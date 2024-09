Pronostic Rennes vs Lens : Match serré en perspective

Séparés par seulement deux points, Rennes et Lens se préparent pour un match acharné samedi. Découvrez nos pronostics pour Rennes vs Lens ci-dessous.

Pronostics Rennes vs Lens : Paris, Contexte et Compositions Probables

Meilleurs Pronostics pour Rennes vs Lens

Match nul avec une cote de @3.25 sur Vbet, ce qui équivaut à une probabilité implicite de 30,8%.

Les deux équipes marquent avec une cote de @1.80 sur Vbet, ce qui équivaut à une probabilité implicite de 55,6%.

Florian Sotoca marque à tout moment avec une cote de @3.90 sur Vbet, ce qui équivaut à une probabilité implicite de 25,6%.

Le pronostic que nous prévoyons est un match nul 1-1 entre Rennes et Lens ce week-end.

Notre Analyse : Forme des Deux Équipes

Rennes et Lens se retrouvent au Roazhon Park ce samedi pour la cinquième journée de Ligue 1. Les Rennais ont perdu leurs deux derniers matchs avant la trêve internationale, mais se sont repris le week-end dernier avec une victoire 3-0 contre Montpellier, les plaçant à seulement quatre points de Marseille.

Rennes a connu deux défaites à l'extérieur et deux victoires à domicile cette saison. Ils ont largement sous-performé par rapport à leurs métriques attendues la saison dernière, et chercheront à faire de leur stade un véritable bastion cette année.

De leur côté, Lens a rencontré des difficultés en déplacement tout au long de la saison 2023-24, remportant seulement 5 de leurs 17 matchs à l'extérieur en Ligue 1. Cependant, leur début de saison actuelle est impressionnant avec deux victoires et deux nuls lors des quatre premières journées.

Les visiteurs font partie des quatre équipes encore invaincues en Ligue 1. Leur saison a débuté par deux victoires, suivies de nuls contre Monaco et Lyon de part et d'autre de la trêve internationale.

Compositions Probables pour Rennes vs Lens

Onze probable de Rennes : Mandanda ; Hateboer, Wooh, Seidu ; Assignon, Santamaria, Matusiwa, Truffert ; Blas, Kalimuendo, Gronbaek.

Onze probable de Lens : Samba ; Gradit, Khusanov, Medina ; Frankowski, Thomasson, Costa, Diouf, Machado ; Sotoca, Said.

Partage des Points au Roazhon Park

Lens est invaincu après quatre matchs tandis que Rennes a remporté ses deux rencontres à domicile. Ces équipes sont bien équilibrées, avec seulement cinq points d'écart au classement 2023-24. Les deux matchs de la saison dernière se sont terminés par des nuls 1-1, et ce résultat semble à nouveau probable.

La défense de Lens les maintient dans les matchs, et Rennes est susceptible de concéder quelques occasions. Nous optons pour un match nul à 3.25, mais le score exact de 1-1 mérite également d'être envisagé avec une cote de 4.50 chez Vbet.

Pronostic 1 Rennes vs Lens : Match nul @ 3.25 sur Vbet

Buts des Deux Côtés

Rennes a marqué lors de ses quatre matchs cette saison. Lens n'a échoué à marquer qu'une seule fois et affiche le deuxième meilleur total de buts attendus en Ligue 1.

Bien que Lens n'ait vu les deux équipes marquer qu'une seule fois en quatre matchs, cela ne nous dissuade pas de parier sur BTTS (Both Teams To Score) ici. Rennes était l'une des équipes les plus fiables dans ce marché la saison dernière, et a inscrit le deuxième plus grand nombre de buts dans ses rencontres à domicile.

Lens, quant à eux, avec une défense solide selon leurs statistiques de buts concédés et de buts attendus, pourrait également trouver le chemin des filets face à une défense de Rennes qui est loin d'être imperméable.

Pronostic 2 Rennes vs Lens : Les deux équipes marquent @ 1.80 sur Vbet

Sotoca Trouve enfin le Chemin des Filets

Breel Embolo est le seul joueur sans but en Ligue 1 avec un total d'expected goals (xG) supérieur à celui de Florian Sotoca. Seulement deux joueurs ont tenté plus de tirs que lui cette saison.

En pointe pour Lens, il semble que ce ne soit qu'une question de temps avant que Sotoca ne trouve enfin le chemin des filets. Il a eu cinq occasions lors du dernier match à l'extérieur de Lens.

Avec Rennes ne se classant qu'en milieu de tableau pour les buts attendus concédés, nous pensons que c'est une excellente opportunité pour Sotoca de marquer son premier but de la saison. Il a inscrit 14 buts en Ligue 1 au cours des deux dernières saisons.

Pronostic 3 Rennes vs Lens : Florian Sotoca marque à tout moment @ 3.90 sur Vbet