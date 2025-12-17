Pronostic Strasbourg vs Breidablik, jouer la première place

Le pronostic Strasbourg vs Breidablik de notre spécialiste. Un match pour la qualification ou la première place à suivre ce jeudi 18 décembre.

Les meilleurs paris pour Strasbourg Breidablik

Une dernière journée de phase de qualification pour la Ligue Europa Conférence ce jeudi 18 décembre avec la première place comme objectif. Voici les choix de notre spécialiste et son prono Strasbourg Breidablik :

Strasbourg gagne de 2 ou + ⭐ à la cote de 1,56 sur Unibet, soit une probabilité de 64,1 % que Strasbourg par au moins 2 buts d’écart.

But pour les deux équipes - non ⭐ à la cote de 1,81 sur Unibet, soit une probabilité de 55,2 % qu’une seule équipe marque dans ce match.

Moins de 3,5 buts ⭐ à la cote de 1,69 sur Unibet, soit une probabilité de 59,2 % que la rencontre se finisse avec un maximum de 3 buts.

Notre pronostic Strasbourg vs Breidablik voit une victoire de Strasbourg 2 buts à 0.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Premier de la compétition avec un petit point d’avance, les Strasbourgeois voient cette rencontre comme la possibilité de terminer en tête cette phase. Malgré une série difficile en championnat, les hommes de Liam Rosenior continuent de briller en Ligue Europa Conférence en enchaînant les bons résultats qui leur permet d’être déjà qualifiés pour la suite de la compétition.

Les Islandais de Breidablik sont eux dans une posture plus délicate et se doivent de remporter cette rencontre pour espérer continuer dans la compétition. Leur championnat national étant terminé, ils ne jouent que cette compétition depuis maintenant deux mois et peuvent manquer de rythme comparé à leurs adversaires. En déplacement, ils devraient avoir quelques difficultés contre une équipe talentueuse.

Les effectifs probables pour Strasbourg Breidablik

Composition attendue de Strasbourg : Bajic - G. Doué, Omobamidele, Högsberg, Chilwell - Amougou, Nzigoula, Luis - Amo-Ameyaw, Paez, Godo

Composition attendue de Breidablik : Einarsson - Valgeirsson, Margeirsson, Muminovic, Ingvarsson - Gunnlaugsson, Jonsson, Einarsson - Omarsson, Thorsteinsson, Bjarnason

Un écart de niveau trop important

La différence entre le championnat français et le championnat islandais est bien trop importante pour que les joueurs de Breidablik aient une chance ce jeudi. Strasbourg joue encore la première place de la compétition, ce qui est un beau challenge pour finir 2025 sur une bonne note après avoir enchaîné des mauvaises prestations en championnat.

Les Alsaciens ont besoin de résultats pour reprendre confiance et attaquer au mieux 2026.

En face, Breidablik joue seulement cette compétition depuis les deux derniers mois et devrait manquer de rythme pour cette rencontre. Encore invaincus en Ligue Europa Conférence, les Alsaciens ne feront pas de cadeaux et montreront leur efficacité face à une équipe qui encaisse régulièrement des buts, 8 en matchs joués dans la compétition.

Pronostic 1 Strasbourg vs Breidablik : Strasbourg gagne de 2 ou + - cote de 1,56 sur Unibet

La forteresse de La Meinau

Que ce soit en championnat ou en Europe, Strasbourg démontre une grande force à la maison. Ils ont seulement encaissé 6 buts sur les 10 matchs joués à la Meinau et montrent une grande solidité défensive à chaque rencontre.

En plus, amenés par Joaquin Panichelli, ils marquent régulièrement en jouant à domicile avec près de 2 buts par match de moyenne depuis le début de la saison.

De l’autre côté, les joueurs de Breidablik n’y arrivent pas lorsqu’ils sont en déplacement. En Ligue Europa Conférence, ils ont joué 2 matchs contre Lausanne et le Shakhtar Donetsk.

Le bilan est de deux défaites, 5 buts encaissés et 0 but marqué. Une statistique bien pauvre qui va rendre ce déplacement à La Meinau très difficile au vu de l’écart de niveau et des habitudes des locaux dans leur forteresse.

Pronostic 2 Strasbourg vs Breidablik : But pour les deux équipes - non - cote de 1,81 sur Unibet

Une rencontre avec assez peu de spectacle

Les Strasbourgeois ont besoin d’une victoire pour terminer à la première place du classement de la Ligue Europa Conférence et ensuite ils pourront contrôler la partie. Malgré un jeu offensif, la saison s’annonce longue avec de nombreuses rencontres à disputer. Afin de garder de la fraîcheur, le ballon devrait tourner, tout comme l’effectif utilisé par l’entraîneur anglais.

Sans marquer de buts lors de leurs déplacements pendant la compétition, les joueurs de Breidablik ne devraient pas être une grande menace pour les Alsaciens. La rencontre devrait se finir avec peu de buts inscrits et limiter le spectacle pour les supporters présents à La Meinau. Cela ne devrait pas empêcher les locaux de remporter les trois points et la première place.

Pronostic 3 Strasbourg vs Breidablik : Moins de 3,5 buts - cote de 1,69 sur Unibet

