Reims, un outsider pour une place dans le top 4 de Ligue 1 : pariez sur les joueurs de Luka Elsner !

La saison 2023/24 de Ligue 1 semblait être une année décisive pour Reims et Still, qui occupaient la quatrième place à un moment donné de la saison dernière. Cependant, une baisse de régime en fin de saison les a vus glisser à la 11e place.

L'entraîneur slovène Luka Elsner s'est vu confier les rênes de l'équipe. Après avoir impressionné dans sa Slovénie natale avec Domzale et Olimpija Ljubljana, Elsner a connu divers degrés de réussite dans le football belge et français. Le manager de l'année 2022/23 de la Ligue 2 a-t-il ce qu'il faut pour emmener Reims plus loin que Will Still ?

Elsner a failli se qualifier pour l'Europa League avec l'Union Saint-Gilloise en 2018/19

Elsner a mené Le Havre à la promotion en 2022/23 et l'a stabilisé en Ligue 1 la saison dernière.

Une période terrible au Standard de Liège - avec notamment un taux de victoire désastreux de 25,93 % - reste l'élément noir pour Elsner.

Les supporters de Reims ravis par le travail récent d'Elsner au Havre et à l'Union Saint-Gilloise

Sous la houlette d'Elsner, Le Havre est remonté en Ligue 1 au terme d'une lutte pour la promotion très disputée. Face à des clubs comme Metz et Bordeaux, les hommes d'Elsner n'ont perdu que trois matches en 38 rencontres, faisant preuve d'une grande maîtrise et d'une solidité défensive à toute épreuve. Ils n'ont encaissé en moyenne que 0,5 but par match.

La saison dernière n'a pas été aussi fructueuse, mais Elsner et Le Havre ont réussi à éviter la descente avec trois points d'avance. Elsner a choisi de ne pas signer de prolongation de contrat avec Le Havre, préférant envisager un transfert au Stade de Reims, ce qui souligne la probable lutte contre la relégation du Havre en 23/24.

En mai 2018, Elsner avait pris en charge l'Union Saint-Gilloise, une équipe belge à l'histoire riche qui a changé de propriétaire. Dans la Division 1B remodelée, Elsner a amené Saint-Gilloise à un cheveu de la qualification pour l'Europa League.

Comme il l'a fait dans d'autres clubs, Elsner aura pour mission d'exploiter au maximum le potentiel des jeunes joueurs, ainsi que des joueurs sous-évalués qui continuent de montrer leur valeur dans la première moitié de la Ligue 1. La question de savoir si Reims et Elsner disposent d'une force de frappe et d'une assise financière suffisantes pour prétendre à une place européenne cette saison est très discutable. La vente d'Amir Richardson et d'Ibrahim Diakité cet été a été un coup dur, mais elle était nécessaire pour un club sans grand bailleur de fonds.

Le passage de six mois d'Elsner au Standard de Liège est une tache importante sur un parcours quasi parfait

Le travail d'Elsner à Saint-Gilloise et à Courtrai lui a permis de rejoindre l'un des plus grands clubs belges, le Standard de Liège, en 2021/22. Cependant, le Slovène n'a pas réussi et le Standard a terminé en ayant effectué son plus mauvais championnat du 21e siècle.

Elsner n'a remporté que sept de ses 27 matches, le Standard terminant à une modeste 14e place, à 41 points de son ancien club, l'US Saint-Gilloise, qui a remporté le titre. Sur le plan tactique, Elsner a peiné à s'imposer à son équipe. L'équipe jouait avec léthargie dans le dernier tiers du terrain et souffrait chaque semaine d'un manque de concentration en défense. Tout cela a mené au désastre et au licenciement prématuré du Slovène en avril 2022.

A bien des égards, les supporters de Reims considéreront les difficultés d'Elsner à maintenir Le Havre en Ligue 1 et son échec avec le Standard comme des raisons possibles de rester sceptiques quant à ses capacités au plus haut niveau du football français.