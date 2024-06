Quelles sont les chances de l'Italie de remporter l'Euro 2024 ? Cotes et probabilités

Découvrez quelles ont les chances de l'Italie de remporter l'Euro 2024, malgré son statut d'outsider, avec les meilleures cotes du marché.

L'Euro 2024 bat son plein et, avec elle, les pronostics sur qui pourrait devenir le vainqueur de ce prestigieux tournoi. Pour l'instant, les équipes d'Allemagne, de France et d'Angleterre sont considérées comme les favorites. Cependant, l'Italie, une géante du football mondial, pourrait-elle encore surprendre et remporter le titre ?

Les meilleures cotes pour que l'Italie soulève le trophée de l'Euro 2024

Actuellement, peu de personnes considèrent que l'Italie ait des chances de remporter cette édition. Cela a un impact direct sur les cotes proposées pour ceux qui parient sur le titre italien. Ci-dessous, une comparaison des cotes entre les sélections favorites chez les meilleurs bookmakers :

Bookmaker Italie Angleterre Espagne Allemagne France Portugal Vbet 17 4,50 5,50 6,50 6,50 7,50 Parions Sport 17 4,50 5,50 6,50 6,50 7,50 Winamax 17 4,75 5,50 6,00 6,00 7,00 Betclic 17 4,50 5,50 6,00 6,00 7,00

Comme on peut le voir, l'Italie n'est même pas considérée parmi les principaux favoris de cette édition. En effet, la sélection italienne traverse une phase de reconstruction ces dernières années, tandis que d'autres équipes sont plus préparées.

Des raisons de croire en une surprise italienne

Bien que les opérateurs et les analystes ne placent pas beaucoup d'espoir en l'Italie, il est nécessaire de respecter ce géant du football. Ainsi, voici les principaux facteurs qui peuvent faire de la sélection italienne une surprise lors de cet Euro :

Histoire : l'Italie est sans aucun doute l'un des pays les plus importants historiquement du monde du football. Le pays compte déjà 4 Coupes du Monde et 2 Euros – peu de sélections ont un palmarès aussi complet ;

l'Italie est sans aucun doute l'un des pays les plus importants historiquement du monde du football. Le pays compte déjà 4 Coupes du Monde et 2 Euros – peu de sélections ont un palmarès aussi complet ; Nouvelle génération : la reconstruction italienne a été un succès, produisant de nouveaux talents du football, comme par exemple : Federico Chiesa, Gianluigi Donnarumma, entre autres joueurs ;

la reconstruction italienne a été un succès, produisant de nouveaux talents du football, comme par exemple : Federico Chiesa, Gianluigi Donnarumma, entre autres joueurs ; Un sélectionneur qui connaît la victoire : la sélection est actuellement dirigée par Luciano Spalletti, qui a déjà accumulé divers titres dans sa carrière. L'entraîneur a été champion d'Italie en 2023 avec Naples, vainqueur de la Coupe d'Italie, du championnat russe et plus encore.

Ces points peuvent apporter des résultats précoces à la reconstruction italienne, comme un éventuel titre à l'Euro. Si l'on compare l'effectif avec d'autres sélections mieux préparées, comme la France, l'Italie est en retrait. Cependant, des surprises se produisent à chaque édition.

Historique récent favorable à l'Euro

La raison principale pour laquelle nous croyons que l'Italie peut surprendre est justement sa performance lors de la dernière édition en 2021. Lors de cette édition, la sélection italienne s'est couronnée championne alors qu'elle n'était pas l'une des favorites au départ.

Le titre est venu aux tirs au but après un match nul contre l'Angleterre. De plus, le parcours pour arriver en finale a été compliqué, car elle a dû éliminer l'Espagne et la Belgique pour atteindre la finale. Cela montre qu'il ne faut pas douter de l'Italie quand il s'agit de football.

Les plus grands pays vainqueurs à l'Euro

L'Italie est en deuxième position parmi les plus grands vainqueurs du titre continental. Cela montre comment la sélection italienne doit être respectée en raison de son historique de bons résultats dans la compétition. Voici le classement ci-dessous :

Allemagne et Espagne : 3 titres chacun ;

Italie et France : 2 titres chacun ;

Russie, République tchèque, Portugal, Pays-Bas, Danemark et Grèce : 1 titre chacun.

Groupe de la mort à l'Euro 2024

Il y a un bémol : tous les indices ne sont pas favorables. L'un des points qui peuvent nuire à l'Italie dans cette édition est son groupe. En phase de poules, la sélection italienne a été tirée dans le groupe le plus difficile à se qualifier, ce qui peut fatiguer les joueurs dans des matchs très intenses dès le début. Voici la composition :

Espagne ;

Italie ;

Croatie ;

Albanie.

C'est une poule difficile à franchir, car l'Espagne est parmi les 5 favorites pour le titre et la Croatie est toujours un adversaire coriace, finale et 3e des Coupes du monde 2018 et 2022. Cependant, les matchs contre ces sélections peuvent déjà être considérés comme des tests importants en vue de la phase à élimination directe.