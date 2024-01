Pronostic Zambie Maroc 24/01/2024 : Le Maroc vainqueur mais Patson Daka buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Zambie Maroc, comptant pour le groupe F de la CAN 2024, ce mercredi à 21h

Nos propositions de cotes pour la rencontre Zambie – Maroc

Maroc vainqueur – à 1,61 en pariant sur Betclic, soit 62% de chances que les Lions de l'Atlas l'emportent.

que les Lions de l'Atlas l'emportent. Les deux équipes marquent : Oui – à 2,00 en pariant sur Betclic, soit 50% de chances que les deux sélections trouvent le chemin des filets.

que les deux sélections trouvent le chemin des filets. Patson Daka buteur - à 4,92 en pariant sur Betclic, soit 20% de chances que l'attaquant marque dans ce match.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Nos experts en paris sportifs en ligne vous proposent les meilleures pronostics pour Zambie – Maroc en comparant les cotes des bookmakers et en vous donnant des conseils pour parier sur ce match prévu mercredi 24 janvier à 21 h.

Dernière journée de cette phase de groupe de la CAN 2024, avec une belle affiche en clôture, une rencontre en la Zambie et le Maroc. Les Lions de l’Atlas sont en tête du groupe et devront finir le travail pour confirmer leur première place, eux qui sont déjà qualifiés pour les huitièmes, tandis que les Zambiens sont presque dans l’obligation de s’imposer pour aller chercher leur qualification.

Grands favoris de cette Coupe d’Afrique des Nations, les hommes de Walid Regragui ont répondu présents lors de la première rencontre de ce groupe, remportée 3-0 face à la Tanzanie, avant de buter sur la RD Congo, avec un match nul 1 but partout et une fin de match chaotique. Avec 4 points au compteur, les demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde sont déjà assurés de finir au minimum parmi les meilleurs troisièmes de cette phase de groupe pour continuer la compétition et rêver d’un titre qui leur fait défaut depuis 1976.

Côté Zambien, la donne est différente, avec une troisième place et 2 points, après deux matches nuls face à la RD Congo et la Tanzanie, deux fois sur le score de 1-1. Les joueurs d’Avram Grant vont devoir aller chercher une victoire face aux favoris de ce groupe F pour obtenir leur place en huitièmes de finale et continuer à croire à un titre qu’ils ont remporté en 2012. La marche pourrait cependant s’avérer trop haute mercredi soir, face à une équipe marocaine qui semble un ton au-dessus.

Les compos probables pour Zambie Maroc

La composition probable de la Zambie en 4-1-4-1 :

Mulenga - Chepeshi, Sunzu, Musonda, Kabwe - Kapumbu - Banda, Kangwa, Banda, Sakala - Daka.

La composition probable du Maroc en 4-1-4-1 :

Bono - Chibi, Saïss, Aguerd, Hakimi - Amrabat - Boufal, Amallah, Ounahi, Ziyech - En-Nesyri.

Quelques chiffres à retenir

La Maroc n'a plus connu la défaite depuis 7 matchs alors que la Zambie n'a plus connu la victoire depuis 4 matchs, et n'a pas encore gagné dans cette CAN.

Une victoire pour confirmer. Le Maroc est favori dans cette CAN. Et mercredi soir, les coéquipiers d’Hakim Ziyech devraient faire honneur à ce statut. Avec 5 victoires lors de leurs 7 dernières rencontres toutes compétitions confondues, pour 2 matches nuls, les Lions de l’Atlas ont montré leurs qualités. Ils se sont imposés 3 buts à 0 face à la Tanzanie, contre qui la Zambie n’a pu faire que match nul. À l’inverse, les Zambiens ne sont pas dans la forme de leur vie, avec 3 matches nuls et une défaite lors des 4 dernières rencontres. Les Marocains semblent être un niveau au-dessus, et ils ont démontré qu’ils savaient gérer les matches importants lors de la dernière Coupe du Monde.

Pari n° 2 : Les deux équipes marquent - Oui : 2,00 avec Betclic

Des buts des deux côtés du terrain. Il est probable de voir des buts mercredi soir. Le Maroc a trouvé le chemin des filets à 14 reprises lors de ses 7 dernières rencontres toutes compétitions confondues, et les deux équipes ont marqué lors de 2 des 3 derniers matches des Lions de l’Atlas. Dynamique similaire du côté de la Zambie, avec 11 buts inscrits lors des 6 derniers matches disputés. Surtout, les deux équipes ont trouvé le chemin des filets lors des 5 dernières rencontres des coéquipiers de Musonda. De quoi s’attendre à du spectacle au stade Laurent Pokou.

Pari n° 3 : Patson Daka buteur : 4,92 avec Betclic

L’attaquant zambien sur sa lancée. Patson Daka marche sur l’eau avec sa sélection. En club, il a retrouvé des couleurs après un début de saison sur le banc, avec un bilan de 4 buts et 2 passes décisives sur les 7 dernières rencontres. Et avec la Zambie, il a trouvé le chemin des filets à 7 reprises lors des 6 dernières rencontres disputées, dont une nouvelle fois contre la Tanzanie lors de la deuxième journée de ce groupe F. Mercredi soir, Yassine Bounou aura fort à faire pour stopper l’attaquant zambien.

