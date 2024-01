Depuis sa création en 2006, Winamax ne cesse de gagner en popularité. Mais que vaut son service client ? Nous avons voulu en savoir plus.

Contacter le service client Winamax par fax

Malheureusement, Winamax ne propose pas de ligne téléphonique pour joindre son service client. À la place, Winamax met à disposition un numéro de fax. Pour contacter Winamax via Fax, vous devez composer le 01 45 50 19 89.

Ce choix est assez surprenant de la part d’un bookmaker moderne puisque le fax est de moins en moins utilisé. Heureusement, Winamax propose d’autres moyens de contacter son service client, comme nous allons le voir dans la suite de cet article.

Obtenir de l’aide par mail

Plus dans l’air du temps, Winamax met une adresse e-mail à disposition de ses utilisateurs. Vous pouvez donc contacter le service client en envoyant un mail à support@winamax.fr. Ce service est bien sûr gratuit et accessible à tous, que vous soyez inscrit sur Winamax ou non.

Il est possible d’envoyer un mail 24/7 au service client. À noter que le délai de réponse est plutôt raisonnable. En moyenne, vous obtiendrez une réponse dans les 24 heures qui suivent votre demande. Pensez à noter votre pseudo et à détailler votre problème pour avoir une réponse complète.

Ce moyen est aussi le plus rapide et le plus simple si vous souhaitez faire parvenir des documents à Winamax (dans le cadre de votre vérification de compte par exemple).

Le live chat Winamax

Pour contacter le service client, vous pouvez aussi passer par le live chat, appelé Winachat sur le site du bookmaker. Ce moyen très rapide, vous permet d’entrer facilement en contact avec un conseiller.

Si ce chat en direct est accessible 24/7, il est important de spécifier qu’il faut avoir réalisé son inscription sur Winamax pour pouvoir y accéder.

Le formulaire de contact

Autre moyen de contact : le formulaire de contact. Pour accéder à ce moyen de contact, il suffit de faire défiler la page d’accueil de Winamax. Tout en bas, vous trouverez une rubrique “service client”. En cliquant dessus, vous êtes automatiquement redirigé vers la page de formulaire de contact.

Vous devez ensuite renseigner votre adresse e-mail et détailler l’objet de votre demande. Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur “envoyer” et à attendre. En moyenne, comme pour l’e-mail, vous recevrez une réponse dans les 24 heures qui suivent.

La FAQ Winamax

Avant de contacter le service client de Winamax, pensez à faire un tour sur la FAQ du bookmaker. Actuellement, la FAQ comporte 15 rubriques. Si toutefois la réponse à votre question ne se trouve pas dans cette section, vous avez la possibilité de contacter le service client.

En effet, en bas de la page FAQ un bouton “pas de réponse à votre question ? Contacter le support clients” est disponible. En cliquant dessus, vous êtes redirigé vers la page de formulaire de contact de Winamax.

Pour consulter la rubrique FAQ, il n’est pas nécessaire d’être inscrit. Elle est accessible en bas de la page d’accueil de Winamax.



Contacter Winamax sur les réseaux sociaux

Pour répondre aux besoins de ses utilisateurs, Winamax est présent sur plusieurs réseaux sociaux. Vous le trouverez notamment sur X (anciennement Twitter), Facebook, Tik Tok, Youtube ou encore Pinterest.

Si vous avez une question, vous pouvez tout à fait contacter Winamax par ce biais. Attention, vous devez vous-même posséder un compte sur le réseau social choisi pour pouvoir envoyer un message.

Pour plus de rapidité, nous vous conseillons de privilégier d’autres moyens, notamment l’e-mail, si vous souhaitez contacter le service client.

Contacter Winamax par courrier postal

Enfin, si vous le souhaitez, il est aussi possible de contacter le service client de Winamax par voie postale. Pour ce faire, vous pouvez faire parvenir votre courrier à l’adresse suivante :

Winamax

CS 50746

75345 PARIS CEDEX 07

Évidemment, le délai de réponse est plus long par ce biais. C’est pourquoi nous vous conseillons de privilégier les autres moyens de contact mis à disposition par Winamax.

Contacter Winamax pour valider son compte

Pour pouvoir retirer vos gains, créer un compte sur Winamax ne suffit pas. En effet, une autre étape est essentielle : la validation du compte. Cette étape consiste à faire parvenir des documents à Winamax. Pour valider définitivement votre compte, vous devez faire parvenir les documents suivants :

copie de la carte d’identité (recto/verso), du passeport ou du permis de conduire ;

un RIB.

Il est important de préciser que vous avez un délai de 30 jours à compter de votre inscription pour faire parvenir vos documents à Winamax. Vous pouvez les envoyer par e-mail à l’adresse support@winamax.fr ou par courrier à l’adresse postale suivante :

Winamax

Libre Réponse 80986

75342 Paris Cedex 07

Tous les documents doivent être en cours de validité. Quelle que soit la méthode choisie, veillez à ce que les copies des documents soient lisibles afin que votre compte puisse être rapidement validé.

FAQ

Winamax est-il un site de jeux fiable ?

Oui, Winamax est un site fiable. Il possède une licence de jeux de l’ANJ (Autorité Nationale des Jeux, auparavant ARJEL) depuis 2014.

Comment s’inscrire sur Winamax ?

Pour s’inscrire sur Winamax, il suffit de se rendre sur le site et de cliquer sur “s’inscrire” en haut à droite de la page. Vous devez ensuite remplir les champs demandés et effectuer votre premier dépôt pour obtenir un bonus de bienvenue.

Attention, vous devez valider votre compte sous un délai de 30 jours à compter de votre inscription pour pouvoir ensuite retirer vos gains. Pour valider votre compte, il faut envoyer un justificatif d’identité et un RIB à Winamax (par e-mail ou par courrier postal).

Quels sont les moyens de paiement disponibles ?

Winamax propose plusieurs moyens de paiement : cartes bancaires (Visa, Mastercard), Paysafecard, Skrill, Paypal, Ticketsurf, Moneyclic et aussi les virements bancaires.

Comment contacter le service client Winamax ?

Winamax met plusieurs moyens de contact à disposition de ses joueurs. Vous pouvez joindre le service client via fax, e-mail, live chat, formulaire de contact et courrier postal. Il est aussi possible de contacter Winamax via les réseaux sociaux. Sans oublier la présence d’une FAQ bien fournie directement sur le site du bookmaker.