une place parmi les quatre premiers est un pari intéressant s'ils parviennent à conserver Williams. Sa production de la saison dernière n'est qu'un avant-goût de ce qui l'attend - ne soyez pas surpris s'il entre dans le top 10 des buts et des passes décisives attendus après avoir été classé 38ème la saison dernière.