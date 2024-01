Le service client d’Unibet peut être contacté de différentes manières. Ce guide explore les divers moyens mis à votre disposition.

Contacter le service client Unibet par téléphone

En France, il est possible d’entrer en contact avec le service client Unibet par téléphone. Si vous rencontrez des difficultés, quelles qu’elles soient, vous pouvez appeler le service client afin d’avoir une assistance rapide. La ligne téléphonique est disponible tous les jours entre 10h00 et 19h00. Le numéro à appeler pour joindre Unibet France est le +33975188321.

En contactant le service client par téléphone, vous pourrez leur parler de toutes vos préoccupations. Vous avez la possibilité de régler rapidement des soucis liés à votre compte, vos dépôts et retraits d’argent, vos paris, etc. Généralement, le service répond au bout de quelques minutes, s’il n’est pas trop occupé.

Obtenir de l’aide par mail

Il est aussi possible d’obtenir de l’aide par mail avec Unibet. Ce n’est pas le moyen le plus rapide, mais c’est une méthode efficace. Si votre préoccupation n’est pas assez urgente, vous pouvez la soumettre par mail. Vous recevrez une réponse quelques minutes ou quelques heures après votre message, vous informant que votre mail a été bien reçu. Ensuite, le service client prend le temps d’examiner votre requête et vous revient avec la solution.

Une réponse par mail du service client Unibet peut donc prendre plusieurs heures. L’avantage ici est que la réponse à votre requête sera mieux détaillée. Vous pouvez envoyer le mail, quelle que soit l’heure et quel que soit le jour. L’adresse mail à utiliser est info@unibetsupport.fr.

Le live chat

Le live chat est certainement la méthode préférée des parieurs en ligne pour entrer en contact avec le service client de leurs bookmakers. Cette méthode permet de discuter instantanément avec le service client et d’avoir l’assistance qu’on souhaite directement.

Vous pouvez discuter avec le service client d’Unibet via le live chat. En cliquant sur le live chat, un formulaire apparaît, vous demandant votre prénom, votre adresse électronique et votre question. Veuillez compléter le formulaire, puis cliquer sur "Soumettre". Une fois cela fait, vous serez connecté à un agent et la première étape consistera à fournir des informations telles que votre date de naissance, votre code postal, ainsi que la date et le montant de votre dernier dépôt. Ces informations permettent de savoir que c’est bien vous qui utilisez votre compte et non un tiers.

Une fois que vous aurez fourni ces informations, vous pourrez commencer la discussion. Généralement, avec le live chat, le service client répond au bout d’une minute. Ce chat en direct est disponible tous les jours de 08h00 à 00h00.

Le centre d’aide Unibet

Le centre d’aide Unibet est une page web qui vous permet d’avoir les réponses à toutes vos préoccupations générales. Nous recommandons de consulter cette page en premier lieu lorsque vous avez une préoccupation. Elle regroupe les questions les plus fréquentes que les joueurs se posent, et cela, sur divers points. Au niveau du centre d’aide, vous aurez les réponses aux questions en rapport avec les sections suivantes :

Mon compte,

Inscription,

Bonus et promotions,

Dépôts et retraits,

Jeu responsable,

Sports,

Turf,

Poker

Il suffit de vous rendre sur la section concernant votre problème pour avoir la réponse voulue. Si votre préoccupation est particulière, vous pouvez cliquer sur l’onglet “Contactez-nous” en dessous de “Toujours besoin d’aide?”, afin de choisir un moyen pour entrer en contact avec le service client.

Contacter Unibet sur les réseaux sociaux

Unibet sait que l’une des meilleures façons d’atteindre les joueurs est de passer par les réseaux sociaux. Le bookmaker est donc présent sur les réseaux sociaux que sont X (ex-Twitter), Instagram et Facebook. En suivant le compte de cet opérateur sur ces différents réseaux, vous aurez les informations à propos des offres et des paris, avec même la possibilité de faire de belles affaires.

Bien sûr, il est aussi possible de contacter le bookmaker par ces moyens. Vous pourrez utiliser l’application de messagerie instantanée liée à ces différents réseaux pour évoquer vos préoccupations avec le bookmaker. Mais notez tout de même que l’idéal est de passer par les moyens conventionnels cités plus haut et surtout le chat en direct, si vous voulez avoir très vite une réponse.

Contacter Unibet pour valider son compte

La validation du compte est l’une des étapes les plus importantes sur Unibet, si vous venez d’y ouvrir un compte. Elle permet d’une part de confirmer votre identité et d’autre part de vous donner accès à tous les services de l’opérateur, notamment les retraits.

Pour valider votre compte, vous devez envoyer à Unibet une copie de votre pièce d’identité valide. Il peut s’agir de votre carte d’identité, de votre passeport, de votre titre de séjour ou de votre permis de conduire. Vous devez aussi envoyer un justificatif de domicile. Le justificatif de domicile peut être une facture d’électricité, une quittance de paiement de loyer, etc. Tous ces documents doivent être envoyés dans les 30 jours suivant l’ouverture de votre compte.

Une autre méthode pour la validation de votre compte est de demander un code d’activation qui vous est envoyé par courrier postal.

Il est possible que vous rencontriez des difficultés avec l’activation de votre compte. Votre premier réflexe doit d’abord être de consulter le centre d’aide. Toutes les informations à propos de la validation de votre compte y sont. Si vous ne vous retrouvez toujours pas, le service client est disponible pour vous aider. Vous pouvez le contacter par les différents moyens disponibles, c’est-à-dire par téléphone, mail et live chat, pendant les heures de disponibilité afin de parler de vos difficultés.

FAQ

Quel est le meilleur moyen pour entrer en contact avec le service client ?

Vous pouvez contacter le service client Unibet en passant par mail, par téléphone, par chat en direct et par les différents réseaux. Si vous voulez une réponse rapide, l’idéal est d’utiliser le chat en direct.

Puis-je contacter le service client Unibet si je n’ai pas de compte ?

Oui, vous pouvez consulter le service client Unibet sans compte. Vous serez aussi bien pris en charge qu’une personne qui a un compte chez le bookmaker.

Unibet est-il un site fiable en France ?

Oui, vous pouvez parier en toute sécurité sur Unibet en France. L’opérateur dispose d’un agrément délivré par l’autorité de régulation des Jeux en ligne.