Pronostic Rennes vs Strasbourg, un duel décisif pour Beye

L’analyse complète et le pronostic Rennes vs Strasbourg de ce dimanche 2 novembre. Un match aux enjeux différents pour chaque équipe.

+

Les meilleurs paris pour Rennes Strasbourg

Une rencontre avec du suspense ce dimanche, voici les trois choix et le pronostic Rennes Strasbourg de notre spécialiste :

Victoire de Strasbourg ou match nul ⭐ à la cote de 1,54 sur Unibet , soit une probabilité de 64,9 % que Strasbourg gagne la rencontre ou obtienne un match nul.

, soit une probabilité de 64,9 % que Strasbourg gagne la rencontre ou obtienne un match nul. But pour les deux équipes ⭐ à la cote de 1,46 sur Unibet , soit une probabilité de 68,5 % de voir les deux équipes marquer dimanche.

, soit une probabilité de 68,5 % de voir les deux équipes marquer dimanche. Breel Embolo ou Esteban Lepaul buteur ⭐ à la cote de 1,66 sur Unibet, soit une probabilité de 60,2 % de voir un des deux attaquants Rennais inscrire un but.

Notre pronostic Rennes vs Strasbourg voit un match nul 1 but partout.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Ce dimanche, ce sont deux équipes à la trajectoire assez opposée qui s’affrontent. Les Rennais sont en plein doute avec des rumeurs sur le licenciement du coach, Habib Beye, suite à des mauvais résultats. Dixième du championnat avec seulement 12 points et deux victoires, le début de saison est loin des attentes des dirigeants et des investissements effectués lors du mercato.

Pour Strasbourg, c’est l’inverse, le début de saison est un grand succès comme le montre cette quatrième place au classement à seulement deux points du leader, le PSG. Fort d’un effectif aussi bien doté en talent qu’en quantité, les joueurs de Liam Rosenior sortent d’une victoire 3 buts à 0 contre Auxerre et démontrent que leurs difficultés sont de jouer contre les grosses écuries de la Ligue 1.

Les effectifs probables pour Rennes Strasbourg

Composition attendue de Rennes : Samba - Jacquet, Rouault, Brassier - Frankowski, Camara, Rongier, Cissé, Merlin - Embolo, Lepaul.

Composition attendue de Strasbourg : Penders - Sarr, Doué, Hogsberg - Ouattara, El Mourabet, Barco, Moreira - Amougou, Paez, Panichelli

Strasbourg est favori, mais Rennes en recherche de points

Au vu du début de saison des deux équipes, Strasbourg est le favori de cette rencontre. Ils ont montré leur capacité à se déplacer avec le match nul obtenu au Parc des Princes il y a quelques journées. Sur leurs cinq matchs disputés à l’extérieur, ils ont récolté 7 points, ce qui les classe troisième au classement de la Ligue 1 pour une équipe en déplacement.

Dans l’autre sens, le Stade Rennais est un peu plus en difficulté à la maison avec seulement 8 points obtenus sur 15 possibles, et 7 buts marqués. Même s’ils affichent un meilleur visage à domicile, ils restent collectivement fragiles. Pour le dernier match, ce sont Seko Fofana et Ludovic Blas qui ont fait les frais des décisions du coach pour un résultat nul à Toulouse 2 buts partout après avoir mené 2 buts à 0.

Pronostic 1 Rennes vs Strasbourg : Victoire de Strasbourg ou match nul - cote de 1,54 sur Unibet

Un championnat et des équipes offensives

La Ligue 1 n’a jamais été aussi offensive que cette année et c’est en grande partie grâce à l’efficacité des attaquants de toutes les équipes. Du côté Rennais, c’est le jeune Esteban Lepaul qui a déjà inscrit 4 buts sous ses nouvelles couleurs. Pour Strasbourg, c’est le jeune Argentin, Joaquin Panichelli qui a déjà inscrit 9 buts et est le meilleur buteur du championnat.

Cette efficacité associée au nombre de buts inscrits, en moyenne 1 but par match à domicile pour Rennes cette saison. Et déjà 21 buts marqués en 10 journées pour Strasbourg, dont 10 à l’extérieur. Avec deux équipes qui disposent de si bonnes statistiques, il serait surprenant de ne pas les voir marquer au moins un but chacune lors de cette rencontre.

Pronostic 2 Rennes vs Strasbourg : But pour les deux équipes - cote de 1,46 sur Unibet

Un attaquant Rennais pour marquer

Strasbourg a encaissé 10 de ses 12 buts pris en déplacement. C’est l’occasion rêvée de voir les attaquants Rennais se mettre en évidence. Deux noms sortent du lot et ce sont deux nouveaux joueurs pour le club avec Breel Embolo et Esteban Lepaul. L’attaquant suisse arrivé de Monaco sert de point de fixation, mais a déjà montré son sens du but en Ligue 1 et ne laissera pas passer l’occasion de marquer à nouveau.

Son compère, Esteban Lepaul a été la surprise du championnat la saison dernière avec Angers et Rennes a décidé de miser sur lui. C’est déjà un succès avec 4 buts inscrits et le statut de meilleur buteur de son équipe. Il faudra compter sur un de ces deux attaquants pour tromper Mike Penders, le gardien strasbourgeois, ce dimanche.