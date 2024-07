Ten Hag peut-il offrir un nouveau trophée majeur à Man Utd ?

Alors qu'Erik ten Hag a conservé son poste à Man Utd, après avoir remporté la FA Cup, notre expert évalue ses chances de réitérer l'exploit en 2025.

Une série de performances et de résultats terribles en Premier League et en Ligue des champions ont fait qu'Erik ten Hag s'est accroché péniblement à son poste au début de la saison 2023/24, et une huitième place en Premier League n'a pas aidé en ses chances de rester en poste.

Même l'excellente victoire en finale de la FA Cup contre Manchester City, qui a permis au Néerlandais de remporter un titre majeur pour la deuxième saison consécutive, n'a pas suffi à faire taire les rumeurs de départ.

Les cotes pour que Man United remporte un trophée

Trophée Cotes Premier League 21 FA Cup 11 League Cup 13 Community Shield 3,00

Toutes les cotes sont fournies par Vbet, correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

Ces rumeurs n'ont été apaisées que dans les semaines qui ont suivi le succès à Wembley, et elles ont véritablement pris fin avec l'annonce d'une prolongation de contrat d'un an le 4 juillet dernier.

Mais l'ancien joueur de l'Ajax peut-il continuer à offrir des trophées à Old Trafford ?

Une grande partie des critiques adressées à Ten Hag étaient justifiées, sa tactique floue semblant inexplicablement laisser son équipe inefficace en attaque et vulnérable en défense. Vous connaissez le vieil adage : c'est le pire des deux mondes.

A la décharge du technicien de 54 ans, il faut dire qu'il n'a pas vraiment bénéficié de conditions de travail idéales au cours de l'année écoulée.

Nouvel homme, nouvel argent, nouveau mantra

La reprise en cours du club a perturbé les choses en dehors du terrain, et le remaniement prévu par le nouvel actionnaire minoritaire Sir Jim Ratcliffe devrait permettre de remettre le club à niveau dans un certain nombre de domaines.

Plus directement, Manchester United a souffert de blessures tout au long de la saison, et sa défense a été particulièrement mise à l'épreuve.

Les Mancuniens ont été en tête du classement des blessures avec réelle perte de temps - définies comme une blessure entraînant l'absence d'au moins un match de compétition - avec 45, les clubs moins performants comme Chelsea (43) et Brighton (41) se classant respectivement deuxième et troisième.

En conséquence, Harry Maguire, précédemment écarté, et Jonny Evans, 36 ans, qui venait d'être libéré par Leicester City, club relégué, ont été les deux défenseurs centraux qui ont eu le plus de temps de jeu avec les Red Devils au cours de la saison 2023/24.

Malgré les critiques tactiques justifiées, il est presque certain que United aurait réalisé une bien meilleure saison si des joueurs clés comme Luke Shaw, Lisandro Martinez et Victor Lindelof n'avaient pas manqué une grande partie de la saison.

Fernandes doit faire feu de tout bois

Bruno Fernandes, qui n'a manqué que deux matches pour cause de blessure depuis qu'il a rejoint United en janvier 2020, est une personne rarement touchée par ces problèmes physiques.

Des rumeurs ont couru sur un éventuel départ, mais le départ du maestro portugais est désormais peu probable cet été, ce qui sera un grand soulagement pour Ten Hag.

Fernandes a été critiqué la saison dernière, mais il fait partie intégrante de l'équipe et a très bien joué son rôle. Au cours des deux dernières saisons, aucun autre joueur n'a généré plus de passes décisives (28,5) ou créé plus d'occasions (53) en Premier League, tandis qu'il est également en tête du classement des tireurs (429), et de loin.

Fernandes manque juste de quelqu'un pour convertir ces occasions, mais cela devrait s'améliorer lors de la campagne 2024/25. Rasmus Hojlund a montré d'énormes signes d'amélioration au cours de la deuxième moitié de la saison et Marcus Rashford est toujours capable d'être en forme, tandis que l'arrivée attendue du talentueux attaquant de Bologne Joshua Zirkzee va encore améliorer les perspectives offensives.

Signatures à l'horizon

Des renforts défensifs pourraient également être envisagés, Jarrad Branthwaite et Matthijs de Ligt étant fortement pressentis pour rejoindre Old Trafford.

Ces transferts, combinés à une liste de blessures moins dévastatrice et à une place en Europa League moins exigeante, pourraient constituer le cadre d'une saison brillante sous la houlette de Ten Hag.