Pronostic West Ham vs Liverpool - Premier League - 27/04/2024 : Liverpool gagne et les deux équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour West Ham Liverpool, comptant pour la 35e journée de Premier League, ce dimanche.

Pronostic West Ham Liverpool : paris, contexte et compos

Notre expert en paris sportifs vous présente ses pronostics pour le match West Ham Liverpool en Premier League le 27 avril.

Les meilleurs paris pour West Ham Liverpool

Victoire de Liverpool ⭐ avec une cote de 1,52 sur Betsson, soit 66% de chances que l'équipe de Klopp gagne.

que l'équipe de Klopp gagne. Liverpool gagne et les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de 2,50 sur Betsson, soit 40% de chances que les visiteurs encaissent, mais gagnent le match.

que les visiteurs encaissent, mais gagnent le match. Liverpool gagne et le score est nul à la mi-temps ⭐ avec une cote de 4,80 sur Betsson, soit 21 % de chances pour l'équipe à l'extérieur de faire le travail par la suite.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Les Hammers ont l'avantage du terrain face à un Liverpool implacable. Les Hammers ont un triste bilan face aux prétendants au titre.

West Ham est 8e de Premier League, mais ses récents résultats ont anéanti ses espoirs de qualification européenne. On a de plus en plus l'impression que c'est la dernière fois que David Moyes dirige le club. Il a mené le club au succès après l'avoir repris alors qu'il était proche de la zone de relégation, mais il est peut-être temps de changer de direction.

Les Hammers abordent ce match sans grande confiance, après avoir encaissé cinq buts contre Crystal Palace le week-end dernier. Leur dernière victoire remonte au 14 mars contre Fribourg.

La Premier League est désormais la dernière chance pour Liverpool d'ajouter la Coupe de la Ligue qu'il a soulevée plus tôt dans la saison. Le quadruple de la dernière saison de Klopp n'a jamais vu le jour, mais un deuxième titre de champion ferait de cette saison un énorme succès.

Liverpool a battu Fulham le week-end dernier et est passé au-dessus de Manchester City. Ils restent derrière Arsenal à la différence de buts et l'équipe de Pep Guardiola a une longueur d'avance sur les deux clubs. L'équipe de Klopp doit maintenir des performances irréprochables jusqu'à la fin de la saison pour être couronnée championne.

Les compositions probables pour West Ham vs Liverpool

La composition probable de West Ham

Fabianski, Palmieri, Ogbonna, Zouma, Coufal ; Alvarez Soucek, Paqueta, Ward-Prowse, Kudus ; Antonio

La composition probable de Liverpool

Alisson, Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Robertson ; Elliott, Endo, MacAllister, Salah, Nunez, Jota

Pronostic 1 : Victoire de Liverpool @ 1.52 avec Betsson

Comme il est difficile de faire abstraction de Liverpool ici, le premier de nos pronostics pour West Ham vs Liverpool est que l'équipe à l'extérieur sortira victorieuse. Les hommes de Jurgen Klopp ont déjà battu les Hammers à deux reprises cette saison.

Ils ont remporté le match retour à Anfield sur le score de 3-1. Ils ont également battu West Ham 5-1 en Coupe de la Ligue. Les Reds n'ont perdu qu'un seul de leurs 10 derniers matches de Premier League et n'ont pas le droit à l'erreur.

Lors de la deuxième période de David Moyes en tant qu'entraîneur de West Ham, les Reds ont perdu neuf de leurs dix matches contre Liverpool. Ils ont encaissé une moyenne de 2,4 buts par match au cours de cette période.

Pronostic 2 : Liverpool gagne et les deux équipes marquent @ 2,50 avec Betsson

Notre second pronostic est pour une victoire de Liverpool et un but pour les deux équipes dans le match. West Ham n'a pas gagné lors de ses quatre derniers matches. Cependant, ils ont une moyenne de 1,53 but par match à domicile en Premier League cette saison. West Ham a peut-être un mauvais bilan face à Liverpool, mais il a réussi à marquer lors de cinq des six derniers face-à-face au London Stadium.

L'équipe de Jurgen Klopp a encaissé des buts lors de ses trois dernières victoires en Premier League. Ils n'ont gardé qu'une seule cage inviolée lors de leurs 10 derniers matches dans cette compétition. Liverpool a encaissé en moyenne un but par match au cours de cette période.

Pronostic 3 : Match nul à la mi-temps et victoire de Liverpool @ 4,80 avec Betsson

Nous misons également sur un score nul à la mi-temps avant que Liverpool ne remporte le match en seconde période. Ce pari a été gagné lors de la victoire de l'équipe de Klopp contre Fulham le week-end dernier, avec un score de 1-1 à la mi-temps. Le match s'est soldé par un score de parité après la première mi-temps lors de six des dix derniers matches de Liverpool en Premier League.

West Ham n'a jamais pris l'avantage à la mi-temps lors de ses 10 derniers matches contre les Reds. Les Reds voudront garder le contrôle de la situation en début de match. Les trois dernières fois que les Hammers ont accueilli Liverpool, le score était nul à la pause. L'équipe de Klopp a remporté deux de ces matches.

