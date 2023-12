Pronostic Wolfsburg Bayern Munich : Le Bayern gagne sans encaisser de but et Kane buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Wolfsburg Bayern Munich, comptant pour la 16e journée de Bundesliga

Nos propositions de cotes pour la rencontre Wolfsburg – Bayern Munich

Bayern Munich gagne et plus de 3,5 buts dans le match. Cote à 2,25 sur PMU Sport, soit 44% de chances.

Le Bayern gagne sans encaisser de but. Cote à 2,60 sur PMU Sport, soit 38% de chances.

Harry Kane buteur. Cote à 1,55 sur PMU Sport, soit 64% de chances.

Toutes les cotes sont fournies par PMU Sport, exactes au moment de la publication et sujettes à modification.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Après avoir connu trois revers de suite toutes compétitions confondues, Wolfsburg a su rebondir le week-end dernier, en s’imposant 1-0 sur la pelouse de Darmstadt, grâce à un but de l’ancien Rennais Lovro Majer. Mais une victoire coûte cher également pour les Allemands, qui devront faire sans Maxence Lacroix, qui a écopé d’un carton rouge.

Ces derniers pourront cependant compter sur Jonas Wind, auteur de neuf buts et quatre passes décisives en quinze rencontres de Bundesliga, et qui se situe à la 5e place du classement du meilleur buteur.

Du côté du Bayern Munich, les choses vont mieux, après la fessée reçue il y a deux semaines contre Francfort 5-1. Les joueurs de Thomas Tuchel ont su s’imposer facilement face à Stuttgart, grâce à un doublé du buteur Harry Kane, auteur de ses 19e et 20e buts de la saison en championnat.

Entre Harry Kane (20 buts et 5 passes décisives) et Leroy Sané (8 buts et 8 passes décisives), les Bavarois disposent de nombreuses armes offensives pour faire trembler la défense de Wolfsburg.

Les compos probables pour Wolfsburg Bayern Munich

La composition probable de Wolfsburg en 3-5-2 :

Casteels - Bornauw, Jenz, Lacroix - Baku, Svanberg, Vranckx, Gerhardt, Maehle - Majer, Wind.

La composition probable du Bayern en 4-2-3-1 :

Neuer - Davies, Kim, Upamecano, Laimer - Guerreiro, Pavlovic - Sané, Müller, Musiala - Kane.

Les chiffres à retenir

Harry Kane est le meilleur buteur de Bundesliga avec 20 buts. Wolfsburg n'a plus gagné contre le Bayern depuis 2015 (16 défaites et 2 nuls).

1 - Bayern Munich gagne et plus de 3,5 buts dans le match. Cote à 2,25 sur PMU Sport

Avec 3,4 buts inscrits par match, le Bayern Munich est de loin l’équipe la plus prolifique de Bundesliga, loin devant le Bayer Leverkusen (2,8). Avec Harry Kane à la pointe de son attaque, les Bavarois sont difficiles à arrêter, et devraient s’imposer largement dans une rencontre qui risque d’être ouverte.

2 - Le Bayern gagne sans encaisser de but. Cote à 2,60 sur PMU Sport

Après avoir réussi deux clean-sheet de suite contre Stuttgart (3-0) et Manchester United (0-1), le Bayern a retrouvé sa sérénité défensive ces derniers temps, et possède la deuxième meilleure défense du championnat. Qui sera opposée donc à la 6e moins bonne attaque, et qui n’a marqué qu’1,3 but par match depuis le début de la saison. Avec seulement deux buts inscrits lors des quatre derniers matches toutes compétitions confondues, les joueurs de Wolfsburg auront fort à faire pour retrouver le chemin des filets face à une défense en confiance.

3 - Harry Kane buteur. Cote à 1,55 sur PMU Sport

20 buts et cinq passes décisives en quatorze matches. Les statistiques d’Harry Kane sont impressionnantes pour cette première partie de saison. Double buteur lors du dernier match contre Stuttgart, l’Anglais de 30 ans reste sur une série de 12 buts lors des sept dernières rencontres de championnat. Face à Wolfsburg, il y a de grandes chances pour que l’ancien des Spurs retrouve une nouvelle fois le chemin des filets.

