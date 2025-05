Strasbourg : l’équipe sur laquelle parier en cette fin de saison ?

De bonnes affaires en matière de paris sont réalisables si vous croyez en cette équipe. Strasbourg serait-elle l’équipe value de cette fin de saison ?

Alors que la saison de Ligue 1 touche à sa fin, certaines équipes jouent leur survie, d'autres visent des records… et quelques-unes créent la surprise. C’est le cas de Strasbourg, formation en pleine ascension qui réalise une seconde moitié de saison remarquable. Porté par un collectif jeune, engagé et ambitieux, le club alsacien s'est discrètement installé dans la course à l’Europe. À deux journées du verdict final, les coéquipiers d’Emanuel Emegha ont encore leur destin entre leurs mains. Une forme épatante qui suscite un intérêt tout particulier pour les parieurs.

Paris Cotes Angers vaincu par Strasbourg 1.75 Strasbourg dans les 4 premiers 3.00 Strasbourg sur le podium 5.00 Strasbourg vainqueur sans le PSG 25

Cotes fournies par Unibet. Données correctes au moment de la publication et sujettes à modification.

2 matchs pour croire à l’Europe

Dans cette fin de saison haletante, Strasbourg dispose d’un calendrier à la fois exigeant et accessible, avec deux ultimes rendez-vous face à des équipes engagées dans la lutte pour le maintien : Angers et Le Havre.

Ces deux formations jouent leur survie en Ligue 1 et aborderont ces rencontres avec une motivation supplémentaire. Une motivation qu’auront également les hommes de Liam Rosenior avec comme ligne de mire la qualification en coupe d’Europe. Actuels 6e, les Strasbourgeois visent plus haut après leur récent succès face au PSG et ont désormais l’envie et les moyens de jouer l’Europa League ou même la Ligue des Champions l’année prochaine.

Les places en bas de tableau des deux prochains adversaires reflètent des lacunes récurrentes, notamment sur le plan défensif. De son côté, Strasbourg, en pleine confiance, n'a encaissé que 10 buts lors des 15 derniers matchs, faisant ainsi la meilleure défense de Ligue 1 et l’une des meilleures d’Europe sur cette deuxième partie de saison.

Le premier déplacement à Angers ce samedi demandera sérieux et rigueur face à une équipe qui retrouve des couleurs et qui pourrait dès ce week-end officialiser son maintien. Mais c’est surtout la réception du Havre, lors de l’ultime journée, qui pourrait faire la différence. Devant son public, face à un adversaire prenable (16e) le Racing aura toutes les cartes en main pour conclure sa saison en beauté… et peut-être décrocher bien plus que l’Europe.

Et si Strasbourg visait plus haut que l’Europe ?

Actuellement 6e avec 57 points, Strasbourg s’est détaché de Lyon, 7e, et a désormais son destin entre ses mains pour croire à la qualification européenne. 57 points, c’est aussi le nombre de points de Lille et Nice, respectivement 5e et 4e devant le Racing. Non loin devant, arrive Monaco 3e avec 58 points et Marseille 2e avec 59 points. De quoi nous offrir une course à l’Europe étincelante, mais aussi une course au podium et même à la seconde place derrière le PSG.

Avec des opportunités de côtes assez élevées pour croire aux chances de Strasbourg de terminer dans le Top 4, sur le podium ou même derrière le PSG, certaines possibilités méritent d'être analysées.

Le calendrier des concurrents directs semble être plus délicat sur le papier que celui des Strasbourgeois. Lille, Nice et Monaco, les 3 équipes directement devant Strasbourg, pourraient bien échapper des points précieux lors de leurs déplacements à Brest, Rennes ou Lens.

Un calendrier abordable, une motivation maximale, une forme actuelle supérieure à celle de certains concurrents directs, beaucoup de facteurs qui pourraient jouer en faveur des alsaciens. Dans un championnat aussi resserré, deux victoires pourraient suffire à créer la surprise. Strasbourg représente donc bien plus qu’un simple prétendant à la qualification en Conférence League : c’est peut-être le vrai coup à jouer de cette fin de saison.