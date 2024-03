Pronostic Villarreal Atlético Madrid 01/04/2024 : Les deux équipes marquent plus de 2,5 buts dans le match

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Villarreal Atlético Madrid, comptant pour la 30e journée de Liga, ce lundi.

Pronostic Villarreal Atlético Madrid : paris, contexte et compos

Les meilleurs pronostics pour Villarreal Atlético Madrid

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

L'Atlético Madrid se rend à Villarreal pour le choc de la soirée de La Liga de ce lundi. Les deux équipes sont sur la défensive dans leur course respective vers l'Europe, mais il reste encore beaucoup de matchs à jouer.

Villarreal a été éliminé de la Ligue Europa plus tôt dans le mois, donc leur concentration est maintenant entièrement axée sur le sauvetage d'une place européenne avec leurs performances en championnat. Ils sont 9e de Liga et l'écart avec la qualification pour la Ligue de Conférence est de huit points. Marcelino a connu un début difficile à Villarreal, mais son équipe est en grande forme ces derniers temps. Ils n'ont pas perdu en championnat depuis le 13 janvier, mais cette confrontation avec l'Atlético devrait constituer un sérieux test.

L'Atlético Madrid est synonyme d'une approche défensive du jeu, mais ils s'en sont progressivement éloignés ces dernières saisons. Diego Simeone reste l'un des meilleurs tacticiens du football mondial. Bien qu'il y ait eu des progrès, l'Atleti n'a pas tout eu à leur avantage en Liga cette saison. Les hommes de Simeone ont peut-être été éliminé par l'Inter Milan en huitièmes de finale de la Ligue des champions, mais ils se retrouvent juste derrière le top 4 espagnol. La défaite lors de leur dernier match signifie qu'ils sont désormais derrière l'Athletic Bilbao.

Les compos probables pour Villarreal Atlético Madrid

La composition probable de Villarreal :

Jorgensen; Femenia, Mosquera, Mandi, Cuenca; Traore, Comesana, Coquelin, Baena; Guedes.

La composition probable de l'Atlético Madrid :

Oblak; Savic, Wittsel, Mandava; Barrios, Llorente, De Paul, Koke, Lino; Morata, Depay.

Pronostic 1 : Match nul @ 3,75 avec Betsson

Quatre des cinq derniers matches entre ces équipes à l'Estadi de la Ceramica se sont terminés par un match nul, nous parions donc à nouveau sur un match nul. Villarreal a fait match nul lors de trois de ses cinq derniers matches à domicile en Liga et cela devrait être un autre match serré. L'Atlético Madrid est le favori des bookmakers pour celui-ci, mais ils ont été mauvais à l'extérieur cette saison. Ils ont réussi à remporter seulement quatre de leurs 14 matches à l'extérieur en Liga. Deux de leurs cinq derniers matches se sont soldés par un match nul et nous pouvons soutenir l'égalité dans ce choc à une cote de 3,75.

Pronostic 2 : Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match @ 1,78 avec Betsson

Nous parions sur les deux équipes marqueront et plus de 2,5 buts car nous anticipons un match divertissant. L'Atlético Madrid a battu Villarreal 3-1 au Wanda Metropolitana lors de leur dernière rencontre. Villarreal marque en moyenne 1,75 but par match à domicile sous la direction de leur nouveau manager. Les deux équipes ont marqué lors de six de leurs sept derniers matches de Liga dans l'ensemble et elles ont du mal à contenir l'Atlético Madrid lors de leurs rencontres récentes. L'équipe de Diego Simeone marque en moyenne 1,43 but par match à l'extérieur en Liga cette saison. Il y a eu au moins trois buts avec les deux équipes marquant lors de quatre de leurs cinq derniers matches contre Villarreal.

Pronostic 3 : Plus de 1,5 buts en première mi-temps @ 2,40 avec Betsson

Le dernier de nos pronostics pour Villarreal vs Atlético Madrid est que la première mi-temps du match verra au moins deux buts. Aucune équipe de La Liga n'a un chiffre moyen de buts en première mi-temps plus élevé cette saison que Villarreal. Les deux dernières rencontres entre les équipes sur ce terrain ont vu deux buts marqués en première mi-temps. Les matches de l'Atlético Madrid ont vu le 4e plus de buts en première mi-temps dans l'élite espagnole. L'équipe de Simeone a marqué et encaissé lors du match aller contre Villarreal, donc ce pronostic s'est avéré exact à cette occasion. Nous parions sur plus de 1,5 buts en première mi-temps chez Betsson.

