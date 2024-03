Pronostic Villarreal Marseille (OM) - Ligue Europa 14/03/2024 : Villarreal vainqueur et les deux équipes marquent

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Villarreal Marseille (OM), comptant pour les 8e de finale retour de Ligue Europa.

Pronostic Villarreal Marseille : paris, contexte et compos

Les meilleurs paris pour Villarreal Marseille

Villarreal vainqueur – ⭐ à 2,26 en pariant sur Betsson, soit 44 % de chances de voir le sous-marin jaune s’imposer.

de voir le sous-marin jaune s’imposer. Les deux équipes marquent – ⭐ à 1,48 en pariant sur Betsson, soit 68 % de chances de voir des buts des deux côtés du terrain.

de voir des buts des deux côtés du terrain. Pierre-Emerick Aubameyang buteur - ⭐ à 2,21 en pariant sur Betsson, soit 34 % de chances de voir l’attaquant gabonais trouver le chemin des filets.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

C’est maintenant l’heure des matches retours des huitièmes de finale de Ligue Europa, avec Villarreal qui accueille l’Olympique de Marseille au stade de la Cerámica. Les Phocéens s’étaient imposés 4 buts à 0 à l’aller, et ils pourraient se présenter face au sous-marin jaune avec une équipe remaniée, grâce à une qualification, sauf tremblement de terre, déjà acquise.

Jean-Louis Gasset continue de faire marcher sur l’eau son Olympique de Marseille. 5 victoires en autant de rencontres, 18 buts inscrits en 5 matches, pour seulement 3 encaissés, et un Pierre-Emerick Aubameyang retrouvé avec 8 buts inscrits en 5 rencontres. Les Marseillais sont 7es de Ligue 1 avec seulement 3 points de retard sur les places européennes, et après s’être imposés 4 buts à 0 lors du match aller, cette rencontre pourrait faire office de formalité, avec une équipe sûrement remaniée pour conserver des forces pour l’objectif championnat.

Villarreal pouvait croire en ses chances avant la rencontre au Vélodrome, en s’avançant face à une équipe de Marseille qui, bien que sur une nouvelle dynamique, avait montré des failles au cours de la saison. Mais le sous-marin jaune a subi les foudres de la forme phocéenne, en s’inclinant par une marge importante et en ne conservant presque aucun espoir de qualification. En Liga, les hommes de Marcelino sont 11es, dans le ventre mou du championnat, trop loin des places européennes pour encore y croire, et trop en avance sur la zone de relégation pour véritablement lutter. Ce match pourrait être l’un des derniers avec un véritable enjeu pour Villarreal, et ils voudront faire bonne figure devant leur public.

Les compos probables pour Villarreal Marseille

La composition probable de Villarreal en 4-4-2 :

Reina - Cuenca, Mosquera, Bailly, Femenia - Akhomach, Capoue, Coquelin, Baena - Guedes, Moreno.

La composition probable de Marseille en 4-3-3 :

Lopez - Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin - Veretout, Kondogbia, Ounahi - Ndiaye, Moumbagna, Sarr.

Villarreal vs Marseille Pari 1 : Villarreal vainqueur @ 2,26 avec Betsson

Bien que Marseille marche sur l’eau lors des dernières rencontres, après s’être imposé face à ces mêmes joueurs de Villarreal il y a une semaine, il faut s’attendre à voir un certain relâchement dans une rencontre où tout semble déjà joué. Marseille possède de la marge dans cette rencontre, et Jean-Louis Gasset pourrait faire tourner pour reposer son onze. Devant leur public, ce sera l’opportunité parfaite pour les hommes de Marcelino de montrer ce dont ils sont capables, et Villarreal devrait réussir à s’imposer jeudi, comme ils l’ont fait ce week-end face au Betis.

Villarreal vs Marseille Pari 2 : les deux équipes marquent @ 1,48 avec Betsson

Malgré un match aller à sens unique la semaine passée, il faut s’attendre à voir des buts des deux côtés du terrain jeudi soir. En effet, avec une équipe remaniée, les Olympiens pourraient peiner à conserver leur cage inviolée, et la fouge mise en place par une équipe de Villareal à la recherche d’une remontada qui semble impossible devrait faire plier la défense phocéenne. Surtout, les espaces laissés par le sous-marin jaune pourraient offrir des boulevards aux coéquipiers de Sarr pour trouver eux aussi le chemin des filets. Alors, il faut s’attendre à des buts jeudi soir.

Villarreal vs Marseille Pari 3 : Pierre-Emerick Aubameyang buteur @ 2,21 avec Betsson

L’attaquant gabonais marche sur l’eau depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset à la Commanderie. Auteur de 9 buts en Ligue Europa, il est devenu seul deuxième meilleur buteur de l’histoire de la compétition après son doublé lors du match aller. Surtout, il a trouvé le chemin des filets à 8 reprises lors des 5 dernières rencontres, et même s’il pourrait commencer la rencontre sur le banc, il a montré qu’il avait besoin de seulement quelques minutes pour ouvrir son compteur.

