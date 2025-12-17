PSG - Flamengo : Paris s'offre la Coupe Intercontinentale ! Winamax fait grimper la cote du succès parisien !

Winamax marque le coup avec une cote boostée sur un scénario riche en émotions : "Paris SG gagne et les deux équipes marquent" (dans le temps réglementaire), avec une cote qui grimpe de 3,30 à 3,75 !

C’est le moment de vibrer pour ce duel entre le talent européen et la grinta sud-américaine.

Analyse de la cote boostée

Pour cette finale, l'enjeu est maximal et le spectacle devrait être au rendez-vous. La cote à 3,75 est particulièrement attractive pour plusieurs raisons :

🔥 Une finale souvent ouverte : Historiquement, les finales mondiales impliquant des clubs brésiliens sont intenses. Flamengo possède une force de frappe capable de faire trembler n'importe quelle défense, rendant le but brésilien très probable.

: Historiquement, les finales mondiales impliquant des clubs brésiliens sont intenses. Flamengo possède une force de frappe capable de faire trembler n'importe quelle défense, rendant le but brésilien très probable. 🔝 L'armada parisienne en mission : Avec un duo d'attaque désormais bien rodé, le PSG est favori pour soulever le trophée. Une victoire 2-1 ou 3-1 est un score classique pour une finale où les espaces se libèrent en fin de match.

: Avec un duo d'attaque désormais bien rodé, le PSG est favori pour soulever le trophée. Une victoire 2-1 ou 3-1 est un score classique pour une finale où les espaces se libèrent en fin de match. 💰Une plus-value réelle : Passer de 3,30 à 3,75 sur une finale mondiale est une opportunité rare. Cela permet de maximiser vos gains sur le couronnement du PSG dans un match où les deux filets devraient trembler.

Comment en profiter sur Winamax ?

Rendez-vous sur l'application ou sur le site de Winamax dans la section "Cotes Boostées".

Sélectionnez le pari "Paris SG gagne et les deux équipes marquent" sur le match de la Finale Intercontinentale. Validez votre mise et préparez-vous à voir le PSG sur le toit du monde !

+