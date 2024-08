Solanke dans le top des buteurs de Premier League ? Prenez les paris sur l'attaquant de Tottenham

Nouvel attaquant de Tottenham, Solanke postule à une place dans le top des buteurs de Premier League. Voici l'analyse de notre expert pour vos paris.

Tottenham et Newcastle s'affrontent ce dimanche lors d'une nouvelle journée de Premier League. Et une question qui circule parmi les fans des Spurs est la suivante : quand Solanke décevra-t-il ?

Il n'a que 26 ans, mais il rejoint déjà sa troisième équipe du Big Six de Premier League. Dominic Solanke est le nouvel attaquant de Tottenham Hotspur, en provenance de Bournemouth.

L'Anglais est l'un des investissements les plus intéressants de ce mercato, et les attentes envers l'attaquant sont grandes. Solanke vient de connaître une saison spectaculaire avec Bournemouth, après avoir aidé l'équipe à se maintenir. Il a marqué 21 buts la saison dernière, dont 19 rien qu’en Premier League.

Désormais, c'est à l'attaquant de se battre pour être titulaire dans une attaque compétitive comme celle de Tottenham. La concurrence de noms comme Richarlison et Timo Werner doit être forte, l'Anglais devra donc faire preuve de beaucoup de talent.

Le nouveau pari des Spurs

L'attaque est un domaine problématique pour Tottenham depuis le départ de Harry Kane – ce qui est parfaitement compréhensible. La perte de l'un des meilleurs attaquants du monde a des conséquences néfastes, et les Spurs n'ont jamais trouvé de véritable remplaçant.

Richarlison n'a pas atteint le niveau attendu et, pour beaucoup, Timo Werner n'est qu'une roue de secours en attente d'une solution plus permanente. C'est là qu'intervient Dominic Solanke, signé pour un prix élevé depuis Bournemouth : 65 millions d'euros.

A 26 ans, l'attaquant anglais a encore beaucoup de marge de progression, et Tottenham l'a définitivement compris. Solanke vient de connaître une saison spectaculaire avec Bournemouth, au cours de laquelle il a été le meilleur buteur de son club. Pour vous donner une idée, l'Anglais a marqué le même nombre de buts que les trois autres meilleurs buteurs de l'équipe réunis.

Forte concurrence parmi les postulants au titre de meilleur buteur de PL

Parler aujourd’hui d’une lutte pour le meilleur buteur de la Premier League, c’est parler d’un combat primaire avec un monstre : Erling Haaland. Le Norvégien de Manchester City a dominé la compétition dans cette course, et haut la main. Les chiffres le montrent : Haaland est l'actuel double meilleur buteur en titre du championnat, avec 36 buts en 22/23 et 27 en 23/24.

Joueur Cote Dominic Solanke 21 Erling Haaland 1.34 Mohamed Salah 8.30 Alexander Isak 14 Cole Palmer 21 Bukayo Saka 21 Diogo Jota 29

Après le Norvégien apparaît une légende vivante de la Premier League, et ancien coéquipier de Solanke : Mohamed Salah. L'attaquant n'a pas connu une excellente saison l'année dernière, mais il voudra peut-être montrer ses services au nouvel entraîneur de Liverpool.

Enfin, au moins deux autres noms rivalisent avec Solanke pour le titre de meilleur buteur : Alexander Isak, de Newcastle, et Cole Palmer, de Chelsea. Isak a terminé la saison 2023-24 avec 21 buts et Palmer avec 22. Considérant que Solanke lui-même en a marqué 19, la compétition est clairement établie.

Notre opinion est que l'Anglais des Spurs peut grandement améliorer son nombre de buts déjà élevé. Parler de titre de meilleur buteur de PL, cependant, dans un championnat avec Haaland, semblemalgré tout surréaliste.