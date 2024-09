Reims vs PSG Pronostic : Le leader du championnat largement favori

Reims vs Paris Saint-Germain

Reims vs PSG Pronostics : Les Parisiens favoris pour une victoire à l'extérieur

Reims vs PSG : Pronostics, Contexte et Compositions probables

[Bannière publicitaire en haut de page pour un site de paris sportifs]

Meilleurs paris pour Reims vs PSG

Avant de plonger dans nos pronostics, assurez-vous de choisir parmi les meilleurs sites de paris sportifs pour optimiser vos chances de gains.

Les deux équipes marquent avec des cotes de @1.70 sur Vbet, représentant une probabilité implicite de 58,8%.

Plus de 1,5 buts en première mi-temps avec des cotes de @2.15 sur Vbet, représentant une probabilité implicite de 46,5%.

PSG gagne et plus de 2,5 buts au total avec des cotes de @1.95 sur Vbet, représentant une probabilité implicite de 50%/51,2%.

Le pronostic que l'on propose est le PSG comme étant favori pour battre Reims 3-1 samedi.

Notre analyse : Forme des deux équipes

Reims accueille le PSG au Stade Auguste-Delaune samedi soir. Le coup d'envoi est prévu à 21h00. Pour ceux qui souhaitent parier sur la Ligue 1, ce match offre de belles opportunités.

Reims aborde ce match après deux victoires consécutives et se trouve à la sixième place du classement de Ligue 1. Bien qu'ils n'aient pas battu le PSG depuis 2019, Reims a réussi à obtenir trois matchs nuls lors des quatre dernières confrontations, dont un 2-2 en mars dernier.

Un calendrier difficile en début de saison a contribué à des statistiques attendues médiocres pour l'équipe locale. Cependant, ce match représente leur plus grand défi de la saison jusqu'à présent. Une défaite contre Lille et un match nul contre Marseille montrent à quel point la tâche sera ardue.

Après son match de Ligue des Champions en milieu de semaine, le PSG cherchera à maintenir son bilan parfait en tête de la Ligue 1. Leur attaque tourne à plein régime, malgré le départ de Kylian Mbappé, avec Ousmane Dembélé et Bradley Barcola qui s'épanouissent.

Luis Enrique pourrait faire reposer certains de ses joueurs clés pour ce match, bien qu'ils aient l'avantage de jouer à domicile en Ligue des Champions mercredi. Nous pourrions voir Randal Kolo Muani titularisé à la place de Marco Asensio, étant donné la charge de travail que l'Espagnol a déjà eue cette saison.

Compositions probables pour Reims vs PSG

Reims (probable) :

Diouf ; Buta, Kipre, Agbadou, Sangui ; Munetsi, Edoa, Teuma ; Ito, Diakite, Fofana.

PSG (probable) :

Donnarumma ; Hakimi, Skriniar, Beraldo, Pacho ; Kang-In, Ruiz, Neves ; Dembélé, Muani, Barcola.

Les deux équipes marquent au Stade Auguste-Delaune

Reims n'a pas encore réussi à garder sa cage inviolée cette saison, ce qui a entraîné le pari "les deux équipes marquent" dans trois de leurs quatre premiers matchs. Le PSG a également vu ce pari se réaliser dans 75% de ses rencontres.

La seule inquiétude ici sera l'attaque de Reims. Ils sont derniers en termes de buts attendus générés cette saison. Cependant, la défense du PSG n'a pas exactement été impénétrable, et Luis Enrique pourrait aligner une défense affaiblie après avoir joué mercredi soir.

Ces équipes ont chacune vu le pari "les deux équipes marquent" se réaliser dans 65% de leurs matchs de Ligue 1 la saison dernière. C'était le taux le plus élevé de la ligue, à égalité avec Rennes et Strasbourg.

Pari 1 Reims vs PSG : Les deux équipes marquent @ 1.70 sur Vbet

Des buts en première mi-temps

Les trois derniers matchs de championnat du PSG ont vu plus de 1,5 buts en première mi-temps. Les deux derniers de Reims ont eu au moins deux buts à la pause. Sachant que la fatigue pourrait jouer un rôle en seconde période, nous nous attendons à ce que le PSG démarre sur les chapeaux de roue.

Chacun des quatre matchs de championnat suivant les quatre premiers matchs de Ligue des Champions du PSG la saison dernière a vu un minimum de trois buts marqués. L'un de ces matchs était une victoire 3-0 contre Reims.

Les buts en première mi-temps ont été nombreux pour ces deux équipes jusqu'à présent en 2024-25, et il n'y a aucune raison pour que cela change ce week-end. Le PSG pourrait facilement atteindre ce total à lui seul, étant donné les difficultés défensives de Reims.

Pari 2 Reims vs PSG : Plus de 1,5 buts en première mi-temps @ 2.15 sur Vbet

Victoire à l'extérieur avec beaucoup de buts

Tous les matchs de championnat du PSG cette saison ont payé sur ce pari. Leur attaque a été brûlante, avec 16 buts marqués en quatre matchs. Toutes leurs rencontres ont généré au moins quatre buts au total.

Reims a vu plus de 2,5 buts au total dans trois de ses quatre matchs. Saint-Étienne est la seule équipe à avoir concédé plus de buts attendus jusqu'à présent en 2024-25.

Nous considérons ce pari comme une évidence. Les matchs du PSG après l'action de la Ligue des Champions étaient riches en buts la saison dernière, et il n'y a aucune raison pour que cette tendance change face à une défense de Reims perméable.

Pari 3 Reims vs PSG : PSG gagne et plus de 2,5 buts au total @1.95 sur Vbet

N'oubliez pas de consulter notre guide sur les meilleurs sites de paris sportifs pour placer vos paris en toute sécurité, et découvrez nos autres conseils pour parier sur la Ligue 1 tout au long de la saison.