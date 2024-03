Pronostic Werder Brême Borussia Dortmund 02/03/2024 : Dortmund vainqueur et Malen buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Werder Brême Borussia Dortmund, comptant pour la 25e journée de Bundesliga.

Pronostics Werder Brême - Dortmund : paris, contexte et compos

Le Werder reçoit Dortmund au Weserstadion pour le compte de la 25eme journée de Bundesliga. Notre expert en pronostics foot vous livre ses trois meilleurs paris et pronostics pour Werder Brême - Dortmund, avec une victoire de Dortmund (1,80 sur Betsson).

Les meilleur paris pour Werder Brême - Dortmund

Victoire de Dortmund ⭐ à 1,80 sur Betsson soit 55% de chances que le club de la Ruhr l'emporte.

que le club de la Ruhr l'emporte. Moins de 2,5 buts ⭐ à 2,40 sur Betsson soit 41% de chances que le match soit peu prolifique en buts.

que le match soit peu prolifique en buts. Malen buteur ⭐ à 2,60 sur Betsson soit 38% de chances que le joueur marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Werder Brême est huitième après 24 matchs de Bundesliga, a sept points de la sixième place de Francfort, qualificative pour l’Europe. Dortmund conserve pour l’instant la quatrième place, dernière qualificative pour la Ligue des champions, mais a Leipzig sur ses talons, à un point seulement.

Le Werder reste sur deux matchs sans victoire en championnat, eux qui ont perdu sur le terrain d’Hoffenheim le week-end dernier (1-2) et qui ont été accrochés par la lanterne rouge Darmstadt (1-1) une semaine avant. Les hommes d’Ole Werner seront privés d’Olivier Deman, Marco Friedl et Amos Pieper.

Dortmund négocie ce match en préparant son huitième de finale retour de Ligue des champions contre le PSV Eindhoven, a domicile mercredi prochain. Les hommes d’Edin Terzic restent sur deux victoires. Le BVB fera sans Samuel Bamba et Sébastien Haller pour ce déplacement.

Les compos probables pour Werder Brême Dortmund

Werder Brême : Zetterer - Malatini, Gross, Jung - Lynen - Weiser, Schmid, Stage, Agu - Njinmah, Ducksch

Dortmund : Kobel - Ryerson, Sule, Schlotterbeck, Maatsen - Sabitzer, Can - Malen, Brandt, Adeyemi - Füllkrug

Pari 1. Victoire de Dortmund à 1,80 avec Betsson

Dortmund reste invaincu à l'extérieur en championnat depuis novembre, et a gagné trois fois chez ses adversaires en 2024, sur un score cumulé de 9-0. Les hommes d’Edin Terzic se sont remis la tête à l’endroit après leur défaite contre Hoffenheim, et que le Werder n’a pas gagné à domicile depuis janvier, perdant notamment contre Heidenheim (1-2). On voit Dortmund confirmer après l’Union Berlin et gagner ce week-end pour préparer idéalement son huitième retour de Ligue des champions.

Pari 2. Moins de 2,5 buts à 2,40 avec Betsson

Dortmund reste sur une victoire à deux buts contre l’Union Berlin et cherchera à obtenir une victoire solide, sans doute dans la difficulté à Brême. Le Werder n’a encaissé qu’une seule fois plus de deux buts en 2024 et on ne voit pas une victoire large de Dortmund ce week-end.

Pari 3. Malen buteur à 2,60 avec Betsson

Donyell Malen est un des hommes forts de Dortmund cette année. Buteur lors de ses deux derniers matchs de Bundesliga contre Fribourg (deux fois) et contre Hoffenheim, le Neerlandais était suspendu contre l’Union Berlin avait aussi marqué son premier but de la saison en Ligue des champions contre le PSV Eindhoven en huitième de finale aller. Pour préparer le retour et revenir de suspension, on le voit reprendre sa belle série de buts sur le terrain du Werder.

